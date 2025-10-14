Konference energetiky a odpadového hospodářství

Jak připravit obec na éru bez uhlí a využít potenciál moderní energetiky a odpadového hospodářství? I to je jedno z témat, který se budou přítomní zabývat. „Česká města a obce stojí před velkou změnou. Do roku 2033 se naše země zavázala ukončit využívání uhlí. Pro samosprávy to znamená nejen výzvu, ale i šanci stát se hybatelem přechodu na moderní a udržitelné zdroje energie,“ připomíná Dan Jiránek, ředitel legislativní a právní sekce SMO.
Letošní konference se zaměří na aktuální trendy, na recepty jak snížit náklady obce na energie a odpadové hospodářství a možnosti navázat kontakty s experty, dodavateli technologií a dalšími samosprávami. „Nabídneme konkrétní řešení, legislativní novinky i praktické inspirace – od energetického využití odpadů, přes nové technologie vytápění a chlazení, až po aktuální změny v zákonech, jako jsou LEX OZE III nebo LEX Plyn,“ vypočítává Jiránek.
Jak ukázal předešlý ročník, témata energetiky a odpadového hospodářství jsou v současných trendech zásadně propojena. Na jedné straně jde o hledání efektivnějších a udržitelnějších zdrojů energie při stále rostoucí spotřebě, a zároveň o zodpovědný přístup ke zpracovaní odpadu, jehož produkce také stále roste. Na města a obce je kladena velká část zodpovědnosti a zároveň tíha nových legislativních povinností.
Důležitým tématem je také konec uhlí, ke kterému se Česká republika zavázala nejpozději do roku 2033. Je to zásadní milník nejen pro státní energetiku, ale také pro samosprávy, které mají šanci stát se hybateli přechodu na moderní a udržitelné zdroje energie. Konference má v plánu přispět praktickými rady, jak tento přechod využít jako příležitost k rozvoji obnovitelných zdrojů, modernizaci infrastruktury a posílení energetické soběstačnosti obcí.
„Připojte se k obcím, které chtějí být připraveny na budoucnost. Změna je výzva – ale také příležitost,“ zdůrazňuje Dan Jiránek.
Zdroj: SMO
PROTEXT