Konference IDea FORUM 2025 opět spojí moravskoslezské firmy se špičkovými experty z celé ČR

V Boutique Business Inkubátoru Ostravica v Ostravě se 11. června uskuteční již 3. ročník konference IDea FORUM. Ta je platformou pro setkání zkušených lídrů i nováčků na trhu, kteří chtějí růst, inovovat a přispívat k dynamickému rozvoji regionu. Mezi klíčovými řečníky budou např. uznávaný ekonom a filozof Tomáš Sedláček, investorka Diana Rádl Rogerová či odborník na využití AI v byznysu a digitální transformaci firem Filip Dřímalka. Konference, na níž se lze registrovat již nyní, je určena pro investory, ředitele a manažery, zástupce odborných organizací, představitele místních samospráv i širší veřejnost. Organizátoři konference si kladou za cíl mj. seznámit její účastníky s novými trendy a technologiemi a přispět k udržitelnému rozvoji celého kraje. Odpolední a podvečerní program zahrne přednáškové a diskuzní panely za účasti předních odborníků z celé ČR a zástupců regionálních firem, rozdělené do dvou tematických bloků. Večer je pak určený pro neformální networking a sdílení zkušeností. Akci pořádá regionální rozvojová agentura Moravskoslezské Investice a Development (MSID) za podpory Moravskoslezského kraje. Hlavním partnerem konference je společnost P3 Logistics Parks.

Letošní ročník konference IDea FORUM s cílem sdílet ty nejlepší zkušenosti, nápady a strategie bude rozdělený do dvou bloků: „How to grow“ a „How we grow“. V prvním bloku se renomovaní řečníci budou věnovat trendům, které ovlivňují celé podnikatelské prostředí i jednotlivé společnosti a jejich management. Účastníci konference se dozvědí více o klíčových faktorech pro růst firem, aktuálních trendech v digitalizaci a AI inovacích i o pravidlech leadershipu 21. století, která pomáhají měnit manažery ve skutečné lídry a rozvíjet firemní potenciál. V neposlední řadě bude v tomto bloku tématem i změna mindsetu a jeho promítnutí do vzdělávání a firemní kultury. Druhý blok bude koncipovaný jako panelová diskuze řečníků a moderátorky Daniely Brzobohaté. Ta publikum seznámí s firmami, jež se staly symbolem dlouhodobého růstu a inovací. Řeč bude také o trendech v současném HR a možnostech spolupráce mezi podniky a univerzitami.

„Moravskoslezský kraj se aktivně angažuje v oslovování investorů a firem, které by mohly přispět k posílení ekonomiky i atraktivity regionu. Konference IDea FORUM představuje ideální platformu pro vytvoření komunity, která společně ovlivní směřování našeho kraje a podpoří jeho dynamický rozvoj. Takové akce jsou klíčové pro sdílení inovativních nápadů a strategií, které mohou přinést nové příležitosti pro růst a spolupráci. Věříme, že díky této konferenci se nám podaří propojit lídry z různých odvětví a podpořit udržitelný rozvoj našeho kraje," uvádí 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

"Rozvoj Moravskoslezského kraje nestojí jen na jednotlivých firmách, ale na celém propojeném ekosystému, který tvoří podnikatelé, investoři, univerzity i veřejná správa. Za regionální rozvojovou agenturu MSID se snažíme tento ekosystém aktivně podporovat a vytvářet podmínky pro jeho udržitelný rozvoj. Naším cílem je, aby byl region konkurenceschopný, inovativní a lákavý pro nové investice. Účastníci konference se mohou inspirovat a navzájem podpořit v hledání nových způsobů, jak se vyrovnat s nejrůznějšími výzvami a proměnit případné negativní zkušenosti v příležitosti a výhody,” komentuje předseda představenstva regionální rozvojové agentury MSID Václav Palička.

Diskutujícími panelisty na konferencI IDea Forum budou:

Blok HOW TO GROW

Tomáš Sedláček – uznávaný ekonom a autor knih, filozof

Filip Dřímalka – odborník na využití AI v byznysu a digitální transformaci firem

Václav Strnadel – lektor a business storytelling expert

Diana Rádl Rogerová – vrcholová manažerka a investorka

Blok HOW WE GROW

Libor Kývala – finanční ředitel; Schaeffler ČR (Vitesco Technologies)

Petr Lukasík – globální ředitel Delivery Operations; Tietoevry Create

Jiří Votava – zakladatel a CEO; BrainMarket

Igor Ivan – prorektor pro strategii a spolupráci; VŠB – Technická univerzita Ostrava

Jaroslava Rezlerová – generální ředitelka; ManpowerGroup

