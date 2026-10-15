Konference Insurance Forum ukáže, jak zvládá pojišťovnictví příval nových rizik

„Program konference je zaměřen na témata, která dnes zásadně proměňují celý pojistný trh. Ať už čelíme kybernetickým útokům, klimatickým změnám nebo novým technologiím v čele s umělou inteligencí, pojištění se musí vyvíjet stejně rychle jako rizika samotná. INSURANCE FORUM propojí lídry trhu a otevře debatu o tom, jak se v tomto novém prostředí mění produkty, obchodní strategie i každodenní kontakt s klientem,“ řekla Martina Sovová, ředitelka konferenční divize ABF. Konference, jejíž moderátorkou bude zakladatelka společnosti Finance pro radost Marcela Hrubošová, nabídne čtyři tematické bloky.
Úvodním tématem konference bude Klient v novém světě rizik, které se zaměří na otázku, jak pojistit budoucnost, kterou ještě neumíme přesně předvídat. V tomto bloku dostanou prostor majitelé firem, vrcholoví manažeři, developeři, investoři i inovátoři. Pojmenují rizika, která dnes reálně řeší, ukážou, kde jim současné pojištění pomáhá a kde naopak přestává stačit. Středem zájmu bude také hledání odpovědi na to, zda pojistný trh zvládá držet krok s podnikáním měnícím se každý den. Jedním z mluvčích této části bude například kouč, mentor a konzultant Roman Cabálek.
Makléř jako architekt odolnosti je headlinem druhého konferenčního bloku, který se zaměří na měnící se klientské potřeby a zvyšování nároků na makléře. Jak se vyvíjí jejich role v době umělé inteligence, automatizovaného sjednávání a přímého digitálního prodeje? Kde technologie šetří čas a kde je lidská zkušenost nenahraditelná? A jak si makléř udrží důvěru klienta, když rizika rostou rychleji než pojistná kapacita trhu? Odborníci vystupující v této části se zaměří také na to, zda budou makléři v budoucnosti pouze zprostředkovateli nebo strategickými partnery pomáhajícími posilovat odolnost firem.
Co všechno lze pojistit a za jakých podmínek? To bude tématem třetího bloku nazvaného Pojišťovna pod tlakem nových rizik, v němž vystoupí například někdejší generální ředitelka D.A.S. Jitka Chizzola nebo předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký. Klíčem bude hledání odpovědi na to, kde končí pojistitelnost a začíná odpovědnost klienta, státu nebo celé společnosti. Panel nabídne pohled pojistitelů na inovace produktů, prevenci dostupnosti pojistné ochrany i hledání rovnováhy mezi cenou, rozsahem krytí a dlouhodobou udržitelností trhu.
Závěrečný blok konference Likvidace škody jako okamžik pravdy se zaměří na moment, kdy se pojistná smlouva musí proměnit v pomoc a likvidace ukáže, zda fungoval správně celý řetězec od analýzy rizika až po dokumentaci události. Zástupci likvidátorů a odborných partnerů představí zkušenosti z praxe a ukážou, co musí celý pojistný trh změnit, aby klient v nejtěžší chvíli skutečně dostal pomoc, kterou očekával. Mezi vystupujícími bude například majitel společnosti CONTIN Ladislav Burian.
Generálním partnerem letošního ročníku konference je agentura Lighting Beetle, stříbrným partnerem společnost Softec a partnerem společnost Microsoft.
INSURANCE FORUM je určeno zástupcům pojišťoven, pojišťovacím makléřům, finančním poradcům, specialistům na distribuci pojistných produktů, právníkům i zástupcům dohledových institucí. Akce nabídne aktuální odborný program, ale také příležitost k navázání nových profesních kontaktů a sdílení zkušeností napříč celým pojistným sektorem.
Více informací naleznete na www.insurance-forum.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59613.