Konference „Littering – jak na čisté obce“ přináší řešení, data i inspiraci z praxe

Littering, tedy odhazování odpadků mimo odpadkové koše, patří mezi nejviditelnější a současně také nejpalčivější problémy našich měst a obcí. Přestože na první pohled může působit jako drobnost, jeho důsledky jsou závažné: od estetického znehodnocení veřejného prostoru přes škody na ekosystémech až po komplikace v technických procesech, jako je čištění odpadních vod.
„Naším cílem je otevřít diskuzi a propojit všechny, kdo mají k tématu co říct – samosprávy, stát, odborníky i výrobce. Jen společným přístupem můžeme posílit prevenci, snížit množství odpadků a zároveň najít funkční řešení, které zajistí dlouhodobě čistší obce. Konference ukazuje, že možnosti existují. Inspiraci můžeme čerpat jak doma, tak ze zahraničí,“ říká Martina Vrbová, ředitelka NEVAJGLUJ a.s.
Data a postoje obyvatel
Jedním z hlavních témat konference jsou postoje obyvatel k odhazování odpadků. „Naše výzkumy ukazují, že lidé často vnímají littering jako problém, ale zároveň se k němu sami uchylují. Typické je, že to, co považují za správné, se liší od toho, co reálně dělají. Významnou roli hraje pohodlí, nedostatek informací nebo představa, že odpad někdo jiný uklidí,“ vysvětluje Jiří Remr ze společnosti Markent, která se dlouhodobě věnuje sociologickým průzkumům v této oblasti.
Projevy a dopady litteringu
Problematiku z vědeckého pohledu přiblíží Jan Slavík z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který se zaměřuje na projevy litteringu a jejich důsledky. „Littering je všudypřítomný – od odhozených obalů po cigaretové nedopalky. Nejde přitom jen o vizuální problém, ale o zásah do ekosystémů a prostředí, ve kterém žijeme. Pokud chceme změnu, musíme rozumět tomu, kde a proč k litteringu dochází,“ zdůrazňuje Slavík.
Pohled obcí
Do problematiky se aktivně zapojují i samotné obce. „Starostky a starostové denně čelí důsledkům litteringu – od zvýšených nákladů na úklid až po stížnosti občanů. Oceňuji, že konference otevírá prostor pro sdílení zkušeností i hledání nových nástrojů, které obcím pomohou. Společně můžeme dosáhnout toho, aby naše veřejná prostranství byla čistší a příjemnější pro všechny,“ uvádí Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.
Praktická řešení i ocenění obcí
Vedle teoretických a výzkumných poznatků nabízí konference také řadu praktických příkladů. Představí se celonárodní akce Ukliďme Česko, krajský projekt Čistá Vysočina, přístup Prahy 10 a jejich podporu komunity nebo inovativní nástroje jako pytlomaty a hlasovací popelníky. Inspiraci přinesou i zkušenosti s technickými opatřeními – kamerovými systémy, opatřeními v národních parcích či mezinárodními příklady.
Součástí programu je rovněž vyhlášení vítězů soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025, která oceňuje obce aktivně přispívající k čistotě veřejného prostoru.
„Těší mě, že do diskuse o litteringu vstupuje čím dál více aktérů. Jen tak můžeme dosáhnout systémové změny. Obce, které v soutěži oceníme, dokazují, že i malé kroky mají velký dopad,“ dodává Martina Vrbová.
Společný cíl: čistější ulice
Konference „Littering – jak na čisté obce“ je jedinečnou příležitostí propojit odborníky, samosprávy a veřejnost a přinést konkrétní inspiraci i data pro efektivní boj s litteringem.
Více informací o konferenci je k dispozici na webu: www.cisteulice.cz
Další informace např. k soutěži obcí „Čisté obce s NEVAJGLUJ 2025“ jsou dostupné na webových stránkách www.nevajgluj.cz.
O společnosti NEVAJGLUJ
Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle § 13 zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.
