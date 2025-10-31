Konference o filozofii mysli Wanga Yangminga 2025 byla zahájena v Yuyao, Ningbo

Autor:
  11:30
Ningbo (Čína) 31. října 2025 (PROTEXT) - 31. října si připomínáme výročí narození velkého čínského filozofa Wanga Yangminga (1472–1529). Dne 30. října byla v městě Yuyao v Ningbo slavnostně zahájena Konference o filozofii mysli Wanga Yangminga 2025.Pod tématem „Bezmezná studia mysli, koexistující civilizace“ se akce zaměřila na řadu doprovodných aktivit, jako bylo Sino-zahraniční výměnné sympozium o kultuře Wanga Yangminga a „Fórum Pavilonu Zhongtian: Sekce Wang Defeng“. Kulturní setkání přilákalo více než 800 účastníků, včetně mezinárodních odborníků specializujících se na studium Wanga Yangminga a zástupců Národní aliance pro ochranu a výzkum historických míst Wanga Yangminga.

Yuyao v oblasti Ningbo je rodným městem Wanga Yangminga. Dnes je celé město Ningbo prodchnuto jeho odkazem. Více než 400 místních podniků nese jméno "Yangming" a 12 ze 122 základních a středních škol v Yuyao je pojmenováno po tomto velkém filozofovi. Kulturní iniciativy, jako je opera Yaoju "Wang Yangming", byly uvedeny v Japonsku a dalších zemích, zatímco "Yangming kulturní produkty" byly prezentovány v Miláně. Krátká videa „Anekdoty o Wangu Yangmingovi“ se i nadále zveřejňují v zahraničí a kulturní slogan "Yuyao, rodiště Wanga Yangminga, shromažďuje moudrost" získal mezinárodní uznání, čímž se stal oknem, skrze které svět lépe poznává Čínu.

Pro mnoho obyvatel Ningbo má vliv Wanga Yangminga jemný, ale hluboký dosah. Od rozsáhlého výzkumu kultury Wanga Yangminga až po inovativní vyjádření jejích principů se používá mnoho přístupů k podpoře tvůrčí transformace a rozvoje tohoto významného prvku tradiční čínské kultury. Například místní značka Pairdeer Batteries věnovala 70 let zdokonalování svých výrobků a nyní je národním lídrem v prodeji baterií pro chytré zámky a ve výrobě alkalických baterií. Společnost Sunny, výrobce optických čoček hluboce zapojený do globálního průmyslového řetězce, začínala ve čtyřech skromných domech právě zde. Výzkumný ústav průmyslových technologií Yangming v Ningbo díky svému inovačnímu inkubačnímu modelu podpořil vznik 17 podniků nad statistickým prahem.

Kultura Wanga Yangminga překročila hranice Číny a začlenila se do místních společností a intelektuálních tradic po celém světě, čímž dala vzniknout jedinečným školám myšlení a praktickým aplikacím. Profesor Nagatomi Seidži z Wasedské univerzity, uznávaný odborník na Wanga Yangminga, uvedl, že japonští podnikatelé často ve svých kancelářích zdůrazňují princip „jednoty poznání a činu“. Při nutnosti činit okamžitá rozhodnutí v podnikání poskytuje Wangův koncept "zdokonalování se prostřednictvím činů" praktické vedení – to je klíčovým důvodem jeho popularity v Japonsku. Dodal: "Ningbo má v japonském povědomí zvláštní místo díky hlubokým historickým vazbám s Japonskem během dynastie Ming (1368–1644). Zatímco většina čínských místních názvů se v japonštině čte pomocí kun’yomi, pouze Peking, Šanghaj, Hongkong a Ningbo jsou vyslovovány v původní čínské výslovnosti. Navíc Wang Yangming kdysi v Ningbo napsal text pro japonského mnicha, který je dnes uchováván v japonském muzeu."

Podobně má kultura Wanga Yangminga dlouhou historii šíření i na Korejském poloostrově, kde jeho filozofie výrazně ovlivnila místní myšlení, kulturu a společnost.

V posledních letech roste celosvětový zájem o studium Wanga Yangminga a dochází k významným průlomům ve výzkumu. Od Číny přes jihovýchodní Asii, Evropu, Ameriku a další regiony duch „jednoty v rozmanitosti“ ve studiích filozofie Wanga Yangminga odráží kulturní pluralismus současného světa. Jeho filozofická moudrost "jednoty poznání a činu" nabízí nové perspektivy pro otevřený dialog a výměnu mezi různými kulturami v éře globalizace.

 

Zdroj: Ningbo International Communication Center

 

 

