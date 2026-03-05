Konference o nanoplastech v EP organizovaná europoslancem Knotkem a GVC ALLATRA

Akce se konala pod záštitou europoslance Ing. Ondřeje Knotka ve spolupráci s Globálním výzkumným centrem ALLATRA a propojila vědce s politickými zástupci. Cílem bylo upozornit na mikro- a nanoplasty jako na neviditelnou, avšak závažnou formu znečištění, která proniká do ovzduší, vody, potravin i lidského organismu.
Cílem konference bylo upozornit na narůstající hrozbu mikro- a nanoplastů jako neviditelné, avšak stále závažnější formy znečištění, která přesahuje rámec tradičních environmentálních a zdravotních témat. Odborníci zdůraznili, že tyto částice dnes pronikají do ovzduší, vody, potravinového řetězce i lidského organismu a představují komplexní výzvu pro zdraví lidí i stabilitu přírodních systémů. Zároveň poukázali na potřebu hledat konstruktivní řešení pro budoucí legislativu a výzkum, a to i vzhledem k faktu bezprecedentního neviditelného znečištění Středozemního moře mikro- a nanoplasty. Koncentrace mikroplastů v jeho povrchových vodách je totiž čtyřikrát vyšší než v oblasti tzv. Tichomořské odpadkové skvrny.
Úvod konference patřil vystoupením organizátora akce Ondřeje Knotka, poslance Evropského parlamentu a člena politické skupiny Patrioti pro Evropu, pastora Marka Burnse, předsedy iniciativy Spiritual Diplomats (Duchovní diplomaté) a duchovního poradce prezidenta USA Donalda Trumpa, a Maryny Ovtsynové, prezidentky Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA a expertky na globální strategii rizik.
Na úvod europoslanec Ing. Ondřej Knotek (Česká republika) zdůraznil, že podle něj by se klimatická politika neměla soustředit pouze na rychlé snižování emisí bez zohlednění nákladů, širších dopadů a dalších faktorů, které ovlivňují klima a veřejné zdraví. "Existují i jiné faktory, které jsou také součástí klimatické stability. A toto vše je naprosto ignorováno," uvedl europoslanec Knotek.
Pastor Mark Burns (USA) poukázal na nanoplasty jako na "neviditelnou hrozbu", která už dnes zasahuje každodenní život lidí po celém světě, a zdůraznil morální a společenský rozměr ochrany zdraví a budoucích generací. Ve svém vystoupení uvedl: "Globální iniciativa Duchovní diplomaté, jíž mám čest předsedat, již začleňuje otázku nanoplastů do své oficiální agendy." Zároveň dodal: "Nanoplasty nejsou otázkou levice nebo pravice. Nejsou náboženskou ani světskou otázkou. Věříme totiž, že toto je morální povinnost: chránit život, chránit zdraví a hovořit včas, ne až poté, kdy následky budou nezvratné."
Maryna Ovtsynova (USA), prezidentka MSH ALLATRA, představila práci a odbornost GVC ALLATRA. "Dnes budou hovořit zástupci Globálního výzkumného centra ALLATRA, kteří přicestovali ze Spojených států, Izraele, Německa a České republiky. Ačkoli tvoří pouze část širšího mezinárodního vědeckého týmu, který zahrnuje odborníky z předních světových institucí, představí kolektivní odborná zjištění a analytické závěry vypracované Globálním výzkumným centrem ALLATRA, včetně posouzení potenciálních důsledků šíření mikro- a nanoplastů na lidské zdraví a bezpečnost ekosystémů."
Konference dále pokračovala ve čtyřech odborných blocích, ve kterých řečníci představili výsledky výzkumu a závěry studie věnované mikro- a nanoplastům v biosféře, jejich vlivu na lidské zdraví, životní prostředí a globální přírodní procesy a představili první kroky k řešení.
Mikro- a nanoplasty – neviditelné znečištění
V prvním bloku se odborníci věnovali mikro- a nanoplastům jako "neviditelnému znečištění" a vysvětlili, proč se částice plastu stávají biologickým a zdravotním faktorem globálního významu.
Dr. John Ahn, Ph.D., MBA (USA), uvedl: "Když se tyto částice dostanou do krevního oběhu, mohou cirkulovat po celém těle. Byly nalezeny v mnoha tkáních a orgánových systémech, včetně jater, ledvin, srdce a cév, placenty a mateřského mléka."
Anna Kotlyar, MSc. (Izrael), zdůraznila: "Mikro- a nanoplasty by se proto neměly považovat za lokální problém odpadového hospodářství, ale za nový fyzikální a chemický faktor v celosvětovém měřítku."
Jak mikro- a nanoplasty ovlivňují lidské zdraví
Druhý blok byl zaměřen na vliv mikro- a nanoplastů na lidské zdraví, včetně buněčných mechanismů poškození a prezentace klíčových medicínských zjištění.
Alexander Masny, MSc (Německo), poukázal na důležité zjištění ohledně mikro- a nanoplastů, že pro svou mimořádně malou velikost a elektrický náboj dokážou částice nanoplastu pronikat do buněk a dostat se až k mitochondriím. Mohou tak narušovat jejich normální funkci, a tím i schopnost buňky efektivně vyrábět energii a zajišťovat základní životní procesy. Zdůraznil: "Povrchový náboj mikroplastů a nanoplastů hraje důležitou roli při určování jejich chování v biologických systémech."
V roce 2020 tým prof. Antonia Ragusu, MD (Itálie), publikoval přelomovou studii, která jako první prokázala přítomnost mikroplastů v lidské placentě. Tento výzkum vyvolal silnou odezvu a získal mimořádnou mezinárodní mediální pozornost. Prof. Ragusa během konference hovořil o svém výzkumu: "Neustálé vystavení se částicím plastu vyvolalo obavy o lidské zdraví, zejména pokud jde o výsledky při narození. Tato studie představuje první hodnocení plastových částic v čerstvé lidské placentě a zkoumá jejich souvislost s parametry růstu plodu." Použil přirovnání: "Je to jako mít kyborgové dítě: už není složeno pouze z lidských buněk, ale je to směs organických a anorganických sloučenin."
Vliv mikro- a nanoplastů na životní prostředí, atmosféru a na geodynamické procesy
Třetí blok rozšířil diskuzi na planetární úroveň a poukázal na vliv těchto částic na životní prostředí, atmosféru a související přírodní procesy.
Jak prezentoval RNDr. Jan Kára, Ph.D. (Česká republika), "Jedním z již potvrzených faktů je, že mikro- a nanoplasty ovlivňují vodní cyklus; částice nanoplastu mohou přispívat k častějšímu krupobití a tvorbě větších krup." Později ve svém příspěvku zmínil hypotézu, že "znečištění mikro- a nanoplasty pravděpodobně ovlivňuje výměnu plynů mezi oceánem a atmosférou, tvorbu mraků a vodní cyklus, jakož i přenos tepla v oceánu." Upozornil, že "časové okno pro dosažení podstatného pokroku je několik let, nikoli desetiletí."
Perspektivy výzkumu a návrhy řešení
Závěrečný čtvrtý blok se soustředil na výzkumné perspektivy, možná řešení a potřebu konkrétních politických a mezinárodních kroků. Diskuze zdůraznila potřebu maximálně posílit podporu výzkumu zaměřeného na studium interakcí nanoplastů s biologickými systémy, včetně všudypřítomného vlivu jeho povrchového náboje, a také iniciovat užší interdisciplinární spolupráci mezi medicínou, environmentálními vědami a geovědami.
Dr. Jan Kára: "Chybí nám jednotné evropské standardy pro monitorování částic menších než 10 mikronů. Každá výzkumná skupina používá vlastní metody a vlastní klasifikační kritéria. Proto nedokážeme porovnávat údaje mezi jednotlivými zeměmi a vytvořit ucelený obraz o rozšíření nanoplastů v Evropě. Představte si, že by každá země měřila teplotu podle vlastní stupnice. Tyto standardy musí být vypracovány.
Zároveň nám chybí standardizované protokoly pro zkoumání dopadů na zdraví. Nemáme jednotnou metodiku pro hodnocení účinků nanoplastů na lidský organismus. Někteří vědci zkoumají účinky na játra, jiní na plíce, další na mozek, ale všichni používají odlišné přístupy. Bez jednotných protokolů nemůžeme získat spolehlivé a reprodukovatelné výsledky potřebné pro přijímání informovaných rozhodnutí."
Řečníci v závěru konference poukázali na nevyhnutelnost integrovat rizika nanoplastů do evropských politických a regulačních rámců v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. Důležitým tématem byla i potřeba zvyšovat informovanost veřejnosti a posilovat transparentnost institucí při komunikaci vědecky podložených environmentálních hrozeb.
Prezidentka MSH ALLATRA, Maryna Ovtsynova, také pozvala všechny účastníky konference zapojit se do zodpovědného, profesionálního a konstruktivního dialogu při řešení této výzvy.
O Globálním výzkumném centru ALLATRA
Globální výzkumné centrum ALLATRA je mezinárodní výzkumný think tank, který se zabývá kritickými planetárními výzvami prostřednictvím přísné vědecké analýzy, komplexního hodnocení rizik a doporučení politik založených na důkazech.
Centrum funguje pod právním rámcem Allatra IPM USA, neziskové organizace 501(c)(3). Centrum provádí multidisciplinární výzkum v dynamice přírodních katastrof, klimatických a geofyzikálních rizicích, ekologických a zdravotních dopadech mikro- a nanoplastů a globálních lidských právech a mezikulturní spolupráci.
Práce GVC ALLATRA integruje vědecký výzkum se strategickým a operativním vedením s cílem podpořit informované rozhodování na globální úrovni.
Globální výzkumné centrum ALLATRA (GVC ALLATRA GRC) je registrováno v Registru transparentnosti EU pod registračním číslem REG 1148853102055-15.
Zdroj: Globální výzkumné centrum ALLATRA