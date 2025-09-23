Konference pro města a obce – voda – 29. 9.

Velkým tématem je sběr dat z vodoměrů s využitím technologie NB-IoT.
Velmi zajímavá proto konference bude pro zástupce měst a obcí, které mají vlastní vodohospodářské společnosti. Podrobně zde budou představena všechna dostupná řešení včetně ukázek nasazení desetitisíců vodoměrů velkých evropských výrobců jako Maddalena, AXIOMA a Sagemcom. Přední čeští výrobci představí řešení, které umožňuje hladký přechod na nejnovější technologie.
Dalším velkým tématem je řízení závlah městské zeleně - parků a travnatých hřišť. Také zde bude na konferenci k vidění unikátní řešení české společnosti CleverFarm využívající IoT platformu Miotiq pro dosažení úspor vody více než 20%.
Vstupenky je možné zakoupit online na adrese www.massiveiot.eu
Zdroj: M2M Communication