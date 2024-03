Konference SEO Restart slaví 10. výročí a nabízí unikátní program

Roman Teuschel, CEO eVisions & Co-Founder Digisemestr Online, nabídne přednášku na téma expanze na zahraniční trhy. Jeho prezentace slibuje framework pro úspěšný vstup na nové trhy a odhalení zásadních odlišností a zajímavostí regionů DACH & CEE. Martin Žatkovič ze Seznam.cz položí provokativní otázku, zda jako SEO konzultanti můžeme uspět v Goog enough světě. Ve 25 minutách shrne výzvy a příležitosti, které přináší stále se měnící prostředí SERP. Přinese návody, jak efektivně reagovat na nástrahy budoucnosti a jak úspěšně využít nové technologie, včetně strojového učení a AI. Richard Klačko z agentury Taste nabídne prezentaci "Klíčovka s AI pohonem" ve které odhalí, jak s týmem naučili ChatGPT klasifikovat analýzy klíčových slov a jaké výhody toto spojení přináší do světa digitálního marketingu. Na pódiu dále vystoupí se svou přednáškou Martin Kopta a Jakub Goldmann a společně se sklouznou na nové vlně WYSIWYG nástrojů. Tomáš Zahálka odtajní tipy pro Shoptet a Martin Michálek představí metriku rychlosti INP. Vojtěch Fiala s námi zase efektivně vytěží spolupráci SEO a PR a Martina Zrzavá Libřická nám ukáže, jak by měly vývojové týmy lépe komunikovat.

Závěr konference přinese očekávanou panelovou diskusi se známými tvářemi oboru plnou inspirativních pohledů na minulost i budoucnost SEO. Marek Prokop, Zdeněk Dvořák, Šárka Rolná Jakubcová a Dušan Janovský se sejdou, aby zhodnotili největší milníky, omyly a proměny, kterými SEO prošlo za poslední dekádu. Nebude chybět ani Pavel Ungr. Během této diskuse bude zdůrazněna role datové analytiky a význam technického SEO v dnešní době.

Těšte se na přednášky, diskuse a celý doprovodný program včetně výborného cateringu a afterparty. 10. ročník konference SEO Restart slibuje nejen hluboké poznatky a praktické zkušenosti, ale také výjimečný den ve společnosti známých jmen SEO oboru. Vstupenky k dostání na webu www.seorestart.cz.