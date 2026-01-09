Konference SOLAR FLEX Prague 2026: Praha se stane centrem evropské debaty o solární flexibilitě a akumulaci

Konferenci společně pořádají SolarPower Europe, Asociace AKU-BAT a Solární asociace. Ambicí SOLAR FLEX Prague je stát se hlavní středoevropskou platformou pro dialog mezi zástupci veřejné správy, evropských institucí, provozovateli přenosových a distribučních soustav, developery, investory, technologickými firmami i agregátory flexibility.
Silná politická a expertní účast
Program konference nabídne pohled na strategický význam akumulace, flexibility a solární energie v kontextu evropské energetické transformace. Mezi potvrzenými řečníky jsou například:
- Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu ČR, 1. vicepremiér ČR
- Walburga Hemetsberger, CEO, SolarPower Europe
- Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace AKU-BAT
- Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace
- René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky, MPO
- Pavel Šolc, člen představenstva, ČEPS
- Zástupci Evropské komise a dalších evropských organizací
- Představitelé významných firem v sektoru akumulace, flexibility a fotovoltaiky aj.
Diskuse se zaměří na evropský i národní rámec rozvoje solární energetiky, roli flexibility a akumulace a na legislativní i tržní podmínky jejich efektivní integrace.
Byznys, sítě a flexibilita v praxi
Program konference je rozdělen do tematických panelů věnovaných konkrétním výzvám trhu:
- Solární elektrárny a akumulace: nové obchodní modely
Případové studie kombinace fotovoltaiky a bateriových systémů, integrace BESS do PPA kontraktů či retrofit stávajících elektráren.
- Akumulace a elektrizační soustava – příležitosti a limity
Pohled provozovatelů sítí, regulátora a technologických dodavatelů na roli flexibility a velkokapacitní baterie.
- Klíčová role agregátorů flexibility
Rozvoj agregace flexibility, role softwaru a zapojení rezidenčních i průmyslových zdrojů.
Nadnárodní platforma pro sdílení informací a networking
SOLAR FLEX Prague nabídne nejen odborný obsah, ale také prostor pro navazování kontaktů mezi klíčovými hráči energetického sektoru nejen z ČR. Konference je určena investorům, developerům, energetickým firmám, dodavatelům technologií, regulátorům i zástupcům státní správy, kteří hledají praktická řešení pro další rozvoj solární energetiky a akumulace v Evropě.
Více informací o konferenci a programu najdete na www.solarflexprague.com
Partneři konference
Konference SOLAR FLEX Prague 2026 vzniká ve spolupráci s významnými partnery z oblasti energetiky, technologií a médií. Hlavními partnery akce jsou Enery, MND a Jinko Solar.
Partnery konference jsou LG, Solar Global, TEDOM a bezDodavatele. Mediálními partnery jsou Oenergetice.cz, Obnovitelně.cz, PRO-ENERGY / ENERGY-HUB, TZB info, All for Power a VIDA CON.
Zdroj: Communication Lab