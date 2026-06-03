Konference Světlo propojí města, architekty a IT specialisty

Světlo ovlivňuje životy lidí více, než se může zdát. Četné studie například ukazují, že nevhodné osvětlení zvyšuje riziko diabetu či srdečních onemocnění. Klíčovou roli může hrát také v prevenci kriminality, jak ukazuje případová studie z New Yorku. V Česku je hlavní platformou pro diskuzi o budoucnosti a implementaci světelných technologií konference Světlo, jejíž pátý ročník proběhne na konci září v Brně. V minulosti na konferenci vystoupili mimo jiné přední architekti a vizionáři, například Eva Jiřičná, Josef Pleskot či Eva Le Peutrec. Také letos konference propojí významné osobnosti z oboru, úvodní řeč pronese architekt Zdeněk Fránek.
„Konferenci Světlo dlouhodobě rozvíjíme tak, aby se z ní stalo místo, které definuje, jak v Česku pracujeme se světelnými technologiemi. Zároveň funguje jako platforma pro inspiraci i navazování nových obchodních vztahů. Jsem rád, že jsme mohli v minulosti přivítat mnoho významných osobností a také letos se na ní potkají účastníci, kteří tvoří budoucnost práce se světlem. V letošním roce propojíme všechny oblasti, které ovlivňují život každého z nás – od veřejného osvětlení přes architekturu až po interiérový design,“ říká Tomáš Měřínský, jednatel společnosti Sekurkon.
Světlo jako veřejný zájem
Způsob osvětlování municipalit se v současnosti zásadně promítá do kvality života obyvatel. I proto je nutné najít shodu a nastavovat spolupráci zástupců měst, odborníků i společností, které technologie nasazují. Na jedné straně data Ministerstva pro místní rozvoj prokazují, že objem světelného smogu se v Česku od devadesátých let zdvojnásobil, což může mít negativní dopad na občany. Zároveň zkušenosti ukazují, že správně nastavené osvětlení může zvýšit bezpečnost v ulicích. Do veřejné diskuze se pak zapojují také legislativní orgány, například prostřednictvím směrnice Evropské unie o energetické účinnosti, která definuje cíle snižování spotřeby energie. Pro letošní a příští rok platí cíl snížení o 1,5 %. Správně nastavená strategie veřejného osvětlení je tak nutností – investicí do zdraví obyvatel i do zefektivnění obecního rozpočtu.
Emoce i udržitelnost
Druhý blok konference se pak zaměří na světlo jako architektonický, prostorový a emoční nástroj. Každý typ interiéru i exteriéru totiž vyžaduje zcela odlišný přístup. V retailových prodejnách světlo strategicky naviguje pozornost zákazníků, zdůrazňuje strukturu materiálů vystaveného zboží a hraje klíčovou roli v podpoře prodeje. V segmentu HoReCa naopak designéři často pracují s intimitou, u dopravních uzlů a nádraží pak světlo přebírá primárně bezpečnostní a orientační funkci, díky které plynule řídí tok tisíců cestujících. Konference na konkrétních příkladech ukáže, jak tyto specifické nároky reflektují přední čeští architekti a interiéroví designéři.
Registrace pro zájemce o partnerství či účast na konferenci Světlo jsou spuštěny na oficiálních stránkách události.
Zdroj: Double Check Agency