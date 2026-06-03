Konference Světlo propojí města, architekty a IT specialisty

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  9:00
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Brno 3. června 2026 (PROTEXT) - Pátý ročník konference Světlo, události věnované tomuto fenoménu, míří do Brna. Na ní se setkají přední čeští architekti, zástupci municipalit i profesionálové z technologických firem. Propojujícím tématem bude vliv světelných řešení na městskou infrastrukturu, zdraví občanů, udržitelnost a design. Na konferenci, která proběhne 30. září v Clarion Congress Hotelu, vystoupí například architekt Zdeněk Fránek, odborník na světelnou techniku Petr Žák či světelný designér Daniel Tesař. Akcí provede účastníky moderátorka Daniela Brzobohatá.

Světlo ovlivňuje životy lidí více, než se může zdát. Četné studie například ukazují, že nevhodné osvětlení zvyšuje riziko diabetu či srdečních onemocnění. Klíčovou roli může hrát také v prevenci kriminality, jak ukazuje případová studie z New Yorku. V Česku je hlavní platformou pro diskuzi o budoucnosti a implementaci světelných technologií konference Světlo, jejíž pátý ročník proběhne na konci září v Brně. V minulosti na konferenci vystoupili mimo jiné přední architekti a vizionáři, například Eva Jiřičná, Josef Pleskot či Eva Le Peutrec. Také letos konference propojí významné osobnosti z oboru, úvodní řeč pronese architekt Zdeněk Fránek.

Konferenci Světlo dlouhodobě rozvíjíme tak, aby se z ní stalo místo, které definuje, jak v Česku pracujeme se světelnými technologiemi. Zároveň funguje jako platforma pro inspiraci i navazování nových obchodních vztahů. Jsem rád, že jsme mohli v minulosti přivítat mnoho významných osobností a také letos se na ní potkají účastníci, kteří tvoří budoucnost práce se světlem. V letošním roce propojíme všechny oblasti, které ovlivňují život každého z nás – od veřejného osvětlení přes architekturu až po interiérový design,“ říká Tomáš Měřínský, jednatel společnosti Sekurkon.

Světlo jako veřejný zájem

Způsob osvětlování municipalit se v současnosti zásadně promítá do kvality života obyvatel. I proto je nutné najít shodu a nastavovat spolupráci zástupců měst, odborníků i společností, které technologie nasazují. Na jedné straně data Ministerstva pro místní rozvoj prokazují, že objem světelného smogu se v Česku od devadesátých let zdvojnásobil, což může mít negativní dopad na občany. Zároveň zkušenosti ukazují, že správně nastavené osvětlení může zvýšit bezpečnost v ulicích. Do veřejné diskuze se pak zapojují také legislativní orgány, například prostřednictvím směrnice Evropské unie o energetické účinnosti, která definuje cíle snižování spotřeby energie. Pro letošní a příští rok platí cíl snížení o 1,5 %. Správně nastavená strategie veřejného osvětlení je tak nutností – investicí do zdraví obyvatel i do zefektivnění obecního rozpočtu.

Emoce i udržitelnost

Druhý blok konference se pak zaměří na světlo jako architektonický, prostorový a emoční nástroj. Každý typ interiéru i exteriéru totiž vyžaduje zcela odlišný přístup. V retailových prodejnách světlo strategicky naviguje pozornost zákazníků, zdůrazňuje strukturu materiálů vystaveného zboží a hraje klíčovou roli v podpoře prodeje. V segmentu HoReCa naopak designéři často pracují s intimitou, u dopravních uzlů a nádraží pak světlo přebírá primárně bezpečnostní a orientační funkci, díky které plynule řídí tok tisíců cestujících. Konference na konkrétních příkladech ukáže, jak tyto specifické nároky reflektují přední čeští architekti a interiéroví designéři.

Registrace pro zájemce o partnerství či účast na konferenci Světlo jsou spuštěny na oficiálních stránkách události. 

 

Zdroj: Double Check Agency

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