Konference Unicorn University Open – Spatial Future: Geoinformatika, AI a data

Praha 21. května 2026 (PROTEXT) - Data dnes pomáhají řídit města, dopravu i velké organizace. Jakou roli v tom hraje geoinformatika a kam se tento obor posouvá v éře umělé inteligence? Na to se zaměří další ročník konference Unicorn University Open, kterou pořádá Unicorn Vysoká škola a je otevřena všem zájemcům po bezplatné registraci na webu. Tentokrát je zaměřena na téma geoinformatiky – oboru na pomezí geografie, informatiky a datové analýzy, který nachází uplatnění v oblastech od chytrých měst a dopravního plánování až po správu nemovitostí a zemědělství. Přednášky povedou akademici i odborníci z praxe, kteří představí nejnovější trendy, nástroje a výzkumné výsledky v oblasti geografických informačních systémů (GIS). Konference proběhne 29. května online a je zdarma.

"Geoinformatika je obor, který proniká do téměř každého odvětví. Od urbanismu a energetiky přes logistiku až po ochranu životního prostředí. Připravili jsme proto přednášky, které jsou relevantní jak pro studenty a akademiky, tak pro firmy a organizace, které s prostorovými daty pracují, nebo o jejich využití teprve uvažují," říká prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn Vysoké školy, a dodává: "Naší ambicí je v rámci konference propojit akademický výzkum s praktickými řešeními a ukázat, jak moderní GIS technologie, umělá inteligence a digitální dvojčata mění způsob, jakým rozumíme světu kolem nás."

Na konferenci vystoupí:

- Dr. Michael Gould (Esri, Inc.) přiblíží význam vzdělávání a rozvoje kapacit v oblasti geoinformačních technologií v globálním měřítku. Ve své přednášce se zaměří na propojení akademické sféry, veřejných institucí a technologických firem a ukáže, jak GIS a geoprostorové technologie pomáhají řešit aktuální společenské i environmentální výzvy. Vychází přitom z dlouholetých zkušeností profesora informačních systémů a globálního manažera vzdělávání společnosti Esri, která spolupracuje s tisíci univerzit a organizací po celém světě.

- Ing. Martin Havelka (Unicorn Systems) se zaměří na využití geoinformačních systémů v energetice a utility sektoru. Představí, jak GIS technologie pomáhají provozovatelům elektrizačních soustav efektivně spravovat infrastrukturu, plánovat rozvoj sítí a lépe vyhodnocovat data v čím dál komplexnějším energetickém prostředí. Vychází přitom z praktických zkušeností s návrhem a implementací řešení ArcGIS Utility Network ve spolupráci s partnery napříč Evropou.

  • prof. Dr. Ing. Jiří Horák (VŠB – Technická univerzita Ostrava) se zaměří na budoucnost geografických informačních systémů. Od rozvoje dronů, mobilních systémů a IoT senzorů přes real-time prostorové aplikace až po nasazení umělé inteligence i do oblasti ovládání aplikací.
  • doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. (ZČU v Plzni) představí problematiku 3D katastru nemovitostí a jeho vazbu na informační modely staveb (BIM), s důrazem na mezinárodní normalizační (ISO) a standardizační (OGC) aktivity.
  • Ing. Roman Janeček (Letiště Praha) představí, jak mezinárodní letiště pracuje s prostorovými daty jako klíčovým nástrojem pro bezpečný a efektivní provoz. Zaměří se na správu a rozvoj GIS řešení v prostředí letiště a ukáže, jakou roli hrají geodézie, kartografie a kvalitní prostorová data při řízení rozsáhlé infrastruktury.
  • Ing. Karel Jedlička, Ph.D. (ZČU v Plzni / Unicorn) se zamyslí nad tím, kam GIS jako obor směřuje a jak se bude v budoucnu proměňovat. Vychází přitom z letitých zkušeností s vícerozměrnými prostorovými daty i z praxe seniora konzultanta a spoluzakladatele dopravního startupu RoadTwin.
  • Ing. Radek Kuttelwascher (ARCDATA PRAHA) ukáže, jak platforma ArcGIS rychle integruje nástroje umělé inteligence – od GeoAI nástrojů pro automatickou analýzu obrazu a časových řad až po AI asistenty a agentickou AI, která dokáže řídit mapové aplikace nebo automatizovat složitý workflow.
  • Ing. Jan Voráček (Unicorn Systems HSI) na příkladu aplikace ProGEO, navržené přímo pro potřeby geodetů přiblíží, jak vznikají z terénních měření kvalitní datové sady pro import do velkých GIS systémů.

Po přednáškách jednotlivých řečníků budou mít zájemci možnost zapojit se do diskuse prostřednictvím online fóra. Moderátoři konference budou Mária Minichova a Václav Caisl. Hlavními partnery konference jsou společnosti Unicorn a Bentley.

Více informací o konferenci, řečnících a možnost zaregistrovat se naleznete ZDE.

 

Zdroj: Unicorn

