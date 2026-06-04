Konference v Auschwitz-Birkenau pomůže proti antisemitismu a anticikanismu

Autor:
  14:41
Sledovat Metro na Googlu
Praha 4. června 2026 (PROTEXT) - Organizace sdružené v projektu TRACE se ve dnech 10.–11. června 2026 setkají v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau s předními odborníky na antisemitismus a anticikanismus. Cílem setkání je posílit spolupráci, sdílení zkušeností a společnou reakci na tyto výzvy ve střední Evropě.

Po dvou letech společné práce se konsorcium TRACE ze zemí střední Evropy a Německa setká v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau s mezinárodními výzkumníky, zástupci občanské společnosti, veřejných institucí a odborníky z praxe. Konference představí hlavní výsledky projektu, uvede novou vícejazyčnou digitální platformu, podpoří sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a otevře diskusi o dalším prohlubování partnerství mezi odborníky, institucemi a komunitami napříč regionem.

Projekt TRACE je evropská iniciativa zaměřená na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Funguje jako digitální platforma i jako rámec spolupráce, který propojuje historické poznatky, zdokumentované případy násilí a spolupráci organizací občanské společnosti, výzkumníků a místních orgánů. TRACE vychází ze zkušeností židovských a romských komunit a řídí se jasným principem: historie není oddělena od současnosti.

Antisemitismus a anticikanismus se nadále objevují v násilných útocích i veřejné debatě. Přetrvává zkreslování historických událostí, dezinformace i konspirační teorie. TRACE na tyto projevy upozorňuje, zasazuje je do historického kontextu a podporuje informovanější veřejnou debatu. Tím přispívá k prevenci, odpovědnosti a účinnějším reakcím ze strany odborníků, institucí i komunit.

Digitální platforma TRACE bude spuštěna v červnu 2026

Ústředním výstupem projektu je vícejazyčná digitální platforma (www.projecttrace.eu), která není statickým archivem, ale živým a průběžně se rozvíjejícím nástrojem. Kombinuje databázi incidentů, historickou časovou osu mapující období od roku 1939 do současnosti a rozsáhlou knihovnu zdrojů s příklady dobré praxe.

Program konference

Program konference bude zahájen komentovanou návštěvou Památníku a muzea Auschwitz-Birkenau, po níž budou následovat moderované diskusní skupiny v centru ARCHER. Hlavní konferenční den se zaměří na propojení historické paměti se současnými výzvami a otevře jej úvodní přednáška na téma Propojování minulosti a současnosti: antisemitismus a anticikanismus ve střední Evropě. Na ni navážou dva tematické panely věnované monitorování současných projevů antisemitismu a anticikanismu a celospolečenským přístupům k jejich prevenci a řešení. Mezi řečníky vystoupí odborníci ze Spojeného království, Španělska, Izraele, Maďarska, Německa, Belgie a Slovenska, kteří představí své zkušenosti z oblasti výzkumu, monitoringu, prevence, vzdělávání či tvorby veřejných politik.

Konference se uskuteční v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau a v centru ARCHER – Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization. Samotné centrum sídlí v Domě 88, bývalé vile velitele koncentračního tábora Auschwitz Rudolfa Hösse, kterou organizace Counter Extremism Project proměnila v mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti extremismu. ARCHER propojuje akademický výzkum, vzdělávací aktivity, veřejnou diskusi i umění a zaměřuje se na porozumění procesům, které vedou k normalizaci extremistických postojů ve společnosti.

Součástí doprovodného programu budou také dvě výstavy – The Birdman of Auschwitz: Science and the Failure of Conscience a Ground Glass: Reframing the World of Lens-Maker and Holocaust Victim. Konferenci uzavře mimořádný koncert italského klavíristy, skladatele a dirigenta Francesca Lotora, který se již více než tři desetiletí věnuje vyhledávání, dokumentaci a uchovávání hudby vzniklé v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech.

O projektu TRACE

Projekt TRACE je evropská iniciativa zaměřená na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) v rámci projektu TOMCAT (č. 101144613).

Partnery projektu jsou: Institute for Social Safety (Polsko), Counter Extremism Project (Německo), Ashoka Foundation (Polsko), Památník a muzeum Auschwitz-Birkenau (Polsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Polsko), Centrum studií genocid Terezín (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Německo), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).

Zdroj: Seesame

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

O pejskovi a kočičce na vodním hradě

Vodní hrad Lipý ozdobily desítky děl sklářského mistra Jiřího Pačinka.

Přijďte s dětmi v neděli na vodní hrad Lipý a pobavte se společně u kouzelné pohádky O pejskovi a kočičce.

4. června 2026  15:28

VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel

Hrůza, líčí žena nebezpečný manévr vrtulníku před vyhlídkovým letem

Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:24

Dlouhé kolony po nehodě na D11. Autobus narazil do šipky silničářů

Nehoda dvou vozidel uzavřela dva jízdní pruhy na 42. kilometru dálnice D11 ve...

Dlouhé kolony se ve čtvrtek odpoledne tvoří kvůli nehodě na dálnici D11 ve směru do Hradce Králově. Dva jízdní pruhy uzavřela havárie dvou vozidel. Podle dostupných informací a webu dopravniinfo.cz...

4. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Památkami Plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a mariánský sloup ve Stříbře

PamĂˇtkami PlzeĹskĂ©ho kraje jsou cihelna v BoubĂ­nÄ› a mariĂˇnskĂ˝ sloup ve StĹ™Ă­bĹ™e

Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a zrestaurovaný...

4. června 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí za sedm milionů

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.

Plzeň vyčlení z přebytku loňského hospodaření sedm milionů korun na rekonstrukci terasy u Velkého divadla. Plocha o rozměru 680 metrů čtverečních bude po rozsáhlých opravách sloužit jako pobytové...

4. června 2026  15:12

Šakal míří do nových oblastí Evropy. Nová studie ukazuje roli klimatu i vlků

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou a proniká i do oblastí, kde se dříve nikdy nevyskytoval. Nová mezinárodní studie publikovaná v prestižním časopise Nature...

4. června 2026  15:09

Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...

4. června 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Karviná zavádí nové hlídky městské policie, chce posílit bezpečnost

ilustrační snímek

V ulicích Karviné bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů,...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Plzeňské muzeum vystavuje komiksy inspirované sbírkovými předměty

ilustrační snímek

Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. Tři desítky komiksů, které ode dneška muzeum představuje na výstavě...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu

Hasiči zasahují u nehody osobního auta s kamionem na dálnici D2 u Brna. (4....

Na 4. kilometru D2 před Brnem narazil osobní vůz do kamionu, jeden člověk střet nepřežil. Dálnice je uzavřená, jezdí se odklonem přes exit 11.

4. června 2026  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.