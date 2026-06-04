Konference v Auschwitz-Birkenau pomůže proti antisemitismu a anticikanismu

Po dvou letech společné práce se konsorcium TRACE ze zemí střední Evropy a Německa setká v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau s mezinárodními výzkumníky, zástupci občanské společnosti, veřejných institucí a odborníky z praxe. Konference představí hlavní výsledky projektu, uvede novou vícejazyčnou digitální platformu, podpoří sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a otevře diskusi o dalším prohlubování partnerství mezi odborníky, institucemi a komunitami napříč regionem.
Projekt TRACE je evropská iniciativa zaměřená na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Funguje jako digitální platforma i jako rámec spolupráce, který propojuje historické poznatky, zdokumentované případy násilí a spolupráci organizací občanské společnosti, výzkumníků a místních orgánů. TRACE vychází ze zkušeností židovských a romských komunit a řídí se jasným principem: historie není oddělena od současnosti.
Antisemitismus a anticikanismus se nadále objevují v násilných útocích i veřejné debatě. Přetrvává zkreslování historických událostí, dezinformace i konspirační teorie. TRACE na tyto projevy upozorňuje, zasazuje je do historického kontextu a podporuje informovanější veřejnou debatu. Tím přispívá k prevenci, odpovědnosti a účinnějším reakcím ze strany odborníků, institucí i komunit.
Digitální platforma TRACE bude spuštěna v červnu 2026
Ústředním výstupem projektu je vícejazyčná digitální platforma (www.projecttrace.eu), která není statickým archivem, ale živým a průběžně se rozvíjejícím nástrojem. Kombinuje databázi incidentů, historickou časovou osu mapující období od roku 1939 do současnosti a rozsáhlou knihovnu zdrojů s příklady dobré praxe.
Program konference
Program konference bude zahájen komentovanou návštěvou Památníku a muzea Auschwitz-Birkenau, po níž budou následovat moderované diskusní skupiny v centru ARCHER. Hlavní konferenční den se zaměří na propojení historické paměti se současnými výzvami a otevře jej úvodní přednáška na téma Propojování minulosti a současnosti: antisemitismus a anticikanismus ve střední Evropě. Na ni navážou dva tematické panely věnované monitorování současných projevů antisemitismu a anticikanismu a celospolečenským přístupům k jejich prevenci a řešení. Mezi řečníky vystoupí odborníci ze Spojeného království, Španělska, Izraele, Maďarska, Německa, Belgie a Slovenska, kteří představí své zkušenosti z oblasti výzkumu, monitoringu, prevence, vzdělávání či tvorby veřejných politik.
Konference se uskuteční v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau a v centru ARCHER – Auschwitz Research Center on Hate, Extremism, and Radicalization. Samotné centrum sídlí v Domě 88, bývalé vile velitele koncentračního tábora Auschwitz Rudolfa Hösse, kterou organizace Counter Extremism Project proměnila v mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti extremismu. ARCHER propojuje akademický výzkum, vzdělávací aktivity, veřejnou diskusi i umění a zaměřuje se na porozumění procesům, které vedou k normalizaci extremistických postojů ve společnosti.
Součástí doprovodného programu budou také dvě výstavy – The Birdman of Auschwitz: Science and the Failure of Conscience a Ground Glass: Reframing the World of Lens-Maker and Holocaust Victim. Konferenci uzavře mimořádný koncert italského klavíristy, skladatele a dirigenta Francesca Lotora, který se již více než tři desetiletí věnuje vyhledávání, dokumentaci a uchovávání hudby vzniklé v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech.
O projektu TRACE
Projekt TRACE je evropská iniciativa zaměřená na monitorování, analýzu a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) v rámci projektu TOMCAT (č. 101144613).
Partnery projektu jsou: Institute for Social Safety (Polsko), Counter Extremism Project (Německo), Ashoka Foundation (Polsko), Památník a muzeum Auschwitz-Birkenau (Polsko), Auschwitz-Birkenau Foundation (Polsko), Centrum studií genocid Terezín (Česká republika), Political Capital (Maďarsko), Violence Prevention Network (Německo), Centrum komunitného organizovania (Slovensko) a Seesame (Slovensko).
Zdroj: Seesame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.