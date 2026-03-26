Konflikt na Blízkém východě vyvolává u investorů ostražitost nikoli paniku

Češi postupně získávají v investování větší jistotu, kolísající trhy je dnes znervózňují méně než v minulosti. Kvůli současnému konfliktu na Blízkém východě se o své úspory a investice aktuálně obává 42 % Čechů. Ve srovnání s počátkem války na Ukrajině jsou jejich obavy výrazně menší, ukazuje průzkum společnosti Generali Investments. Na počátku března 2022 mělo v souvislosti s válkou na Ukrajině o své finance strach 6 z 10 Čechů.
„Je přirozené, že aktuální dění na Blízkém východě se investičního chování ani obav Čechů nedotýká v takové míře jako válka na Ukrajině. Geografická blízkost i historická zkušenost v kombinaci s přímou vazbou na energetickou bezpečnost Evropy vyvolaly v roce 2022 vlnu akutních obav. Současnou situaci na Blízkém východě sice investoři vnímají jako vážnou, zatím ji však interpretují spíše jako faktor zvýšené volatility než jako bezprostřední hrozbu pro stabilitu domácího finančního systému,“ uvádí Marek Beneš, finanční ředitel společnosti Generali Investments CEE.
Téměř polovina Čechů uvádí, že aktuální konflikt na Blízkém východě alespoň částečně změnil jejich vnímání investičního rizika. Do konkrétní správy jejich portfolií se však zvýšené obavy zatím výrazně nepromítají. Téměř polovina respondentů nezvažuje, že by po vyostření konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem měnila způsob nakládání se svými úsporami a investicemi. Třetina o případné změně zatím uvažuje.
Ve srovnání s počátkem války na Ukrajině jsou dnes Češi v investičním chování podstatně klidnější. Zatímco aktuálně na základě dění na Blízkém východě mění své nakládání s úsporami a investicemi zhruba čtvrtina Čechů, v březnu 2022 to bylo o deset procentních bodů více a dalších téměř 40 % změnu zvažovalo. Podobně jako tehdy se i nyní investoři, kteří o úpravě strategie uvažují, nejčastěji přiklánějí k držení vyššího podílu hotovosti (11 %) nebo k přesunu prostředků do konzervativnějších investičních produktů (6 %).
Postupně si zvykáme na nestabilitu
Konflikt mezi Íránem a Spojenými státy představuje hlavní důvod k obavám o finance pouze pro desetinu Čechů. V posledních letech Čechy mnohem více zneklidnila vysoká míra inflace (19 %) a obchodní války Donalda Trumpa (17 %), které stále zůstávají nejvýraznějšími „spouštěči“ finanční nejistoty.
Za nejbezpečnější region pro investice považují Češi právě Česko, uvádí to polovina respondentů. Téměř čtvrtina sází na Evropu. Spojené státy označilo za nejperspektivnější volbu 12 % dotazovaných, jejich oblíbenost mezi tuzemskými investory se však oproti loňsku dále snížila. Na druhou stranu ale poklesly ve srovnání s loňskem obavy z aktuálních kroků americké administrativy v oblasti investic do zahraničních trhů. Zatímco před rokem tyto obavy uvedlo 6 z 10 dotazovaných, nyní se k nim hlásí necelá polovina respondentů.
„Zkušenosti z předchozích obchodních válek naučily tuzemské investory větší míře pragmatismu. Ukazuje se, že i přes ostrá prohlášení ze zahraničí a zvýšenou volatilitu na trzích Češi své investice neruší. Naopak, místo strachu z neznámého dnes stále častěji využívají dočasných poklesů jako příležitost k výhodným nákupům investičních produktů. Čeští investoři už nereagují panikou na každou novou událost spojenou s konflikty, cly či omezeními, ale soustředí se spíše na skutečnou hodnotu svých investic. Zejména na dlouhodobou výkonnost a stabilitu portfolia, fundamentální kvalitu jednotlivých aktiv a schopnost investic odolávat krátkodobým tržním výkyvům,“ uzavírá Petr Mederly, obchodní ředitel společnosti Generali Investments CEE.
Zdroj: Generali Investments CEE