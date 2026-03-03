Konflikt na Východě: Delta Reisen a krizový postup německých CK

Klíčová opatření:
• Refundace: U zájezdů zrušených německou CK z bezpečnostních důvodů budou peníze vráceny v plné výši.
• Flexibilita: Nabízíme změnu termínu či destinace všude tam, kde to podmínky německých partnerů dovolují.
• Monitoring: Situaci neustále sledujeme v úzké spolupráci s německými partnery i úřady.
„Naším prvořadým zájmem je bezpečnost klientů a transparentnost. Úzce spolupracujeme s partnery v Německu, abychom zajistili férový přístup ke každému zákazníkovi,“ uvádí Jan Duffek, CMO Delta Reisen.
Zdroj: Delta Reisen s.r.o.
PROTEXT