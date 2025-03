Kongresová turistika: Praha versus Vídeň – Kdo vyhrává v srdci Evropy?

Kongresová turistika v číslech

V roce 2023 se Vídeň pyšnila 1 680 kongresy s celkovým počtem 750.000 účastníků. Praha, dosáhla srovnatelného počtu – 1320 kongresů a 620.000 účastníků. Rozdíl ve výkonech je zjevný i při pohledu na údaje za rok 2024: Vídeň v tomto roce naplánovala 1750 kongresů s celkovým počtem 770.000 účastníků, zatímco Praha měla realizovat cca na 1400 kongresů.

V čem je problém Prahy

Vídeň se profiluje jako světový lídr v kongresové turistice a tento úspěch je výsledkem několika klíčových faktorů. Má mnohem modernější a flexibilnější kongresové kapacity. Vídeň investovala stovky milionů eur do modernizace. Obrovský náskok má Vídeň v infrastruktuře a dostupnosti. Vídeň nabízí přímé vlakové spojení z mnohem využívanějšího letiště do centra města za méně než 20 minut. To představuje velkou konkurenční výhodu v porovnání s Prahou, kde cestující stále spoléhají na dlouhé autobusové linky a taxíky.

Pokud jde o kapacity ubytování, Praha má dostatek pokojů, jen největší česká hotelová síť Czech Inn Hotels nabízí v Praze 6000 lůžek je tak klíčovým hráčem na poli kongresového ubytování v ČR. Navíc sama nabízí dalších 6000 míst v konferenčních sálech v sálech svých nejhezčích hotelů (Prague Towers, International, Don Giovanni). „Kongresy mají obrovský potenciál. V současnosti například ve Wellness Hotelu Step rušíme indoorový golf a vybudujeme tam konferenční prostory pro 2400 hostů,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel společnosti Czech Inn Hotels. „Klíčovým faktorem bude, zda se městu podaří včas realizovat plánované investice a zlepšit svou infrastrukturu, která by umožnila přilákat nejen více akcí, ale i významné kongresy a veletrhy světového formátu,“ myslí si Jaroslav Svoboda.