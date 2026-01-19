Konkurenční výhoda v Employer Brandingu

Program konference reflektuje realitu současného trhu práce, kde se zaměstnavatelská značka stává jedním z hlavních konkurenčních faktorů. Účastníci se dozvědí, jak employer branding uchopit nejen jako marketingovou aktivitu, ale jako komplexní strategii propojující HR, management, komunikaci i firemní kulturu.
Když zaměstnanci tvoří značku
Program dne otevře Daniel Bradáč z Generations, který se dlouhodobě věnuje tématům rozvoje značek a firemní kultury. Ukáže, jak si employer branding stojí napříč odvětvími a jaké jsou klíčové kroky pro jeho úspěšnou implementaci. Praktický pohled z výrobního prostředí nabídne Petr Kousal z AERO Vodochody, který se zaměří na specifika budování značky zaměstnavatele v technicky a odborně náročném oboru.
O zkušenosti z prostředí retailu se podělí Magdaléna Vrťová, Dr. Max Slovensko, která nasdílí cestu k propojení HR, marketingu a PR při budování důvěryhodné a autentické značky zaměstnavatele. S konkrétními příklady ambassadoringu na LinkedIn navážou Jiří Jambor a Jan Kyselý ze společnosti Future Sales. Hlas firmy nechá promluvit Anna Bohoňek z Fameplay.ai. Ta představí možnosti využití umělé inteligence, konkrétně voicebota, který je k dispozici 24/7 novým členům týmu ve fází onboardingu a není náhoda, že promlouvá hlasem CEO společnosti, Juraje Felixe.
Vedení lidí v době změn
Významnou část programu tvoří také témata leadershipu, osobního rozvoje a řízení změn. Adriana Jahňáková, LEGO Group, nabídne inspirativní rozhovor o hodnotách, leadershipu a kultuře globální značky. Na ni naváže Simona Zábržová, Soulmio, která se zaměří na klíčové dovednosti a mindset potřebné při přechodu ze specialisty do role lídra.
Praktický rozměr konference posílí také právní a provozní témata. Jakub Morávek, Felix a spol. advokátní kancelář, představí aktuální změny v pracovněprávní legislativě a jejich dopad na zaměstnavatele zejména v případech hromadného propouštění, které často provází transformační fáze společností. Právě o jedné z nich, kdy se firma v rámci reorganizace rozloučila během pěti dní s 300 lidmi, promluví v rozhovoru Lukáš Havlásek ze společnosti Notino. Jindřich Kalíšek z regfor se zaměří na roli HR ve vzdělávání v kyberbezpečnosti a implementaci AI a nastíní vize budoucího vývoje v této oblasti.
Employer Branding v praxi
Závěr konference bude patřit panelové diskuzi. Aktuálními daty z trhu práce ji uvede Tomáš Ervín Dombrovský. Na to naváže Michal Kosař ze Semicolon se svými hosty z řad managementu a HR specialisty společností Kofola ČeskoSlovensko, Partners Banka, dm drogerie markt nebo Teleflex Česká republika.
Konference Lidský kapitál tradičně vytváří prostředí, kde se odborný obsah přirozeně prolíná s networkingem a osobními setkáními účastníků s řečníky po celý den.
Zdroj: Blue Events