Konstruktivní jednání o racionálních tématech je základ, říká Machovič

"Nemyslíme si, že hlavním úkolem policejní odborové organizace je reforma policie, protože její strukturu i úkoly by si měl stanovit hlavně stát, samozřejmě pokud jejich výkon je dostatečně ohodnocen, personálně zabezpečen a v souladu právními předpisy, zejména bezpečnosti práce," říká Machovič.
Nezávislý odborový svaz Policie ČR je nejaktivnější a nejvlivnější odborová organizace bezpečnostních sborů, a proto v současné době začal na svém webu vydávat sérii článků, ve kterých se věnuje jednotlivým návrhům pro zlepšení podmínek příslušníků bezpečnostních sborů. Prvními tématy jsou například nerezortní psychologická pomoc v mimořádných případech či přednostní umístění dětí do předškolních a školních zařízení.
"Věříme, že konstruktivní jednání o racionálních tématech je základ a jsme ve spojení s našimi členy, abychom sdíleli jejich zkušenosti, jejich názory. Sbíráme podněty od našich organizací i jednotlivců a chceme jít cestou slušné debaty a odborného formulování a vyjednávání našich požadavků. V minulosti jsme v tomto směru se stejnou strategií byli úspěšní," uzavírá Machovič.
Podle Tomáše Machoviče je to právě NOS PČR a jeho představitelé, kteří vyjednali naprostou většinu, ne-li všechny, zlepšení pro příslušníky za poslední roky a stojí i za návrhem o systémovém 25% navýšení platů občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů.
Zdroj: Tomáš Vašíček
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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