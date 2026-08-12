Kontraktační veletrh FOR DECOR představí trendy a nový sortiment do obchodů

Kontraktační veletrh FOR DECOR letos v září proběhne již poosmnácté, tradičně na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA. "Na rozdíl od předchozích ročníků se bude ten aktuální konat dva dny, a to ve středu 9. a ve čtvrtek 10. září a orientován bude výhradně na výrobce, importéry, pracovníky velkoobchodů, obchodníky a další profesionály z oboru. Na expozicích budou vystaveny produkty z oblasti dekorací, dárkového zboží, floristiky, aranžerského materiálu, svíček a bytových vůní, delikates, kuchyňských potřeb a dalších. Nebude chybět možnost uzavírání kontraktů s dodavateli a konzultace s oborovými specialisty," řekla manažerka veletrhu Soňa Scheeová.
Mezi vystavovateli najdou návštěvníci pravidelné účastníky veletrhu, například společnosti EDWILAN, KLIA PRAHA, ART-DECO STÝBLOVÁ, MOREX, KVETA.SK, MYRIS TRADE, SOFIRA, OZDOBA.CZ, MANUFAKTURA VÁLA a jiné.
Mnoho značek se v Letňanech představí premiérově, a to jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Mezi nimi budou například společnosti ROSA IMPORT a CONDI orientované na floristiku, aranžování květin a vše, co s tím souvisí. Firma AVATTORI přináší do Česka tradiční americké svíčky s více než dvousetletou historií značky CANDLE-LITE, prezentovat se bude i společnost DIPRO nabízející oblíbené dřevěné výrobky.
Těšit se však mohou profesionálové také na PORT SIESTA s atraktivním sortimentem dárkových sladkostí nebo na firmu PAVONCELLA, která je výrobcem svíček a difuzerů. Z Rumunska dorazí MARK & MORE IDEAS s dárkovým balením.
Součástí veletrhu FOR DECOR 2026 nebudou jen poutavé expozice sestavené rukama designérů, ale také velká míra inspirace jak prezentovat nové výrobky, možnost vybavit svůj obchod před podzimní a vánoční sezónou, ale také příležitost seznámit se s aktuálními trendy přicházejícími ze světa či s letošní vizuální podobou Vánoc.
Podrobnosti o akci najdete na www.fordecor.cz.
Zdroj: ABF
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