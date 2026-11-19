Získáním strategického podílu ve společnosti Desion GmbH se sídlem v Darmstadtu posiluje tento poskytovatel textilních služeb svou dlouholetou spolupráci se svým partnerem v oblasti automatizace, robotiky a kontroly textilií s využitím umělé inteligence.
Společnost Desion byla založena v roce 2020 jako spin-off Technické univerzity v Darmstadtu a Fraunhoferova institutu. Vyvíjí systémy kontroly kvality založené na umělé inteligenci pro textilní průmysl a prádelny. Společnost Mewa tento start-up od samého počátku doprovázela jako průmyslový partner a přispěla k tomu, aby bylo možné nové technologie uplatnit v praxi. Výsledkem spolupráce je mimo jiné patentované automatické zařízení využívající umělou inteligenci ke kontrole výstražných oděvů. Díky němu se společnost Mewa již v roce 2017 umístila v první desítce kategorie „Optická technologie“ soutěže Deutscher Industriepreis.
Nejnovějším společným projektem je kontrola utěrek v závodech společnosti Mewa pomocí umělé inteligence. Kamerový systém doplňuje dosavadní vizuální a strojovou kontrolu kvality opakovaně použitelných utěrek Mewa a přispívá tak k jejímu dalšímu zdokonalení.
„Touto investicí vytváříme základ pro textilní služby budoucnosti,“ říká Björn Scheel, provozní ředitel skupiny Mewa. „Škálovatelná řešení založená na umělé inteligenci nám pomáhají zefektivňovat procesy, cíleněji využívat zdroje a dlouhodobě udržovat vysokou úroveň kvality. Technologie přitom jde ruku v ruce s odborností našich zaměstnanců.“
Technologie společnosti Desion propojuje počítačové vidění, řídicí techniku a umělou inteligenci. Po vyprání a vysušení pořizují kamery snímky čisticích utěrek z několika úhlů a předávají je softwaru, který analyzuje jejich kategorii, kvalitu i případné vady. Na základě výsledků pak systém rozhoduje o dalším postupu u každé utěrky: podle jejího stavu ji lze znovu použít a dodat zákazníkovi, znovu vyprat, nebo vyřadit.
Tento patentovaný automatizovaný systém kontroly kvality se již používá v několika provozech společnosti Mewa. Během prvních pěti měsíců jeho fungování jím prošlo více než 70 milionů čisticích utěrek. Mewa přitom ročně vypere přibližně 1,2 miliardy utěrek pro firemní zákazníky z průmyslu, automobilového průmyslu a polygrafie.
Podíl přesahující 20 procent ve společnosti Desion je součástí dlouhodobé inovační strategie společnosti Mewa. Ta průběžně spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými ústavy a technologickými partnery na vývoji nových řešení, která zvyšují kvalitu a efektivitu textilních služeb a přispívají k jejich větší udržitelnosti.
„Ve společnosti Mewa máme silného partnera, který myslí na budoucnost. Společně můžeme naše technologie dále rozvíjet s ohledem na praktické potřeby. Tato spolupráce je pro nás velmi cenná: s tradiční a zkušenou společností propojujeme dlouholeté zkušenosti s inovacemi,“ říká Dirk Siegmund, jednatel společnosti Desion. „Naším cílem je využívat pokročilé technologie k modernizaci textilního průmyslu a nabízet řešení připravená na budoucnost. Vedle technologických inovací klademe důraz také na udržitelnost,“ dodává Siegmund.
Zdroj: Mewa Textil-Service CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60128.