Korejská kosmetika na veletrhu CES: Kolmar Korea se stala první firmou, která dva roky po sobě získala ocenění „To nejlepší z inovací"

• Systém pro personalizaci odstínů rtěnek „ChromaFlow" využívající umělou inteligenci získal hned dvě ocenění: To nejlepší z inovací v kategorii Beauty Tech a Cenu za inovace v oblasti umělé inteligence
• Zařízení pro péči o pleť s umělou inteligencí „LumiJet Pro" získalo Cenu za inovace v oblasti umělé inteligence díky přesné analýze pleti a cílenému dodávání účinných látek
Společnost Kolmar Korea dnes oznámila, že se stala první společností v globálním kosmetickém průmyslu, která na veletrhu CES získala cenu „To nejlepší z inovací" v kategorii Beauty Tech dva roky po sobě, čímž si zajistila prestižní ocenění na veletrhu CES 2027, přední světové technologické akci.
Po ocenění „Kosmetického nástroje Scar" na veletrhu CES 2026 si společnost Kolmar Korea opět vybojovala nejvyšší ocenění díky systému „ChromaFlow", který využívá umělou inteligenci k personalizovanému vytváření odstínů rtěnek. Dvě vítězství v řadě na globální scéně podtrhují vynikající technologickou úroveň a vedoucí postavení Kolmar Korea v neustále se vyvíjejícím odvětví korejské kosmetiky.
Na veletrhu CES 2027, který se bude konat v Las Vegas od 6. do 9. ledna 2027, bude systém ChromaFlow vyznamenán cenou „To nejlepší z inovací" v kategorii Beauty Tech a Cenou za inovace v kategorii umělé inteligence. Zařízení pro péči o pleť s umělou inteligencí společnosti Kolmar Korea s názvem „LumiJet Pro" rovněž získalo Cenu za inovace v kategorii umělé inteligence, čímž se celkový počet ocenění společnosti zvýšil na tři.
Ocenění To nejlepší z inovací je nejvyšším vyznamenáním udělovaným na veletrhu CES, které je vyhrazeno pro produkty dosahující nejlepších uznání ve všech hodnotících kritériích. Kategorie „Beauty Tech" byla zavedena v roce 2025 (jejím prvním držitelem se stala společnost Samsung Electronics) a Kolmar Korea se v roce 2026 stala první kosmetickou společností, která tento titul získala. Jako průkopník korejského modelu Vývoj a výroba originálních produktů (ODM) založeného na výzkumu a vývoji je Kolmar Korea nyní celosvětově uznávána pro své schopnosti v oblasti transformace pomocí umělé inteligence (AX), které plynule integrují umělou inteligenci od počátečního výzkumu a vývoje až po výrobu.
ChromaFlow: vytváření personalizovaných odstínů rtěnky pomocí umělé inteligence
ChromaFlow, držitel ceny To nejlepší z inovací, je zařízení pro personalizované odstíny rtěnky řízené umělou inteligencí, které uživatelům umožňuje přesně napodobit požadované odstíny rtěnky, například ty, které nosí tvůrci na obrazovce.
Když se zařízení přiloží na rty, optický senzor řízený umělou inteligencí analyzuje přirozený odstín a stav rtů uživatele. Systém poté přesně namíchá složky ze sedmi barevných kazet a za méně než minutu vyrobí rtěnku na míru.
Tradiční rtěnky často vypadají na jednotlivých osobách odlišně kvůli přirozeným rozdílům v základní barvě rtů a odstínu pleti. ChromaFlow překonává toto omezení pomocí algoritmů umělé inteligence, které zohledňují individuální základní tóny a vypočítají přesný poměr složek potřebný k dosažení cílového odstínu.
Z hlediska designu má zařízení poloprůhledný střed na těle ve stylu rtěnky, což uživatelům umožňuje vizuálně sledovat míchání barev v reálném čase – a poskytuje tak poutavý uživatelský zážitek.
LumiJet Pro: precizní péče o pleť s cíleným nanášením
LumiJet Pro, jež obdrželo Cenu za inovace v oblasti umělé inteligence, je zařízení pro péči o pleť řízené umělou inteligencí, které je navrženo k řešení konkrétních problémů pleti, jako jsou skvrny a hyperpigmentace, a to díky přesnému dodávání aktivních složek přesně tam, kde je to potřeba.
Zařízení využívá umělou inteligenci k měření stavu a tloušťky pokožky před použitím technologie „NanoJet". NanoJet rozprašuje vysokou rychlostí ultrajemné částice obsahující aktivní složky a dodává je do konkrétních hloubek a míst v pokožce.
Po aplikaci se použijí specifické vlnové délky světla, které vyvolají rozpad částic pod pokožkou, čímž se aktivní složky rozptýlí po celé okolní cílové oblasti. Tento mechanismus „z bodu na pole" rozšiřuje působení účinných látek i mimo původní místo aplikace.
LumiJet Pro integruje senzor pro měření pokožky, rozprašovací hlavici a světelný modul do jediné ergonomické hlavice, což zajišťuje intuitivní a uživatelsky přívětivé ovládání. Společnost Kolmar Korea navíc samostatně vyvinula speciální složení nanočástic, což představuje významný milník v rozšiřování jejích odborných znalostí v oblasti výzkumu a vývoje na hardware pro péči o pleť řízený umělou inteligencí.
Vytvoření integrované datové platformy pro kosmetické technologie
S využitím nashromážděných dat o pokožce a barvě získaných z řešení pro diagnostiku pokožky hlavy pomocí umělé inteligence „CAIOME", pro Kosmetický nástroj Scar a ChromaFlow plánuje společnost Kolmar Korea vybudovat komplexní datovou platformu pro kosmetické technologie.
Cílem společnosti je propojit specializované modely umělé inteligence do jednotného ekosystému a v konečném důsledku poskytnout integrované řešení, které zahrnuje diagnostiku pleti, návrh receptur na míru a přesnou výrobu.
„Získání ceny To nejlepší z inovací dva roky po sobě potvrzuje kvalitu naší výrobní technologie založené na datech, která pomocí umělé inteligence propojuje celý životní cyklus kosmetických přípravků od měření až po výrobu," uvedl zástupce společnosti Kolmar Korea. „Budeme i nadále rozvíjet naši platformu v oblasti kosmetických technologií, abychom se stali vedoucím podnikem na globálním trhu s kosmetickými technologiemi."
Společnost Kolmar Korea představí produkty ChromaFlow a LumiJet Pro na Venetian Expo v rámci veletrhu CES 2027 v Las Vegas.
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Kolmar Korea
Jang-Woo Lee
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60018.