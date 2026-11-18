Pokračování finanční podpory potvrzuje význam, který Korejská republika i Mezinárodní visegrádský fond přikládají vzájemné spolupráci navázané v roce 2014. Partnerství v průběhu let přispělo k posílení vztahů mezi Koreou a Visegrádským regionem a podpořilo spolupráci se zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství.
Partnerství již přineslo konkrétní výsledky. Dosud bylo podpořeno 55 projektů v celkové výši téměř 2 miliony eur. Projekty se věnovaly různým tématům včetně veřejných politik, sociálního rozvoje, výzkumu a inovací, ale také dalším oblastem společného zájmu.
Finanční příspěvek Korejské republiky podpoří společné projekty zaměřené na sedm prioritních oblastí Fondu: vzdělávání, kulturu, inovace, veřejné politiky, demokratické hodnoty, sociální a regionální rozvoj. Partnerství umožňuje organizacím občanské společnosti, výzkumným a vzdělávacím institucím a dalším vyměňovat si odborné poznatky i zkušenosti a rozvíjet společné iniciativy.
Výkonná ředitelka Fondu Linda Kapustová Helbichová při slavnostním podpisu uvítala pokračování partnerství a zdůraznila význam dlouhodobého zapojení Korejské republiky do podpory vzájemné spolupráce. „Díky pokračující podpoře Korejské republiky můžeme rozšířit možnosti financování pro další žadatele a podpořit širší spektrum smysluplných projektů,“ uvedla ředitelka Fondu.
Velvyslanec Korejské republiky Kweon Ki-hwan opětovně potvrdil odhodlání své země pokračovat ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem a zdůraznil, že partnerství budované již více než deset let zůstává stejně důležité pro obě strany.
Zdroj: Mezinárodní visegrádský fond
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60094.