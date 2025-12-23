Korejská společnost Schaffengott zabývající se bezpečností umělé inteligence rozšiřuje své evropské aktivity prostřednictvím českého společného podniku

V roce 2023 založila společnost Schaffengott společný podnik TRITONA UTP GLOBAL s firmou UTP Czech s.r.o. s cílem lokalizovat a komercializovat pokročilé technologie pro bezpečnost při katastrofách pro evropský trh. Partnerství se zaměřuje na přizpůsobení produktů regionálním požadavkům a podporu jejich nasazení v zemích, které investují do rozvoje inteligentních měst a moderní bezpečnostní infrastruktury.
Společný podnik byl podpořen programem zahraniční expanze, za kterým stojí korejské ministerstvo vědy a informačních a komunikačních technologií ve spolupráci s Global Digital Innovation Network (GDIN), která poskytuje strukturovanou pomoc technologickým společnostem vstupujícím na mezinárodní trhy, včetně poradenství v oblasti lokalizace, harmonizace předpisů a pozice na trhu.
Společnost Schaffengott, založená na principu prevence katastrof založené na datech, vyvíjí integrovaná bezpečnostní řešení, která kombinují umělou inteligenci, senzory IoT, hardwarová zařízení a centralizované monitorovací platformy. Přístup společnosti klade důraz na včasnou detekci rizik, analýzu dat v reálném čase a rychlou reakci v případě požáru, evakuace a nouzových situací.
Jedním z vlajkových produktů představených prostřednictvím českého společného podniku je TRITONA, inteligentní hasicí přístroj s umělou inteligencí určený k okamžitému použití v nouzových situacích. Na rozdíl od konvenčních hasicích přístrojů obsahuje TRITONA kapalnou hasicí kapsli, kterou lze použít tak, že se hodí směrem k ohni, což umožňuje rychlé uhašení a pomáhá zabezpečit evakuační cesty. Zařízení je vybaveno senzory reagujícími na teplotu a narušení, zatímco algoritmy umělé inteligence analyzují data o prostředí, aby zjišťovaly abnormální podmínky a plodily výstrahy.
Širší produktové portfolio společnosti Schaffengott zahrnuje INNER TAP, systém pro hašení požárů a kontrolu kouře; YEGA/YEWIE, nouzová zařízení pro rozbití skla ve vozidlech a budovách; OCTAGON, nouzové osvětlení a evakuační navigační systém; a M2, pevnou a přenosnou multifunkční platformu pro bezpečnost při katastrofách připojenou k umělé inteligenci. Společně tvoří tato řešení integrovaný ekosystém, který shromažďuje a analyzuje data související s katastrofami prostřednictvím centralizovaného řídicího systému.
Aby si společnost Schaffengott vybudovala důvěryhodnost na tradičně konzervativním trhu bezpečnostních řešení, zaměřila se zpočátku na veřejné a institucionální projekty. Díky tomuto přístupu si společnost zajistila více než 1 500 referencí po celém světě, včetně instalací u mezinárodních organizací a významných veřejných institucí. Na tomto základě se společnost nyní rozšiřuje i do projektů v soukromém sektoru.
Prostřednictvím českého společného podniku Schaffengott v současné době spolupracuje s místními partnery na přizpůsobení produktů a obchodních jednáních, včetně předběžných nabídek pro dodávky českým společnostem zabývajícím se požární bezpečností a infrastrukturou.
Generální ředitel Ik Hwan Kwon uvedl: „Společný podnik v České republice umožňuje úzkou spolupráci s místními partnery a přizpůsobení se regionálním požadavkům. Naším cílem je přispět k větší bezpečnosti měst prostřednictvím praktických řešení založených na datech."
Schaffengott plánuje dále rozvíjet své české aktivity jako centrum pro evropskou a globální expanzi a zároveň prosazovat svou dlouhodobou vizi vybudování komplexní platformy pro bezpečnostní a datové služby v případě katastrof, která bude v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.
