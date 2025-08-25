Kořeny v půdě, srdce ve dřevě

„Naučil jsem se stolařinu, tak jsem jí dělal,“ rozpačitě konstatuje pan Reinold. „Doma jsem stále něco vyráběl, co kdo potřeboval. Časem jsem pro svého zaměstnavatele dokázal vyrobit funkční vzorky pro zkušební výrobu. Tím se pak stalo, že si mě vyhlédl projektant obytných kontejnerů, po kterých nastala velká poptávka, jestli bych pro jeho firmu nechtěl soukromě dělat přířezy. Přijal jsem to. Bylo to v říjnu 1992. Dva roky jsem po práci do půlnoci vyráběl přířezy . Doma jsem si k tomu předělal stodolu a manželka mi se vším pomáhala. Bylo trochu krušno,“ zdrženlivě vzpomíná pan Reinold. „Později jsem dělal i dřevěná okna a dveře pro tyto kontejnery a jednoduché kuchyňské linky. Odkoupil jsem stolárnu státního statku a přijal prvního zaměstnance. Přišlo další velké boom - plastová okna. No a nikdo už nechtěl dřevěná, tak jsme honem začali s výrobou plastových oken a dveří.“ V roce 1999 pan Reinold koupil první kamion, který od roku 2001 využil při začínajícím vývozu výrobků do zahraničí. Dřevovýroba se začala rozvíjet díky nápadu a chráněnému technologickému postupu výroby speciálních palet pro přepravu plastových profilů. Potřeba přepravy těchto šestimetrových palet a dovoz rozměrných plastových profilů pro vlastní výrobu dala vzniknout úseku mezinárodní kamionové dopravy. S rozvojem dřevovýroby nastala nutnost většího množství ‚fošen‘ , a proto pan Reinold 2005 zakoupil pilu k pořezu a opracování kulatiny. S rozvíjející se výrobou s větším počtem strojů začalo vznikat větší množství odpadu - štěpky a piliny. Ekonomických východiskem se stalo pořízení peletovací linky a zpracování tohoto odpadu na topné pelety.
Zemědělská činnost pokračovala souběžně s rostoucí dřevovýrobou. Chovatelstvím si pan Reinold naplňoval svoji malou lásku pro šlechtění jelenů a masného skotu. Postupně začal nakupovat pozemky. Koupil i starý rybník, který byl od šedesátých let nefunkční. „Chtěl jsem, aby to byl zase rybník,“ dál nadšeně vypráví: „V roce 1994-96 jsme ho s rodinou opravovali, zarybnili, že pro zaměstnance uspořádáme výlov. No a v devadesátém sedmém přišla povodeň a ryby byly fuč. Ale od devadesátého osmého každý rok pořádáme výlov pravidelně.“ V roce 2005 založil oboru Rokliny oplocením plochy 70 ha luk a lesa pro jelení, dančí a mufloní zvěř. Následně v roce 2008 začal s chovem masného skotu plemene Fleckvieh, horským strakatým skotem švýcarského simentálského plemene. V roce 2011 získal licenci k vývozu plemenných zvířat. Pan Reinold se stal zakladatelem chovatelských dnů v ČR na své farmě o rozloze 170 ha luk a pastvin. Farma se specializuje na prodej plemenných jalovic a plemenných býků. Za svou snahu získává téměř každoročně řadu ocenění na národních výstavách zvířat. Největším úspěchem je bronzová medaile na soutěži Simmental Champion of the World v roce 2017 pořádaná Simmental Breeder se sídlem v Texasu a zlatá medaile s titulem Champion of Europe 2017. Růst kvality chovných zvířat farmy i obory vyžadoval potřebu ubytování jejich návštěvníků, což bylo impulsem rozšíření podnikání od roku 2018 i tímto směrem.
Ze vzpomínek pana Reinolda je cítit spokojenost, pokora a láska k místu, kde se narodil, stejně jako k lidem, co s ním kráčí životem. Firma neměla lehká období, jakoby běžné provozní potíže nestačily, bojovala i s přírodními živly. V současném roce 2025, kdy stále aktivní pan Reinold oslaví své sedmdesáté narozeniny, je jeho podnikání postaveno na mnoha opěrných bodech. Hlavním z nich je dřevovýroba konstrukčního řeziva a speciálních palet, pořez a zpracování kulatiny, výroba topných smrkových pelet, výroba plastových oken, dále pak mezinárodní kamionová doprava a zemědělská činnost. Nejpevnějším pilířem je zapojení se jeho dcer Eleny a Michaely do podnikání a vytvoření rodinné firmy. „Vždy jsme se snažili dělat práci poctivě, srdcem a s respektem k lidem i přírodě. Každý rok pro nás znamenal nové výzvy i příležitosti. Rozšiřovali jsme služby, investovali do moderních technologií. Naše firma ale není jen o výsledcích. Je o lidech a rodinné atmosféře,“ s hrdostí a nadšením dodávají dcery. Když se plní sen, cesta nebývá snadná. Přijde oheň, přijde voda, přijdou pochybnosti. Ale právě tehdy se ukáže, kdo opravdu věří. Reinoldovi se prostě nevzdávají a tvoří dál.
Pan Reinold myslí nejen na své zaměstnance, ale i na své sousedy sponzorstvím místních zájmových kroužků, pořádáním výlovu, na kterém veškeré pochoutky chystá a servíruje rodina Reinoldů. Jako hrdý Slezan z Jesenicka podporuje soubor Jesenických trubačů. Firma také napomáhá bezpečnosti dětí v rámci sponzorství preventivních publikací Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska a přispívá na neziskovou organizaci Čmeláček z.s., která pomáhá handicapovaným dětem.
Takový je dřevem psaný příběh rodiny Reinoldových z jesenického ‚konce světa‘.