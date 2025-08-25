Kořeny v půdě, srdce ve dřevě

Autor:
  13:18
Praha 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Téměř každé podnikání začíná jednoduchým snem, přesvědčením o smyslu toho, co dělám, a prací po práci. Obdobně začala i firma Reinold s.r.o., která je úzce spojena se jménem Manfred Reinold a malebným jesenickým pohraničím v úpatí Rychlebských hor, kde odevšad je daleko. Tato společnost v březnu letošního roku získala ocenění stabilní firma.

„Naučil jsem se stolařinu, tak jsem jí dělal,“ rozpačitě konstatuje pan Reinold. „Doma jsem stále něco vyráběl, co kdo potřeboval. Časem jsem pro svého zaměstnavatele dokázal vyrobit funkční vzorky pro zkušební výrobu. Tím se pak stalo, že si mě vyhlédl projektant obytných kontejnerů, po kterých nastala velká poptávka, jestli bych pro jeho firmu nechtěl soukromě dělat přířezy. Přijal jsem to. Bylo to v říjnu 1992. Dva roky jsem po práci do půlnoci vyráběl přířezy . Doma jsem si k tomu předělal stodolu a manželka mi se vším pomáhala. Bylo trochu krušno,“ zdrženlivě vzpomíná pan Reinold. „Později jsem dělal i dřevěná okna a dveře pro tyto kontejnery a jednoduché kuchyňské linky. Odkoupil jsem stolárnu státního statku a přijal prvního zaměstnance. Přišlo další velké boom - plastová okna. No a nikdo už nechtěl dřevěná, tak jsme honem začali s výrobou plastových oken a dveří.“ V roce 1999 pan Reinold koupil první kamion, který od roku 2001 využil při začínajícím vývozu výrobků do zahraničí. Dřevovýroba se začala rozvíjet díky nápadu a chráněnému technologickému postupu výroby speciálních palet pro přepravu plastových profilů. Potřeba přepravy těchto šestimetrových palet a dovoz rozměrných plastových profilů pro vlastní výrobu dala vzniknout úseku mezinárodní kamionové dopravy. S rozvojem dřevovýroby nastala nutnost většího množství ‚fošen‘ , a proto pan Reinold 2005 zakoupil pilu k pořezu a opracování kulatiny. S rozvíjející se výrobou s větším počtem strojů začalo vznikat větší množství odpadu - štěpky a piliny. Ekonomických východiskem se stalo pořízení peletovací linky a zpracování tohoto odpadu na topné pelety.

Zemědělská činnost pokračovala souběžně s rostoucí dřevovýrobou. Chovatelstvím si pan Reinold naplňoval svoji malou lásku pro šlechtění jelenů a masného skotu. Postupně začal nakupovat pozemky. Koupil i starý rybník, který byl od šedesátých let nefunkční. „Chtěl jsem, aby to byl zase rybník,“ dál nadšeně vypráví: „V roce 1994-96 jsme ho s rodinou opravovali, zarybnili, že pro zaměstnance uspořádáme výlov. No a v devadesátém sedmém přišla povodeň a ryby byly fuč. Ale od devadesátého osmého každý rok pořádáme výlov pravidelně.“ V roce 2005 založil oboru Rokliny oplocením plochy 70 ha luk a lesa pro jelení, dančí a mufloní zvěř. Následně v roce 2008 začal s chovem masného skotu plemene Fleckvieh, horským strakatým skotem švýcarského simentálského plemene. V roce 2011 získal licenci k vývozu plemenných zvířat. Pan Reinold se stal zakladatelem chovatelských dnů v ČR na své farmě o rozloze 170 ha luk a pastvin. Farma se specializuje na prodej plemenných jalovic a plemenných býků. Za svou snahu získává téměř každoročně řadu ocenění na národních výstavách zvířat. Největším úspěchem je bronzová medaile na soutěži Simmental Champion of the World v roce 2017 pořádaná Simmental Breeder se sídlem v Texasu a zlatá medaile s titulem Champion of Europe 2017. Růst kvality chovných zvířat farmy i obory vyžadoval potřebu ubytování jejich návštěvníků, což bylo impulsem rozšíření podnikání od roku 2018 i tímto směrem.

Ze vzpomínek pana Reinolda je cítit spokojenost, pokora a láska k místu, kde se narodil, stejně jako k lidem, co s ním kráčí životem. Firma neměla lehká období, jakoby běžné provozní potíže nestačily, bojovala i s přírodními živly. V současném roce 2025, kdy stále aktivní pan Reinold oslaví své sedmdesáté narozeniny, je jeho podnikání postaveno na mnoha opěrných bodech. Hlavním z nich je dřevovýroba konstrukčního řeziva a speciálních palet, pořez a zpracování kulatiny, výroba topných smrkových pelet, výroba plastových oken, dále pak mezinárodní kamionová doprava a zemědělská činnost. Nejpevnějším pilířem je zapojení se jeho dcer Eleny a Michaely do podnikání a vytvoření rodinné firmy. „Vždy jsme se snažili dělat práci poctivě, srdcem a s respektem k lidem i přírodě. Každý rok pro nás znamenal nové výzvy i příležitosti. Rozšiřovali jsme služby, investovali do moderních technologií. Naše firma ale není jen o výsledcích. Je o lidech a rodinné atmosféře,“ s hrdostí a nadšením dodávají dcery. Když se plní sen, cesta nebývá snadná. Přijde oheň, přijde voda, přijdou pochybnosti. Ale právě tehdy se ukáže, kdo opravdu věří. Reinoldovi se prostě nevzdávají a tvoří dál.

Pan Reinold myslí nejen na své zaměstnance, ale i na své sousedy sponzorstvím místních zájmových kroužků, pořádáním výlovu, na kterém veškeré pochoutky chystá a servíruje rodina Reinoldů. Jako hrdý Slezan z Jesenicka podporuje soubor Jesenických trubačů. Firma také napomáhá bezpečnosti dětí v rámci sponzorství preventivních publikací Sdružení hasičů Čech , Moravy a Slezska a přispívá na neziskovou organizaci Čmeláček z.s., která pomáhá handicapovaným dětem.

Takový je dřevem psaný příběh rodiny Reinoldových z jesenického ‚konce světa‘.

www.reinold.cz .

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Vědci začali vkládat embrya téměř vyhynulých nosorožců do náhradních matek

Mezinárodní vědecký tým BioRescue začal v Keni vkládat uměle vytvořená embrya téměř vyhynulých severních bílých nosorožců do náhradních matek. Dosavadní tři...

25. srpna 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Pauza v Dejvicích. Výluka mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím potrvá do neděle

Z důvodu opravy tramvajové trati je od pátku 22. srpna přerušen provoz tramvají v úseku Prašný most – Vítězné náměstí. Pauza v dopravě potrvá až do neděle 31. srpna. Jaké náhradní spoje můžete do té...

25. srpna 2025  13:33

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zájem o dotace na obecní obchůdky klesá, krámky zachraňují Vietnamci

Udržet v provozu malé vesnické prodejny, pomoci jim s úhradou energií, mezd a vybavení. To je cílem dotačního programu, kterým Karlovarský kraj letos opět podpoří obchůdky v odlehlých obcích. Zájem...

25. srpna 2025  13:32

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Kořeny v půdě, srdce ve dřevě

25. srpna 2025  13:18

Program brněnského JazzFestu doplnili čeští hudebníci Stivín, Pivec a Puttnerová

Program podzimní části brněnského JazzFestu doplnili po zahraničních hvězdách zástupci české scény, například mistr dechových nástrojů Jiří Stivín. Vystoupí...

25. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hledaná 11letá dívka z M. Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku

Hledaná jedenáctiletá dívka z Mladé Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku. Policisté po ní pátrali od nedělního večera, kde její zmizení nahlásila...

25. srpna 2025  11:31,  aktualizováno  11:31

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.