KORUNOVAČNÍ KLENOTY LUCEMBURSKÝCH PANOVNÍKŮ vystaveny poprvé v PRAZE v KLÁŠTEŘE MINORITŮ PRAHA

Slavnostní zahájení výstavy KORUNOVAČNÍ KLENOTY LUCEMBURSKÝCH PANOVNÍKŮ proběhne 28. září v rámci SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI jejíž součástí bude i vystoupení předního českého skladatele, dirigenta, aranžéra a hudebníka Varhana Orchestroviče Bauera.
Nemusíte procestovat celou Evropu, abyste měli možnost prohlédnout si korunovační klenoty lucemburských panovníků. Stačí navštívit Klášter minoritů Praha, kde roku 1311 proběhla svatební slavnost Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Touto událostí byla nejen pro české stavy symbolicky završena čtyřsetletá vláda Přemyslovců a na více než 120 let nastoupila dynastie Lucemburků.
Mimořádná výstava s neopakovatelnou atmosférou se otevře veřejnosti v neděli 28. září 2025 a budou na ní představeny věrné repliky české SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY jejíž originál je uložen v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, ŘÍMSKÉ KORUNY z pokladnice dómu v německých Cáchách, CÍSAŘSKÉ ŘÍŠSKÉ KORUNY, jejíž originál se nachází v pokladnici Hofburgu ve Vídni, LOMBARDSKÉ ŽELEZNÉ KORUNY langobardských králů, trvale vystavené v katedrálním pokladu v italské Monze, a SVATOŠTĚPÁNSKÉ KORUNY z budovy maďarského parlamentu v Budapešti. Tato výstava je dílčí částí velké výstavy Magičtí Lucemburkové. Jedná se o přesné vědecké kopie čili faksimile korun zhotovené na zakázku Jiřím Urbanem z Turnova pro výstavu Magičtí Lucemburkové, která je výstavou putovní již od roku 2015.
"Během deseti měsíců máme za sebou 5 výstav a každá z nich vnesla do kláštera vlastní energii. Tato výstava je ovšem zcela mimořádná tím, že přímo souvisí s jeho historií. Jsem šťastná, že se nám daří naplňovat poslání otevření Kláštera minoritů Praha jako prostoru pro kulturu, osvětu a spojení odkazu dávných předků se současností, neboť to, co tvoříme nyní my, je dědictví pro další generace. Symboly milovali nejenom předkové a Karel IV., i pro mě jsou důležité. Den oslavy svatého Václava nemůže být symboličtějším momentem pro zahájení tak výjimečné výstavy. Právě zde totiž de facto započala vláda Lucemburků na českém trůně," říká Helena Kohoutová, CEO expozic a pronájmů Kláštera minoritů Praha, Managing Director Agentura Helas a zakladatelka Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.
"Když jsem koncem roku 2013 začal připravovat projekt výstavy Magičtí Lucemburkové, netušil jsem, že tuto výstavu od roku 2015 do dnešních dnů uvidí více než 120.000 návštěvníků. Teprve poté, co byla celá výstava hotova, jsem se seznámil s mistrem zlatníkem a šperkařem Jiřím Urbanem z Turnova, který během osmi měsíců zhotovil repliky SVATOVÁCLAVSKÉ a CÍSAŘSKÉ ŘÍŠSKÉ KORUNY pro zahájení výstavy v Ostravě dne 17. 5. 2015. Byla to neplánovaná 'třešnička na dortu' této výstavy. Zbývající koruny Lucemburků pak byly vyrobeny postupně s tím, že SVATOŠTĚPÁNSKÁ KORUNA byla prezentována na výstavě ve Valašském Meziříčí 30. 8. 2024. Jsem nesmírně rád, že se výstava korun uskuteční i v Klášteře minoritů Praha. 'Genius loci' tohoto místa, vztahující se k Lucemburkům a Přemyslovcům, je totiž veskrze ohromující. Už v roce 1311 se v prostorách tohoto kláštera uskutečnila svatební hostina Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského a celé 14. století tyto prostory sehrávaly významnou úlohu ve vládě Lucemburků, zvláště za Václava IV. Chtěl bych na tomto místě poděkovat své rodině, která mě vždy v tomto projektu podporovala, a zvláště své manželce, bez které bych jej nebyl schopen realizovat. Současně děkuji i paní Heleně Kohoutové za to, že se tento dlouho doslova „utajený“ prostor Kláštera minoritů Praha znovu otevřel veřejnosti a ta může obdivovat toto magické a mystické místo. Upřímně si přeji, aby návštěvníky inspirovalo k přemýšlení a studiu našich dějin, neboť, kde je víra a naděje, pak přichází i láska a tu všichni k životu potřebujeme," dodává JUDr. Oldřich Beneš, autor a hlavní organizátor výstavy Magičtí Lucemburkové - výstavy, která mapuje vládu lucemburské dynastie v českých zemích.
Zahájení výstavy proběhne v rámci Svatováclavské slavnosti, jejíž součástí bude také IMPROVIZACE A MEDITACE NA CHORÁL SVATÝ VÁCLAVE v podání českého hudebního skladatele, dirigenta, aranžéra a hudebníka Varhana Orchestroviče Bauera, který se řadí mezi výrazné hudební osobnosti u nás i ve světě. Je autorem hudby k filmu Miloše Formana Goyovy přízraky a dvojnásobným držitelem výroční ceny OSA pro nejhranějšího českého autora vážné hudby v zahraničí. Od konce 90. let 20. století se věnuje komponování scénické, filmové a televizní hudby, ale nevyhýbá se ani reklamní tvorbě. Svou hudbu nahrává s Okamžitým filmovým orchestrem, který sám založil. Varhan je velmi kritický ve svých postojích, je perfekcionista a rád provokuje.
Rektor baziliky sv. Jakuba a kvardian kláštera, otec Stanislav Jaromi OFMConv, pak jako zástupce Kláštera minoritů Praha vyzdvihl novou roli prostor: "Jsem rád, že se unikátní prostory kláštera otevírají dalším lidem a zajímavým projektům a myslím, že ta možnost setkat se s mimořádnou historií, duchovním přesahem místa a kulturou je obzvláště v dnešní době velmi důležitá."
Výstava je pořádaná díky podpoře:
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je univerzální pojišťovnou a svým klientům poskytuje komplexní služby v oblasti životního i neživotního pojištění. Aktuálně spravuje 2,4 milionu smluv a její služby využívá více než 1,3 milionu klientů. ČPP letos slaví 30 let na trhu a patří do top pětky největších pojišťoven v ČR. ČPP se řadí k významným hráčům v oblasti v pojištění podnikatelů. Mezi klienty jsou zastoupeny nejen tradiční firmy, ale také galerie, filmové štáby nebo výstavy. "Pojištění je možné vytvořit konkrétně na vyjmenovaná rizika nebo jako all riskové krytí. U některých výstav je možné sjednat tzv. „nail to nail“ pojištění, tedy od začátku do konce. Toto pojištění je sjednáváno od doby převzetí od majitele, přes přepravu do místa výstavy, instalaci v místě výstavy až po přepravu zpět k majiteli," popisuje Michal Krajčovič, ředitel Úseku podnikatelských rizik v ČPP. Česká podnikatelská pojišťovna v minulosti pojistila například Ceny paměti národa nebo měsíční kámen v Astronomickém ústavu. ČPP stojí také za pojištěním exponátu Alga Oasis, který byl prezentován na EXPO 2021.
RESPECT, a.s. - pojišťovací makléř pro podnikatele a firmy. "Je pro nás velká čest, že se naše společnost RESPECT, a.s., stala hrdým ambasadorem historicky významného komplexu Kláštera minoritů v Praze. Jako pojišťovací makléř pro podnikatele a firmy, se nezaměřujeme pouze na pojištění byznysu, i přesto, že to je náš 30letý denní chléb. Naší snahou je také podporovat české projekty, které mají přesah do oblasti kultury a historie. Jsme česká rodinná podnikatelská firma, a proto nám budoucnost České republiky není lhostejná. Věříme, že je důležité myslet dlouhodobě a podporovat projekty, které budou mít pozitivní dopad i na další generace. Naším cílem je budovat hrdé Česko, a jsem skutečně poctěn, že můžeme být součástí tohoto úsilí společně s podnikatelskou platformou Helas a podporovat znovu zpřístupnění Kláštera minoritů v Praze jako edukativního, byznysového a společenského místa," uvedl Zdeněk Reibl, zakladatel RESPECT, a.s. a filantrop.
Těšíme se na vás v ulicích Prahy!
Vstupné můžete pořídit online, nebo přímo v infostánku kláštera.
Klášter minoritů Praha, Malá Štupartská 635/6, Praha 1, www.klaster-minoritu.cz
Svatováclavská slavnost začíná 28. září 2025 od 10:00 do 18:00.
Výstava Korunovační klenoty lucemburských panovníků potrvá do 28. února 2025.
