Koulení v Liberci

Liberec 10. ledna 2025 (PROTEXT) - Byť venkovní mrazivé počasí k této náruživé akci veřejnost přímo vybízí, pozvánka na koulení v centru Liberce je však něčím unikátní. Nejedná se totiž o koule sněhové, nýbrž vyrobené z korozivzdorné oceli, kterými se rozhodně nehází pétanque, ani nehraje bowling. Jsou součástí sestavy ortopedického implantátu lidského kyčelního kloubu. Jedna taková kulička váží přibližně 200 gramů a koulí se na konci stehenní kosti v pánevní jamce. Aby mohla člověku vracet radost z pohybu až dvacet let a v kloubu nijak nedrhla, je leštěna do zrcadlového lesku. Portfolio téměř nekonečného počtu symetrických kuliček zachycených v uměleckém zpracování na putovní fotovýstavě Czech Industry Photo si můžete prohlédnout venku ve Fügnerově ulici u OC Forum spolu s velkoformátovými snímky dalších technologických novinek, které organizátor této osvětově-edukativní přehlídky v uvedené lokalitě představuje návštěvníkům bezplatně až do 23. ledna.