Koupelna Flamingo Estate od společnosti Kohler se na Milan Design Week 2026 představuje jako oáza wellness v duchu přírody

Výstava, umístěná ve dvoře Padiglione d'Arte Contemporanea během Fuorisalone, je zakotvena v odvážné brutalistické lázeňské budově, která čerpá designové podněty z unikátní lázeňské budovy zasazené do kalifornských kopců na pozemku Flamingo Estate a představuje nový vzhled ikonické, volně stojící smaltované litinové vany Kohler s krytem z ryzího kovu, působivě prezentované v mědi.
Toto mistrovské dílo čerpá svou barevnost ze zvětralých kovů a přírodních povrchů, jako by organicky vyrůstalo ze svého okolí, namísto toho, aby se mu vnucovalo. Instalace, tyčící se z louky nespoutaných divokých květů, odráží designovou filozofii založenou na harmonii s přírodou.
Koupelna Flamingo Estate od společnosti Kohler povyšuje koupání na regenerační zážitek a na místo rituálu a útočiště, které zklidňuje tělo, utišuje mysl a prohlubuje vnímání světla, vody i materiálu. V jejím středu stojí nová smaltovaná litinová vana Kohler Reverie s krytem z ryzí mědi, která vnáší do tradičního materiálu architektonickou preciznost i elementární bohatost a zároveň posouvá jeho designový jazyk. Vana se stává zářícím srdcem prostoru – její teplé povrchy zachycují sluneční světlo filtrované přes velkorysá vitrážová okna, zatímco 200 svíček Flamingo Estate lemujících stěny koupelny umocňuje její záři a prohlubuje atmosféru klidného rozjímání.
Měděný plášť, představený v Miláně, ztělesňuje 153 let poctivého řemesla společnosti Kohler a zároveň otevírá novou, odvážnou kapitolu v oblasti materiálových inovací. Tradiční techniky ručního tváření, svařování a povrchových úprav se zde prolínají s moderním uměním a společně utvářejí budoucnost designu koupelen.
V divoké zahradě jsou rozmístěny čtyři jedinečné objekty na koupel pro pro hmyz a ptactvo – koncept vymyslel Christiansen, navrhl Kohler a odlitky vznikly v historické slévárně ve Wisconsinu v USA. Každá z těchto jedinečně tvarovaných nádob rozvíjí příběh instalace o vzájemnosti mezi lidským řemeslem a přírodou a slouží jako útočiště pro ptáky, včely a další opylující druhy hmyzu. Díky materiálům s dlouhou životností a vlastnostem podporujícím biologickou rozmanitost odrážejí objekty na koupel pro opylovače společné přesvědčení společností Kohler a Flamingo Estate, že udržitelný život a pohoda vznikají tehdy, když design respektuje rytmy, potřeby a poetickou inteligenci přírody.
Podmanivé prostředí této spolupráce zdůrazňuje vášeň pro řemeslo, kulturu i životní styl, který nachází udržitelnost v uměřenosti a dlouhodobé pohodě v propojení s přírodou.
Flamingo Estate Bathhouse od společnosti Kohler bude odhalena během FuoriSalone v Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Itálie. Instalace bude pro veřejnost otevřena od úterý 21. dubna do neděle 26. dubna v následujících hodinách: úterý, 12:00–19:00; středa, 12:00–16:00 a 20:00–22:00; čtvrtek až sobota, 12:00–22:00; a neděle, 12:00–18:00.
Fotografie a další informace najdete v tiskové sadě zde.
O společnosti Kohler Co.
Již více než 150 let patří Kohler Co. mezi přední světové společnosti v oblasti designu a inovací. Prostřednictvím produktů pro kuchyně a koupelny, luxusního nábytku, obkladů a osvětlení, řešení pro wellness i zážitků v oblasti pohostinství – včetně pořádání prestižních golfových turnajů – pomáhá lidem žít elegantnější, zdravější a udržitelnější život. Soukromá společnost Kohler Co., založená v roce 1873, sídlí v Kohleru ve Wisconsinu. Dlouhodobě se zaměřuje také na vývoj řešení pro udržitelný životní styl s cílem zlepšovat kvalitu života současných i budoucích generací. Její platforma Innovation for Good se věnuje naléhavým globálním výzvám, jako je přístup k čisté vodě a bezpečným hygienickým podmínkám, a to prostřednictvím inovativních produktů a služeb pro znevýhodněné komunity. Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti je David Kohler, zástupce čtvrté generace rodiny Kohlerů.
O Flamingo Estate
Flamingo Estate, značka založená ve 40. letech minulého století na kopcích nad Los Angeles, byla od počátku hédonistickou enklávou oslavující slunce, lidové mýty a přírodní léčivé síly – tajným útočištěm divoké alchymie v Městě andělů. Dnes je Flamingo Estate domovem Richarda Christiansena a v duchu svých kořenů představuje radikální oslavu potěšení ze zahrady. Pečlivě zde pěstují ty nejcennější dary přírody právě v době, kdy jsou nejvíce potřeba. Značka vychází z přesvědčení, že příroda je tím největším luxusem, a spolupracuje s více než 125 farmami a pěstiteli, od nichž získává výjimečné suroviny. Nejde o běžné ingredience, ale o co nejčistší podobu přírodních materiálů, jejichž původ lze vysledovat až ke konkrétnímu pěstiteli. Flamingo Estate tak vytváří každodenní rituály plné živin a smyslových zážitků, s přírodou jako hlavní průvodkyní.
