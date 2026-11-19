Jakmile se dny začnou krátit a první sníh zahalí Alpy do bílé pokrývky, začíná v Korutanech období, během kterého plyne čas jinak. Setkáváte se s přáteli na punč, nasloucháte koledám, společně procházíte část adventní stezky, nebo se na chvíli zastavíte na vánočním trhu. Nejdůležitější jsou společné zážitky mezi horami, jezery a městy.
Advent na horách: objevování společných cest
Katschbergská adventní stezka je dvoukilometrový okruh ve výšce 1 700 metrů, který vede zimní horskou krajinou od chaty Pritzhütte. Také Mallnitzký horský advent je zážitek sám o sobě. Na 3,5 kilometrů dlouhém pěším okruhu na vás čekají adventní trhy, předčítání a pestrý rodinný program. Adventní trh, hvězdná stezka a „cesta tepla“ na náměstí v Bad Kleinkirchheimu se pojí s místní lázeňskou tradicí. Novinkou korutanského adventu je vánoční vesnička Schönleitn na úpatí Karavanek nedaleko jezera Faaker See, kde kulisu pro hudbu, sborový zpěv a rozmanitý rodinný program tvoří historické statky. Zajímavostí je, že návštěvníci přímo ve vánoční vesničce mohou přenocovat.
Advent u jezera: vánoční světla, která se odrážejí na jezerní hladině
Když se na jezeře odrážejí zlatavá světélka, korutanská krajina se ukazuje z úplně jiné stránky. V okolí jezera Wörthersee k adventní návštěvě lákají hned čtyři místa – město andělů Velden, „tichý umělecký advent“ v Pörtschachu, církevní advent v Maria Wörth a „advent nad oblaky“ u vyhlídky Pyramidenkogel. Adventní plavba lodí spojuje města u jezera s Klagenfurtem. U jezera Millstätter See se z adventu stává souhra světla, umění a vody. Umělecké seskupení OchoReSotto na 2,4 km dlouhé osvětlené stezce inscenuje fasády a náměstí, zatímco loď MS Porcia vybízí k zimním projížďkám po jezeře.
Advent ve městě: srdečná setkání s městskou atmosférou
V korutanských městech to opravdu žije. Ve Villachu se po slavnostně vyzdobeném historickém centru rozprostírá umělecký advent s vánočními trhy, zatímco se osvětlená kostelní věž už z dálky tyčí nad „městem světel“. Akce Hafenknistern v přístavu Lendhafen v Klagenfurtu spojuje umění, řemesla, gastronomii a hudbu. Ohniště a světelné inscenace slouží jako místo pro setkávání s přáteli v předvánočním období.
Nastupovat, jedeme objevovat Korutany! Novinka – jízda pro ubytované zdarma
Díky nové Koralmbahn budete mít vše na dosah ruky ještě rychleji než doposud. Od konce roku 2025 zvládají nejrychlejší vlaky cestu z Grazu do Klagenfurtu přes Koralmtunnel za pouhých 41 minut a z Vídně do Korutan se dostanete přibližně za tři hodiny. Kromě toho se od 1. listopadu 2026 z vaší návštěvnické karty pro ubytované hosty stane jízdenka. Během celého pobytu tak můžete zdarma využívat autobusy i vlaky a snadno procestovat celé Korutany.
Další možnosti trávení adventního víkendu nabízí třídenní adventní Kärnten Card s mnoha výletními místy a slevami u celé řady bonusových partnerů. Vánocemi totiž korutanská zima teprve začíná.
31 lyžařských oblastí v Korutanech a regionu Osttirol s více než 800 kilometry sjezdovek nabízí možnosti vyžití pro různé úrovně dovedností. K zimě samozřejmě patří také aktivity mimo sjezdovku, například túry na sněžnicích, sáňkování, skialpy, bruslení, ale i termální lázně a plovárny. Nejpozději při přestávce na občerstvení zaručeně přijde na řadu korutanská kuchyně. Na chatách, v hostincích a restauracích se podávají jak klasické pokrmy, tak jídla ovlivněná alpsko-jadranským prostorem.
Více informací naleznete na: www.korutany.com a www.kaernten.at/advent
Zdroj: Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60146.