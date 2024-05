Kovonský most v Karviné je stržen, na místě jsou objízdné trasy

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Byla tam omezena nosnost na 17 tun, kdežto ten most měl běžně nosnost 26 tun, takže tam byla hodně omezena doprava, protože už máme i hotový obchvat a nákladní vozidla, která jezdila na Petrovice nemohla po tom mostě jezdit a jezdila by přes město, tak i proto se ten most strhnul. "

Finance na demolici a výstavbu nového mostu zajistil MSK.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: "Myslím, že nás to stojí 53 milionů korun a protože je to jednou za 50 let, tak se celkem ta investice rozloží do těch roků, takže není to tak hrozné.”

Demolice mostu se provádí v jednotlivých krocích, nejdříve se odfrézovala vrstva vozovky, odstranila se mostní římsa a železobetonová spřahující deska.

Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag: "Při demolici se využívají demoliční bagry s kladivem a zařízení na řezání nosníků."

Při snášení nosníku byly nutné jeřáby o hmotnosti 300 až 450 tun.

Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag: "Demoliční práce budou probíhat přibližně do 20. května a poté začnou práce na novém mostě, který bude z technického hlediska vlastně stejný, jako ten původní.”

Ještě před samotnou demolicí byla postavena provizorní lávka pro pěší a cyklisty, kteří se z Karviné-Hranic do části Nové Město a naopak bezpečně dostanou. Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede po ul. tř. Osvobození, na ul. tř. 17. listopadu a ul. Rudé Armády. Neobsloužená autobusová zastávka Karviná Nové Město – koupaliště dostane v rámci prací nový betonový povrch. Prozatím vše běží podle harmonogramu, práce související s výstavbou nového mostu by měly být skončit na konci listopadu.

