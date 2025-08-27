Kraje si oblíbily telemedicínu. Virtuální pohotovost oslovuje tisíce pacientů

Virtuální lékařská péče si nachází stále více příznivců mezi obyvateli českých regionů. Služba online pohotovosti, která pacientům umožňuje konzultaci zdravotního stavu s lékařem na dálku, se rychle rozvíjí. Od loňského srpna ji v Jihočeském kraji využilo více než 14 000 pacientů, v Karlovarském kraji od letošního března dalších 3 600. Spuštění této služby ale plánují i další kraje i obce, například Říčany ji spustily na počátku července.
Virtuální pohotovost je přístupná prostřednictvím mobilní aplikace nebo webové platformy. Obyvatelé ji nejčastěji využívají při akutních potížích, jako jsou respirační infekce, kožní problémy či zažívací obtíže. Velký zájem zaznamenávají lékaři zejména v nočních hodinách, kdy bývá tradiční zdravotní péče méně dostupná.
„Rodiče často hledají radu, když jejich děti onemocní mimo běžnou ordinační dobu. Virtuální konzultace jim poskytne rychlé nasměrování, zda je potřeba osobní návštěva lékaře,“ uvedl MUDr. Ondřej Tefr, Chief Medical Officer společnosti MEDDI hub, která službu zajišťuje. Kromě praktického lékaře a pediatra najdou uživatelé v aplikaci také možnost konzultací s psychoterapeutem.
Telemedicína přináší významné výhody jak pacientům, tak zdravotnickému systému. Umožňuje rychlý a pohodlný přístup k lékaři bez nutnosti osobní návštěvy, což je zvláště cenné pro obyvatele venkovských oblastí, osoby s omezenou pohyblivostí nebo rodiny s malými dětmi. Díky dostupnosti služby i mimo běžnou pracovní dobu mohou pacienti konzultovat svůj zdravotní stav večer, o víkendech i během svátků. Zároveň pomáhá ulevit přetíženým pohotovostem a urgentním příjmům tím, že dokáže vyřešit běžné zdravotní problémy na dálku nebo pacienta správně nasměrovat. Výhodou je také elektronická dokumentace – lékař má přehled o předchozích konzultacích, což zvyšuje kontinuitu péče. Může také v aplikaci vystavit eRecept platný ve všech zemích Evropské unie. Telemedicína tak přináší vyšší efektivitu, úsporu času i větší klid pro pacienty.
„Díky těmto přínosům se o službu zajímají i další kraje,“ potvrzuje Jiří Pecina, ředitel společnosti MEDDI hub. Plzeňský kraj plánuje spuštění virtuální pohotovosti na podzim a v současnosti probíhá výběrové řízení na jejího poskytovatele. Hlavní město Praha připravuje pilotní projekt ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou.