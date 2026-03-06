Krajina pod tlakem. Kvalitní české potraviny do škol

Zástupci Svazu měst a obcí České republiky dnes jednali na Ministerstvu zemědělství České republiky s ministrem Martinem Šebestyánem o tématech, která zásadně ovlivňují život v obcích i stav české krajiny.
Pozemkové úpravy pro ochranu obcí a krajiny
Jedním z hlavních bodů jednání byla potřeba urychlit a posílit realizaci pozemkových úprav. Ty jsou klíčové pro obce, aby mohly efektivně realizovat protipovodňová a protierozní opatření, polní cesty nebo krajinné prvky zadržující vodu, a zároveň chránit půdu před erozí. Svaz upozornil, že současné tempo realizace je velmi pomalé a bez stabilního financování, dostatečných kapacit projektantů a aktivního zapojení vlastníků pozemků bude dokončení trvat ještě desítky let.
„Není výjimkou, že obec čeká na pozemkové úpravy deset i více let, a mezitím nemůže realizovat klíčová opatření proti erozi a povodním,“ vysvětluje předseda svazu František Lukl.
Kvalitní české potraviny do školních jídelen a podpora lokálních farmářů
Dalším neméně důležitým tématem jednání byla podpora lokálních zemědělců a kvalitních surovin pro školní jídelny. Svaz upozornil, že některé změny ve stravovací vyhlášce vedly k odlivu dětí přihlášených na školní obědy.
„Naším cílem je vrátit děti do školních jídelen a nabídnout jim čerstvé, chutné a kvalitní české potraviny od lokálních farmářů,“ vysvětluje předseda svazu. „Podporujeme také zjednodušení nákupu těchto surovin, kdy školy budou mít snadný přístup k vysoce kvalitním produktům, které dětem přinesou na talíř chutnou a rozmanitou stravu, a zároveň tím podpoříme lokální zemědělství.“
Schůzky se za SMO ČR zúčastnili předseda František Lukl, starosta města Kyjov, člen Předsednictva a starosta obce Božanov Karel Rejchrt a výkonná ředitelka Radka Vladyková.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR