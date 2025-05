Krajská finále McDonald's Cup startují, dětské fotbalové emoce vrcholí

Více než čtyři desítky tisíc fotbalistů a fotbalistek ve věku 6–11 let se letos se svými školami opět zapojily do fotbalového turnaje McDonald's Cup a v základních kolech už odehrály stovky zápasů.

Z těch si odnesly neopakovatelné okamžiky plné radosti, napětí, emocí, prvních velkých sportovních zkušeností a nejlepší týmy z okresních kol také postup do krajských finálových duelů, které se letos odehrají mezi 12. a 21. květnem. Z nich vzejdou vítězné týmy, které se mohou těšit na dvoudenní celostátní finále, známé jako Svátek fotbalu. To se letos uskuteční 2. a 3. června 2025 v Teplicích na stadionu AGC Arena Na Stínadlech. Součástí Svátku fotbalu bývá už tradičně i exhibiční utkání fotbalových osobností, které dětem přináší možnost vidět na vlastní oči své idoly a získat inspiraci.

S podporou fotbalových hvězd i franšízantů

Turnaj i letos podporuje řada známých fotbalových osobností. Pavel Horváth, Vladimír Šmicer, Karel Poborský, David Lafata, ale třeba také Jakub Kohák a mnoho dalších známých jmen přijde odehrát přátelský zápas. „Tenhle turnaj je výjimečný, poznal jsem to jako patron jednoho z jeho ročníků a pak jako stálý účastník exhibičních zápasů pro děti,“ láká už nyní na finále další z fotbalových legend Pavel Horváth.

„McDonald's Cup je skvělý v tom, že se mladí hráči a hráčky mohou poměřit s ostatními ve své kategorii a zjistit, kde se nacházejí. Mohou si uvědomit, jestli potřebují na něčem zapracovat a zda mají talent, který stojí za to rozvíjet. Navíc je úžasné, že se tu mohou potkat s legendami českého fotbalu, prohodit s nimi pár slov nebo se od nich něco naučit při zápasech,“ dodává Kateřina Svitková, jedna z nejlepších českých fotbalistek a také patronka turnaje.

Její slova doplňuje fotbalová legenda a ambasador Vladimír Šmicer: „Vždy je krásné vidět radost dětí, když vyhrají finále. Nebo naopak slzy, když skončí těsně pod vrcholem. To jsou okamžiky, které člověka dojmou. U dětí jsou emoce poctivé a upřímné. Tady vidíte čistý fotbal bez postranních úmyslů.“ A že na turnaji zcela určitě narazíme na budoucí fotbalové hvězdy, dokazují někteří z letošních patronů. „Když jsem jako malý kluk hrál McDonald's Cup, ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou zde budu v roli patrona. Rád bych účastníkům předal hlavně to, aby se fotbalem bavili a nevzdávali se svých cílů,“ vzpomíná nynější opora pražské Sparty Martin Vitík.

Nedílnou součástí turnaje je i aktivní zapojení jednotlivých restaurací McDonald's a jejich zaměstnanců. Při konání krajských finálových zápasů pomáhají McDonald's týmy s organizací a zajišťují pro malé sportovce i drobné občerstvení. „McDonald's Cup je pro nás skvělou příležitostí, jak být aktivní součástí komunity a podpořit smysluplnou aktivitu pro děti přímo v našich regionech,“ říká jeden ze zúčastněných franšízantů a člen organizačního výboru turnaje Michal Mládek.

Podobně to vnímá i Zdeněk Prajs, další z franšízantů McDonald's a aktivní organizátor turnaje: „Je úžasné sledovat, jak turnaj spojuje školy, děti i rodiče. Jsme hrdí, že naše značka zastřešuje tuto výjimečnou akci, která je pro mnoho dětí prvním velkým sportovním zážitkem.“

