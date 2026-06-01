Krakovská pobočka otevírá dveře na polský trh

Lokální přítomnost v Polsku vytváří pro společnost GEVORKYAN prostor v obranném segmentu, který patří mezi nejvýrazněji podporované a nejrychleji se rozvíjející oblasti polského průmyslu. Společnost zahajuje nový projekt s dalším polským výrobcem zbraní, v němž dokáže využít své dlouhodobé technologické know-how a také okamžitě dostupné kapacity pro velkosériovou výrobu. Investice do robotizace a automatizace, realizované během předchozích let, umožňují konkurenceschopnost i na tak náročném a specifickém trhu, jakým je polský obranný průmysl.
GEVORKYAN jako příklad slovenské firmy na polském trhu
Téma působení slovenských firem na polském trhu bylo také součástí HN Byznys Fóra Polsko - Slovensko 2026, které se konalo v Bratislavě pod záštitou Ministerstva hospodářství SR. Fórum zahájila panelová diskuse s předsedou představenstva GEVORKYAN, a.s., Dipl.-Ing. Arturem Gevorkyanem.
"Polsko a Slovensko spojuje geografická i jazyková blízkost, což však často utlumuje ostražitost slovenských podnikatelů. Máme pocit, že jsme si mentálně podobní. Pan Artur Gevorkyan má jedinečnou perspektivu – budoval podnikání na Slovensku a v Itálii, má zkušenosti také z Ukrajiny a Arménska a nejnověji vstoupil na polský trh. Jeho upřímné vyjádření a rady, zejména o specifické mentalitě Poláků a významu lokální přítomnosti v podnikání, měly pro účastníky fóra velkou přidanou hodnotu," uvádí Paulina Šperková, prezidentka Polsko-slovenské obchodní a průmyslové komory.
"Našimi prvními zákazníky před 30 lety byly právě fabriky z Polska. Zakázky tam postupně přibývaly a dnes vidíme příležitosti k rozšíření spolupráce se stávajícími zákazníky na nových projektech, ale zároveň také k vývoji zcela nových produktů, vyvíjených v první řadě pro obranný průmysl. Proto má pro GEVORKYAN význam být přítomen lokálně a garantovat nejen dodávky, ale také záruku servisu a náhradních dílů na další desetiletí," uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
O GEVORKYAN Force Defence Poland
G-FD Poland představuje strategické rozšíření skupiny GEVORKYAN na polský trh s primárním zaměřením na inovativní řešení v oblasti obranného průmyslu nové generace. Více informací najdete na https://www.gevorkyan.eu/force-defence/.
