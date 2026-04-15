Královské město ožije Festivalem VOC Znojmo

18. ročník přináší nejednu novinku. Festivalové dění se přesune do historického areálu ulice Hradní, prostranství u rotundy sv. Kateřiny a nádvoří znojemského hradu. Nově zatříděná vína ročníku 2025 tak budou k ochutnání na ulici Hradní, programové dění proběhne u rotundy svaté Kateřiny a relaxační zónu s víny VOC Znojmo si užijete na nádvoří znojemského hradu.
„Letos jsme se rozhodli opustit rušné ulice a náměstí města. Na ulici Hradní, u rotundy sv. Kateřiny a na nádvoří znojemského hradu mohou návštěvníci se sklenkou v ruce obdivovat starobylé znojemské památky nebo se zahledět do okolní přírodní krajiny. Věříme, že nové prostředí bude pro účastníky atraktivní a poskytne jim více prostoru,“ vysvětluje předseda VOC Znojmo František Koudela.
Místa, kudy kráčely dějiny, nám také připomenou významné výročí Znojma, které se už 800 let může nazývat městem královským. Této skutečnosti vzdává hold i Královská řada VOC Znojmo, do které jsou zatříděna výjimečná kvalitní vína vhodná pro archivaci. Výročí se na festivalu odrazí také v oblíbeném losování anketních lístků o ceny. Vyhrát můžete třeba luxusní pero ze dřeva révy vinné nebo elegantní skleničky z kolekce, kterou si můžete prohlédnout na www.znojmo800.cz/merch/.
Pro degustaci bude stačit, když si na pokladně zakoupíte skleničku, platba za vzorky pak bude probíhat přímo u jednotlivých vinařů hotově nebo kartou. Možná trochu náročnější bude volba vín k degustaci, protože vybírat budete z takřka osmdesátky nabízených vín. Nová vína i starší ročníky odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené představí na 21 vinařů.
Také letos VOC Znojmo podpoří akci Vinaři jdou na dřeň. Stánek Českého národního registru dárců kostní dřeně najdete na ulici Hradní, a pokud chcete zkusit zachránit lidský život, stačí k tomu pár minut vašeho času, dobrý zdravotní stav, vyplnění krátkého dotazníku a jednoduchý stěr z dutiny ústní.
Stejně pestrý jako nabídka vín bude i hudební program. Festival rozezní lidové písně v podání folklórních souborů, chybět nebude Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Dyjavánek, Dyjavan, CM Špalek nebo Moruše z Podyjí, s alternativnější hudbou přijdou Muzikanti na tripu. Jaro na vinici připomene starobylá tradice vynášení hroznového kozla do vinohradu v podání Spolku přátel Hroznové kozy.
A jak probíhal loňský ročník? Jeho atmosféru si můžete připomenout na www.youtube.com/watch?v=ujSvWtTdI9E.
V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10 % z nákupu vín u jednotlivých vinařů, pokud se na nákupu dohodnete s konkrétním vinařem během festivalu.
Více informací k festivalu včetně podrobného programu naleznete na www.vocznojmo.cz nebo na facebooku VOC Znojmo.
Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána a za podpory Vinařského fondu ČR a města Znojma.
VOC Znojmo, založené v roce 2009, je prvním apelačním systémem v České republice, a představuje tak revoluční krok, který klade velký důraz na terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost vín, způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na tvorbu aromatických látek. Díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře rozpoznatelná.
Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC znamená „vína originální certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Do spolku VOC Znojmo patří v současné době dvacet jedna vinařství.
- DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o. www.dobravinice.cz
- Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep www.vinarstvi-dobrovolny.cz
- Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. www.pialek.cz
- THAYA VINAŘSTVÍ, SPOL. S R.O. www.vinarstvithaya.cz
- VÍNO VANĚK s.r.o. tel.: 603 324 194, 604 566 175
- Vinařství LAHOFER, a.s. www.lahofer.cz
- Vinařství Líbal, s.r.o. www.vinolibal.cz
- Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. www.spalek.bio
- Vinařství WALDBERG s.r.o. www.waldberg.cz
- Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. www.vslechovice.cz
- VINO HORT, s.r.o. www.vinohort.cz
- Zemědělské družstvo Hodonice www.zdhodonice.cz
- ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. www.znovin.cz
- VINICE – HNANICE, s.r.o. www.vinice-hnanice.cz
- Vinařství HANZEL www.vinarstvihanzel.cz
- Arte Vini spol. s.r.o. www.artevini.cz
- Josef Kořínek www.josef-korinek.cz
- AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.ampelos.cz
- Lukáš Kovalský-Vinařství SIMENON www.vinarstvisimenon.cz
- Vinařství Modrý sklep www.modrysklep.cz
- Vinařství Halkoci www.vinarstvihalkoci.cz
Zdroj: VOC Znojmo