Královské město ožije Festivalem VOC Znojmo

Autor:
  8:25
Znojmo 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Festival vína VOC Znojmo vstoupil na znojemskou vinařskou scénu již před 18 lety a od té doby tento každoroční jarní svátek vína, gastronomie a hudby zažily tisíce návštěvníků. Také letos se odehraje druhou květnovou sobotu, tedy 9. května.

18. ročník přináší nejednu novinku. Festivalové dění se přesune do historického areálu ulice Hradní, prostranství u rotundy sv. Kateřiny a nádvoří znojemského hradu. Nově zatříděná vína ročníku 2025 tak budou k ochutnání na ulici Hradní, programové dění proběhne u rotundy svaté Kateřiny a relaxační zónu s víny VOC Znojmo si užijete na nádvoří znojemského hradu.

„Letos jsme se rozhodli opustit rušné ulice a náměstí města. Na ulici Hradní, u rotundy sv. Kateřiny a na nádvoří znojemského hradu mohou návštěvníci se sklenkou v ruce obdivovat starobylé znojemské památky nebo se zahledět do okolní přírodní krajiny. Věříme, že nové prostředí bude pro účastníky atraktivní a poskytne jim více prostoru,“ vysvětluje předseda VOC Znojmo František Koudela.

Místa, kudy kráčely dějiny, nám také připomenou významné výročí Znojma, které se už 800 let může nazývat městem královským. Této skutečnosti vzdává hold i Královská řada VOC Znojmo, do které jsou zatříděna výjimečná kvalitní vína vhodná pro archivaci. Výročí se na festivalu odrazí také v oblíbeném losování anketních lístků o ceny. Vyhrát můžete třeba luxusní pero ze dřeva révy vinné nebo elegantní skleničky z kolekce, kterou si můžete prohlédnout na www.znojmo800.cz/merch/

Pro degustaci bude stačit, když si na pokladně zakoupíte skleničku, platba za vzorky pak bude probíhat přímo u jednotlivých vinařů hotově nebo kartou. Možná trochu náročnější bude volba vín k degustaci, protože vybírat budete z takřka osmdesátky nabízených vín. Nová vína i starší ročníky odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené představí na 21 vinařů.

Také letos VOC Znojmo podpoří akci Vinaři jdou na dřeň. Stánek Českého národního registru dárců kostní dřeně najdete na ulici Hradní, a pokud chcete zkusit zachránit lidský život, stačí k tomu pár minut vašeho času, dobrý zdravotní stav, vyplnění krátkého dotazníku a jednoduchý stěr z dutiny ústní.

Stejně pestrý jako nabídka vín bude i hudební program. Festival rozezní lidové písně v podání folklórních souborů, chybět nebude Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Dyjavánek, Dyjavan, CM Špalek nebo Moruše z Podyjí, s alternativnější hudbou přijdou Muzikanti na tripu. Jaro na vinici připomene starobylá tradice vynášení hroznového kozla do vinohradu v podání Spolku přátel Hroznové kozy.

A jak probíhal loňský ročník? Jeho atmosféru si můžete připomenout na www.youtube.com/watch?v=ujSvWtTdI9E.

V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10 % z nákupu vín u jednotlivých vinařů, pokud se na nákupu dohodnete s konkrétním vinařem během festivalu.

Více informací k festivalu včetně podrobného programu naleznete na www.vocznojmo.cz nebo na facebooku VOC Znojmo.

Festival se koná pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána a za podpory Vinařského fondu ČR a města Znojma.

VOC Znojmo, založené v roce 2009, je prvním apelačním systémem v České republice, a představuje tak revoluční krok, který klade velký důraz na terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost vín, způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na tvorbu aromatických látek. Díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře rozpoznatelná.

Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC znamená „vína originální certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Do spolku VOC Znojmo patří v současné době dvacet jedna vinařství.

 

  1. DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o. www.dobravinice.cz
  2. Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep www.vinarstvi-dobrovolny.cz
  3. Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. www.pialek.cz
  4. THAYA VINAŘSTVÍ, SPOL. S R.O. www.vinarstvithaya.cz
  5. VÍNO VANĚK s.r.o. tel.: 603 324 194, 604 566 175
  6. Vinařství LAHOFER, a.s. www.lahofer.cz
  7. Vinařství Líbal, s.r.o. www.vinolibal.cz
  8. Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. www.spalek.bio
  9. Vinařství WALDBERG s.r.o. www.waldberg.cz
  10. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. www.vslechovice.cz
  11. VINO HORT, s.r.o. www.vinohort.cz
  12. Zemědělské družstvo Hodonice www.zdhodonice.cz
  13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. www.znovin.cz
  14. VINICE – HNANICE, s.r.o. www.vinice-hnanice.cz
  15. Vinařství HANZEL www.vinarstvihanzel.cz
  16. Arte Vini spol. s.r.o. www.artevini.cz
  17. Josef Kořínek www.josef-korinek.cz
  18. AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.ampelos.cz
  19. Lukáš Kovalský-Vinařství SIMENON www.vinarstvisimenon.cz
  20. Vinařství Modrý sklep www.modrysklep.cz
  21. Vinařství Halkoci www.vinarstvihalkoci.cz

 

 

Zdroj: VOC Znojmo

 

 

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra...

15. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Plusů je několik, hájila politička MHD pro děti zdarma. Nápad neprosadila

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Bezplatná MHD pro děti do patnácti let v Ústí nad Labem nebude. Zastupitelé nejenže odmítli samotné zavedení opatření, ale ani nepodpořili návrh na zpracování analýzy, která měla prověřit jeho...

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen...

15. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Kino Petra Bezruče jde k zemi. Kulturu ve Frýdku-Místku střídají parkovací místa

Ve Frýdku-Místku začala demolice kina Petra Bezruče. Na uvolněném prostranství...

Už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče na místeckém sídlišti Riviéra nahradí parkovací dům. Frýdek-Místek začíná stavět stovku nových míst pro přetížené sídliště, kde stále chybí parkovací...

15. dubna 2026  8:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hasiči po požáru likvidují skrytá ohniska, rypadlo odstranilo nestabilní část střechy

Požár ubytovny na pražském Žižkově zaměstnal desítky hasičů. Desítky lidí byly...

Po úterním rozsáhlém požáru ubytovny na pražském Žižkově pokračují hasiči i ve středu v dohašovacích pracích. Na místě likvidují skrytá ohniska v konstrukci střechy, která se částečně propadla. Během...

15. dubna 2026  8:32

Královské město ožije Festivalem VOC Znojmo

15. dubna 2026  8:25

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:22

Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

15. dubna 2026  8:15

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  15. 4. 8:08

ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

15. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

15. dubna 2026  7:47

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.