Úvodního přivítání se ujala generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Mrázová Horáková, která připomněla, že péče o sebe zdaleka nekončí u fyzického vzhledu. Stejně důležitá je také psychická pohoda, kvalitní odpočinek a schopnost odbourávat stres spojený s pracovním i osobním životem. V době, kdy se stále častěji hovoří o longevity a dlouhověkosti, je podle ní důležité naučit se věnovat dostatek pozornosti vlastnímu tělu i mysli. Aquapalace Praha proto průběžně rozšiřuje nabídku svých služeb, sleduje světové wellness trendy a reaguje také na sezónní potřeby klientů.
Samotný program se odehrával přímo v prostorách SPA & Wellness Aquapalace Praha a propojil svět krásy, kosmetiky a osobní péče. Ve spolupráci s partnerskými značkami byly představeny novinky z oblasti prémiové kosmetiky, péče o tělo i doplňků stravy, mezi nimiž nechyběly kolagen a spirulina. Hosté si mohli jednotlivé produkty prohlédnout, vyzkoušet i ovonět a zároveň využít řadu zkrášlujících a pečujících procedur. Program zahrnoval kosmetické ošetření pleti v podobě odličovacího rituálu, líčení, odborné poradenství i ukázky maderoterapie a liftingové masáže obličeje Kobido. Součástí setkání byla také inspirace na vánoční dárky včetně možnosti jejich slavnostního zabalení.
O hudební doprovod a sváteční náladu se postarala saxofonistka Markéta Greifonerová Smejkalová, vystupující pod uměleckým jménem Makyna, a zpěvačka Petra Pudová. Příjemnou atmosféru doplnilo občerstvení, fotokoutek a kolo štěstí o hodnotné ceny. Každá z návštěvnic si navíc na závěr odnesla malý dárek jako milou vzpomínku na společně strávené odpoledne.
Předvánoční setkání tak nabídlo mnohem více než jen společenské zastavení. Připomnělo, že pravidelná péče o sebe, regenerace a chvíle věnované vlastní pohodě by měly být přirozenou součástí života – nejen během svátečního období, ale po celý rok.
Zdroj: PEPRconsulting, Aquapalace Praha
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