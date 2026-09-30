Krátké vzdálenosti, nové příležitosti: Glokalizace propojuje podniky podél německo-české hranice

Místo: Litvínov
Otevírat nové trhy, hledat vhodné dodavatele a budovat dodavatelské řetězce: spolupráce v regionu nabývá pro řadu malých a středních podniků stále většího významu. Právě na to navazuje Interreg projekt „Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat “. Podporuje firmy podél německo-české hranice v tom, aby lépe využívaly hospodářský potenciál ve svém bezprostředním okolí.
Projekt cíleně propojuje podniky ze Saska a Česka a vytváří tak základ pro konkrétní hospodářskou spolupráci. Glokalizace tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Přeshraniční spolupráce se tak pro podniky stává jednodušší, praktičtější a atraktivnější.
PartnerNet propojuje podniky napříč hranicemi
Ústředním prvkem projektu je dvojjazyčná digitální platforma PartnerNet (www.sn-cz.eu). Prostřednictvím platformy mohou podniky cíleně vyhledávat dodavatele, poskytovatele služeb a kooperační partnery na obou stranách německo-české hranice, zveřejňovat své firemní profily a přímo navazovat kontakt.
Platformu doplňují workshopy a přeshraniční networkingové akce. Podniky zde mohou prohlubovat první kontakty, zjišťovat společné zájmy a iniciovat konkrétní projekty. Z digitálních kontaktů tak vznikají osobní setkání a z prvních rozhovorů stabilní partnerství.
Spolupráce hospodářských aktérů a sítí
Projekt realizuje společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) jako lead partner společně s AHK, dceřinou společností Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK/DTIHK). Společně s regionálními hospodářskými partnery, komorami a sítěmi podporují výměnu mezi podniky, výzkumnými institucemi a organizacemi na podporu hospodářského rozvoje.
Podpora EU pro přeshraniční hospodářskou sílu
Interreg projekt „Glokalizace“ je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg Sasko–Česko 2021–2027. Projekt získává 489 000 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekt byl dokončen dne 30. 6. 2026.
Odkaz na video 1: https://vimeo.com/1226339759/8526b8c5f7
Odkaz na video 2: https://vimeo.com/1226339856/53d99111ff
O projektu
Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ představuje po dobu dvanácti měsíců iniciativy EU z Německa a sousedních zemí – Rakouska, Polska, Česka, Dánska a Francie – prostřednictvím multimediálních obsahových balíčků. Obsah se věnuje klíčovým tématům, jako jsou ekonomika, inovace, udržitelnost, odborné vzdělávání a digitální transformace, a je médiím k dispozici zdarma.
Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ je financován Evropskou komisí.
Tiskový kontakt: EUconomy-Team, EUconomy@newsaktuell.de
„Ready-to-publish“ příspěvky pro sociální sítě
Pro vaši reportáž o projektu Glokalizace vám kromě video- a obrazového materiálu poskytujeme také hotové příspěvky pro sociální sítě. Obsah tak můžete rychle, jednoduše a přímo zveřejnit na svých kanálech.
PŘÍSPĚVEK 1
Najít nové obchodní partnery, budovat regionální dodavatelské řetězce a spolupracovat přes hranice: právě v tom podporuje Interreg projekt „Glokalizace“ podniky ze Saska a Česka.
#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí
PŘÍSPĚVEK 2
Jste podnikatelka nebo podnikatel v německo-českém pohraničí?
S dvojjazyčnou platformou PartnerNet můžete cíleně vyhledávat dodavatele, poskytovatele služeb a kooperační partnery z regionu – bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
Navažte kontakty a získejte nové partnery pro úspěšnou spolupráci napříč německo-českou hranicí!
Odkaz na platformu: www.sn-cz.eu
#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí
PŘÍSPĚVEK 3
Hledáte nové dodavatele, obchodní partnery nebo regionální spolupráci?
Interreg projekt „Glokalizace – myslet globálně, jednat lokálně“ spolupracuje s podniky ze Saska a Česka, aby využil hospodářský potenciál přímo za rohem. Prostřednictvím platformy PartnerNet a přeshraničních networkingových nabídek můžete navazovat nové kontakty, budovat regionální dodavatelské řetězce a posilovat postavení své firmy v pohraničním regionu.
Seznamte se s projektem a zjistěte, jak může vaše firma těžit z německo-české spolupráce.
#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59400.