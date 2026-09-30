Krátké vzdálenosti, nové příležitosti: Glokalizace propojuje podniky podél německo-české hranice

Autor:
  15:03
Sledovat Metro na Googlu

Litvínov 30. září 2026 (PROTEXT/news aktuell) - Interreg projekt „Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat“ propojuje malé a střední podniky v Sasku a Česku. Pomáhá jim hledat nové obchodní partnery, budovat regionální dodavatelské řetězce a rozvíjet přeshraniční spolupráci. V centru pozornosti stojí krátké vzdálenosti, digitální propojení a osobní kontakty v německo-českém pohraničí.

Místo: Litvínov

Otevírat nové trhy, hledat vhodné dodavatele a budovat dodavatelské řetězce: spolupráce v regionu nabývá pro řadu malých a středních podniků stále většího významu. Právě na to navazuje Interreg projekt „Glokalizace – globálně myslet, lokálně jednat “. Podporuje firmy podél německo-české hranice v tom, aby lépe využívaly hospodářský potenciál ve svém bezprostředním okolí.

Projekt cíleně propojuje podniky ze Saska a Česka a vytváří tak základ pro konkrétní hospodářskou spolupráci. Glokalizace tím přispívá k posílení konkurenceschopnosti příhraničního regionu. Přeshraniční spolupráce se tak pro podniky stává jednodušší, praktičtější a atraktivnější.

PartnerNet propojuje podniky napříč hranicemi

Ústředním prvkem projektu je dvojjazyčná digitální platforma PartnerNet (www.sn-cz.eu). Prostřednictvím platformy mohou podniky cíleně vyhledávat dodavatele, poskytovatele služeb a kooperační partnery na obou stranách německo-české hranice, zveřejňovat své firemní profily a přímo navazovat kontakt.

Platformu doplňují workshopy a přeshraniční networkingové akce. Podniky zde mohou prohlubovat první kontakty, zjišťovat společné zájmy a iniciovat konkrétní projekty. Z digitálních kontaktů tak vznikají osobní setkání a z prvních rozhovorů stabilní partnerství.

Spolupráce hospodářských aktérů a sítí

Projekt realizuje společnost Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) jako lead partner společně s AHK, dceřinou společností Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK/DTIHK). Společně s regionálními hospodářskými partnery, komorami a sítěmi podporují výměnu mezi podniky, výzkumnými institucemi a organizacemi na podporu hospodářského rozvoje.

Podpora EU pro přeshraniční hospodářskou sílu

Interreg projekt „Glokalizace“ je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg Sasko–Česko 2021–2027. Projekt získává 489 000 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekt byl dokončen dne 30. 6. 2026.

Odkaz na video 1: https://vimeo.com/1226339759/8526b8c5f7 

Odkaz na video 2: https://vimeo.com/1226339856/53d99111ff 

 

O projektu

Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ představuje po dobu dvanácti měsíců iniciativy EU z Německa a sousedních zemí – Rakouska, Polska, Česka, Dánska a Francie – prostřednictvím multimediálních obsahových balíčků. Obsah se věnuje klíčovým tématům, jako jsou ekonomika, inovace, udržitelnost, odborné vzdělávání a digitální transformace, a je médiím k dispozici zdarma.

Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ je financován Evropskou komisí.

Tiskový kontakt:  EUconomy-Team, EUconomy@newsaktuell.de

 

„Ready-to-publish“ příspěvky pro sociální sítě

Pro vaši reportáž o projektu Glokalizace vám kromě video- a obrazového materiálu poskytujeme také hotové příspěvky pro sociální sítě. Obsah tak můžete rychle, jednoduše a přímo zveřejnit na svých kanálech.

PŘÍSPĚVEK 1

Najít nové obchodní partnery, budovat regionální dodavatelské řetězce a spolupracovat přes hranice: právě v tom podporuje Interreg projekt „Glokalizace“ podniky ze Saska a Česka.

#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí

PŘÍSPĚVEK 2

Jste podnikatelka nebo podnikatel v německo-českém pohraničí?

S dvojjazyčnou platformou PartnerNet můžete cíleně vyhledávat dodavatele, poskytovatele služeb a kooperační partnery z regionu – bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.

Navažte kontakty a získejte nové partnery pro úspěšnou spolupráci napříč německo-českou hranicí!

Odkaz na platformu: www.sn-cz.eu

#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí

PŘÍSPĚVEK 3

Hledáte nové dodavatele, obchodní partnery nebo regionální spolupráci?

Interreg projekt „Glokalizace – myslet globálně, jednat lokálně“ spolupracuje s podniky ze Saska a Česka, aby využil hospodářský potenciál přímo za rohem. Prostřednictvím platformy PartnerNet a přeshraničních networkingových nabídek můžete navazovat nové kontakty, budovat regionální dodavatelské řetězce a posilovat postavení své firmy v pohraničním regionu.

Seznamte se s projektem a zjistěte, jak může vaše firma těžit z německo-české spolupráce.

#Glokalizace #Interreg #Sasko #Česko #Pohraničí

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59400.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Levels Praha

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...

1. října 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Mezinárodní den kávy: Příběh nápoje, který spojuje svět

Irská káva

Káva je dnes pro miliony lidí samozřejmou součástí každodenního života. Ranní espresso, cappuccino po obědě nebo káva s sebou cestou do práce – jen málokterý nápoj má v běžném životě tak pevné místo.

1. října 2026  9:45

Na opravovaném obchvatu Jablunkova budou provoz řídit regulovčíci

1. října 2026  9:34

Chemický zápach v kopřivnické školce. Město našlo řešení, děti se vrátí

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Kopřivnická mateřská škola Pionýrská, kterou děti musely loni před Vánocemi opustit kvůli zápachu a zvýšené koncentraci toxického 2-ethylhexanolu z podlahové krytiny, by se mohla v listopadu opět...

1. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Trendy ve firemních vánočních dárcích 2026: rozhoduje promyšlenost, ne objem

1. října 2026  9:32

Řidič v Plzni úmyslně najel do lidí. Jednoho vzal zrcátkem, druhý letěl přes kapotu

Paluba Hamburk v Plzni, ilustrační foto

Kriminalisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví dvaapadesátiletého muže. Ten podle nich o víkendu u hlavního vlakového nádraží v Plzni úmyslně najel autem do dvou mužů. Jednoho srazil...

1. října 2026  9:32

Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....

Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem,...

1. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V centru Prahy v ulici Na Příkopě je výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 1. října 2026  9:05

Žluté Porsche 911 Carrera Street View v centru Starého Města.

vydáno 1. října 2026  9:05

Technická závada na dráze zastavila na tři minuty provoz na celé trase B (Černý Most - Zličín). O nouzových tlačítkách vznikl včera příspěvek.

vydáno 1. října 2026  9:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trutnov spouští filmový festival Debutik s Hřebejkem, Smyczkem či Vetchým

Jan Hřebejk

Na kulturní scénu v Trutnově se po téměř čtyřech dekádách vrací filmová přehlídka, která má ambici objevovat nová jména české kinematografie. Od čtvrtka 1. října do neděle se v kině Vesmír uskuteční...

1. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Podle evropských dat Woltu lidé udělali přes aplikaci už 230 mil. nákupů

1. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde