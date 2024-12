Krátký animovaný film Jana Sasky bude soutěžit na Sundance

„Účast na Sundance je čest. Jsem rád za každý velký festival, který spolu s hranou tvorbou dává prostor i animovaným filmům a je super, že Hurikán je jedním z nich právě na Sundance,“ říká režisér Jan Saska.

Film Hurikán přináší napínavý příběh dilematu hlavního hrdiny mezi láskou a pivem. Snímek s prvky komedie i romance je pevně zakořeněn v městské atmosféře pražského Žižkova. V kreslené 2D animaci Saskova filmu se spojuje vliv filmu noir a amerického akčního stylu s výraznou inspirací japonskou školu animace. Snímek měl světovou premiéru na festivalu v Annecy, odkud si odnesl cenu diváků, a odstartoval tak úspěšnou festivalovou dráhu s dosavadními více než 50 uvedeními na předních festivalech po celém světě.

„Výběr Hurikána na Sundance je pro nás velkým uznáním a jsem velmi hrdá, že můžeme opět představit českou animaci v mezinárodním měřítku,“ uvedla producentka Kamila Dohnalová ze společnosti Maurfilm. „Tento projekt vznikl díky spolupráci s vynikajícími produkčními týmy z České republiky (Last Films, Maurfilm), Francie (Laidak Films), Slovenska (Artichoke) a Bosny a Hercegoviny (AEON Production), a jsem nesmírně vděčná za podporu, kterou jsme od všech našich partnerů získali.“

Česká produkční společnost Maurfilm se na americkou půdu vrací po pěti letech. V roce 2020 získal loutkový film Dcera Darii Kashcheevy ocenění poroty a doprovodil ho i další český animovaný zástupce SH_T HAPPENS (r. Michaela Mihályi, David Štumpf). Před devíti lety Kamila Dohnalová představila na festivalu film Ondřeje Hudečka Furiant, který si odnesl zvláštní cenu poroty za nejlepší režii krátkého filmu.

Na festivalu Sundance budou Hurikán doprovázet další dva české filmy v minoritní koprodukci. DJ Ahmet režiséra Georgiho Unkovského bude soutěžit v mezinárodní soutěži hraných filmů a dokument Mr. Nobody Against Putin amerického režiséra Davida Borensteina se představí v mezinárodní soutěži dokumentárních filmů.

Maurfilm, přední česká producentská společnost, v poslední době slaví mimořádné úspěchy na světových festivalech. Jen tento rok dokončila 7 krátkých filmů, které posbíraly desítky prestižních cen. Největší sklizeň letošní sezóny představovalo uvedení hned 5 filmů na festivalu ve francouzském Annecy: Plevel, Ahoj léto, Hurikán a I Died in Irpin, stejně jako Joko. Plevel byl uveden na festivalech v Cannes, Hirošimě, Ottawě nebo Fantoche. Ahoj léto si získal srdce mladých diváků a vyhrál cenu za nejlepší dětský film v Annecy. I Died in Irpin obdržel řadu ocenění, včetně hlavních cen v jihokorejském Bucheon nebo na ukrajinském Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Joko posbíral téměř 30 ocenění na festivalech po celém světě, včetně PÖFF Shorts, v Manchesteru, Animatéce nebo v Bogotě. Díky těmto oceněním jsou filmy I Died in Irpin a Joko kvalifikovány do boje o užší nominaci na Oscara® za rok 2024.

O filmu HURIKÁN

Logline: Friťáková romance zpod Žižkovský věže.

Synopse: Hurikán se zakouká do Báry ze stánku s pivem. To vzápětí dojde a Hurikán se vypravuje pro novej sud. Jednoduchá mise, kdyby se nekonala na Žižkově, kterej má stejně jako Hurikán věčně kocovinu.

Režie: Jan Saska

Scénář: Jan Saska a Václav Hašek

Dramaturgie: Vojtěch Kiss

Mistr zvuku: Jiří Gráf

Asistent režie & hlavní animátor: Marek Pokorný

Producenti: Kamila Dohnalová (Last Films, Maurfilm, CZ), Martin Vandas (Maurfilm, CZ)

Koproducenti: Antoine Liétout, Ivan Zuber (Laidak Films, FR) , Juraj Krasnohorský (Artichoke, SK), Mladen Đukić (AEON Production, BiH)

Délka: 13 min.

Technologie animace: kreslená 2D animace

Finančně podpořeno: Státní fond kinematografie (CZ), Pražský audiovizuální nadační fond (CZ), Centre national du cinéma et de l’image animée (FR), region Nouvelle Aquitaine ve spolupráci s CNC (FR), Magelis s podporou Charente county council a ve spolupráci s CNC (FR), Audiovizuální fond (SK), Audiovizuální centrum Republiky srbské (BiH) a France Télévisions.

O Filmovém festivalu Sundance

Sundance Film Festival je největší nezávislý filmový festival ve Spojených státech – v roce 2023 zaznamenal přes 400 tisíc unikátních zhlédnutí (on-site a online edice), v roce 2024 se jej on-site účastnilo bezmála 73 tisíc návštěvníků. Festival se koná každoročně v lednu na několika místech ve státě Utah – Park City; Salt Lake City a v Sundance Resortu (lyžařské středisko poblíž Prova). Festival se skládá ze soutěžních sekcí amerických a mezinárodních celovečerních i krátkých filmů, a obsahuje též několik mimosoutěžních sekcí. Pořadatelem festivalu je nezisková organizace Sundance Institute založená Robertem Redfordem v roce 1981. Institut, jehož je festival největší aktivitou, je mezinárodně uznávanou organizací a v oblasti nezávislého filmu je festival událostí celosvětového významu. Výběr snímku Hurikán do podsekce Animation Short Films v rámci sekce Short Film Program Competition je tak mimořádně prestižní a otevírá snímku zcela nové možnosti a trhy.