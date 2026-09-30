Krel Central získala certifikát CRIF Business Elite. Další ocenění potvrzuje stabilitu společnosti

Certifikaci CRIF Business Elite uděluje společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě komplexního hodnocení finanční kondice firem. Prestiž ocenění podtrhuje partnerství Hospodářské komory České republiky a CZECH TOP 100. Samotný CRIF navíc dlouhodobě působí jako odborný hodnoticí partner projektu CZECH TOP 100. Základem hodnocení je Index CRIBIS, který sleduje devět finančních ukazatelů za dvě po sobě jdoucí účetní období, jejich meziroční vývoj a současně zohledňuje také nefinanční rizikové faktory.
Na certifikát CRIF Business Elite dosáhnou pouze společnosti splňující stanovená kritéria finanční stability a důvěryhodnosti. Firma musí dosáhnout hodnocení Indexu CRIBIS nejvýše C2 a zároveň splnit další podmínky, mimo jiné nesmí mít záznam o pravomocném exekučním řízení ani figurovat na příslušných sankčních seznamech.
„Získání CRIF Business Elite vnímáme jako další významné potvrzení, že Krel Central roste zdravým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Neustále vstupujeme do nových oblastí a rozvíjíme nové projekty, ale zároveň si zakládáme na finanční stabilitě, odpovědném řízení a důvěře našich obchodních partnerů. Právě spojení stability a schopnosti inovovat považuji za jeden z nejdůležitějších základů dalšího rozvoje společnosti,“ říká Stanislav Lepka, majitel a ředitel společnosti Krel Central a.s.
Ocenění CRIF Business Elite zároveň rozšiřuje řadu nezávislých hodnocení, která Krel Central v roce 2026 získala. V červnu společnost obdržela také certifikaci AAA od Dun & Bradstreet, zaměřenou na ekonomickou stabilitu a důvěryhodnost podniků. Krel Central tak během několika měsíců získala dvě významná nezávislá ocenění své ekonomické kondice, přičemž nejnovější certifikaci podporují také Hospodářská komora České republiky a CZECH TOP 100. Dvě nezávislá hodnocení během několika měsíců tak potvrzují důraz společnosti na zdravé hospodaření i dlouhodobě udržitelný rozvoj.
O společnosti Krel Central a.s.
Krel Central a.s. je česká společnost navazující na více než třicetiletou tradici v technických a energetických oborech, jejíž počátky sahají do roku 1993. Z původního zaměření na elektrocentrály, záložní energetické systémy a technická řešení firma postupně rozšířila své aktivity do dalších perspektivních oblastí.
Dnes Krel Central propojuje zkušenosti z energetiky s rozvojem rezidenčních nemovitostí, vlastním softwarovým vývojem, umělou inteligencí, automatizací a robotikou. Společnost staví na dlouhodobém rozvoji, technologických inovacích a projektech s reálným ekonomickým využitím.
Zdroj: Krel Central
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59391.