Krev v moči není banalita. Kampaň Čůrám zdravě vybízí k prevenci.

Přibližně dvě třetiny karcinomů močového měchýře se vyskytují ve věku 65 let a výše, onemocnět však může i člověk mnohem mladší. Své o tom ví pan Martin Ketner, kterému bylo v době diagnózy pouhých 40 let. „Nikdy by mě nenapadlo, že se mě taková nemoc může týkat tak brzy. Krev v moči jsem zpočátku přehlížel a myslel si, že to bude jen banalita. Až opakované obtíže mě přivedly k lékaři, kde se ukázalo, že jde o nádor. Měl jsem štěstí, že léčba byla úspěšná. Dnes už vím, že pozornost vůči vlastnímu tělu je klíčová – a že k lékaři se má jít hned,“ vysvětluje pacient, který letos oslavil šedesátiny. Jeho příběh ukazuje, že věnovat pozornost vlastnímu močení má smysl v každém věku.
Krev v moči není banalita
Nejčastějším prvním příznakem rakoviny močového měchýře je přítomnost krve v moči, tzv. hematurie. Ta nemusí být bolestivá, a proto ji lidé často podceňují nebo připisují běžnému zánětu močových cest. Podle odborníků je to ale nebezpečná chyba.
„Krev v moči by měla být vždy důvodem k návštěvě lékaře. Včasná diagnostika je zásadní, protože čím dříve je nádor odhalen, tím je léčba méně zatěžující a šance na úplné vyléčení výrazně vyšší. Moderní metody navíc umožňují zachytit onemocnění v časných stadiích, kdy je prognóza pacientů velmi dobrá,“ vysvětluje Doc. MUDr. Antonín Brisuda, PhD, FEBU, onkourolog, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol.
Kromě krve v moči by je důležité nepodceňovat i další obtíže, jako je častější močení, pálení či bolest při močení nebo pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře.
Kampaň Čůrám zdravě boří tabu
Spolek Hlas onkologických pacientů ve spolupráci s členskými organizacemi ONKO Unie a STK pro chlapy spouští dlouhodobou edukační kampaň Čůrám zdravě! (www.curamzdrave.cz). Jejím cílem je naučit veřejnost, že sledovat moč je normální a důležité. Kampaň navazuje na mezinárodní aktivity a zapojuje české pacienty i odborníky do globální komunity, která se snaží zlepšit prevenci a posílit hlas nemocných.
„Čůráme všichni, ale málokdo o tom dokáže otevřeně mluvit. Přitom právě včasné rozpoznání změn moči může zachránit život. Naším cílem je odbourat stud, dodat lidem odvahu a ukázat, že péče o zdraví močových cest není nic trapného, ale naopak projev odpovědnosti k sobě samým i svým blízkým,“ říká Michaela Tůmová, místopředsedkyně Hlasu onkologických pacientů.
Rizika a prevence
K nejvýznamnějším rizikovým faktorům pro rozvoj nádorů močového měchýře patří kouření – podle odborných dat souvisí s více než polovinou všech případů. Další rizika představuje dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, chronické záněty močových cest, věk, pohlaví (častěji se nemoc vyskytuje u mužů), či genetická predispozice. Prevencí je především nekouřit, dostatečně pít a nepodceňovat žádné urologické obtíže.
Moderní možnosti léčby
Léčba rakoviny močového měchýře se v posledních letech významně posunula. Lékaři dnes mají k dispozici nejen klasické chirurgické zákroky a intravezikální terapii (podávanou přímo do močového měchýře), ale i moderní imunoterapii a cílenou léčbu, které zlepšují výsledky i kvalitu života nemocných. Trendem je především časné nasazení moderních léků ještě před operací, což zvyšuje šanci na úplnou remisi.
Rakovina močového měchýře je onemocnění, které lze odhalit včas – pokud věnujeme pozornost tak přirozené věci, jako je naše močení. Ignorovat varovné signály se nevyplácí. Nová kampaň Čůrám zdravě proto vyzývá: všimněte si své moči, nestyďte se mluvit o problémech s močením a při jakékoliv změně neváhejte navštívit lékaře.
Zdroj: Hlas onkologických pacientů