Krev v moči není banalita. Kampaň Čůrám zdravě vybízí k prevenci.

Autor:
  10:09
Praha 23. září 2025 (PROTEXT) - Rakovina močového měchýře patří mezi nejčastější onkologická onemocnění, přesto je většinou lidí stále podceňovaná. Ročně je v České republice diagnostikováno přibližně 2 300 nových případů a počet nemocných dlouhodobě stoupá. Přitom právě včasné rozpoznání prvních příznaků může zásadně ovlivnit prognózu pacienta.

Přibližně dvě třetiny karcinomů močového měchýře se vyskytují ve věku 65 let a výše, onemocnět však může i člověk mnohem mladší. Své o tom ví pan Martin Ketner, kterému bylo v době diagnózy pouhých 40 let. „Nikdy by mě nenapadlo, že se mě taková nemoc může týkat tak brzy. Krev v moči jsem zpočátku přehlížel a myslel si, že to bude jen banalita. Až opakované obtíže mě přivedly k lékaři, kde se ukázalo, že jde o nádor. Měl jsem štěstí, že léčba byla úspěšná. Dnes už vím, že pozornost vůči vlastnímu tělu je klíčová – a že k lékaři se má jít hned,“ vysvětluje pacient, který letos oslavil šedesátiny. Jeho příběh ukazuje, že věnovat pozornost vlastnímu močení má smysl v každém věku.

Krev v moči není banalita

Nejčastějším prvním příznakem rakoviny močového měchýře je přítomnost krve v moči, tzv. hematurie. Ta nemusí být bolestivá, a proto ji lidé často podceňují nebo připisují běžnému zánětu močových cest. Podle odborníků je to ale nebezpečná chyba.

„Krev v moči by měla být vždy důvodem k návštěvě lékaře. Včasná diagnostika je zásadní, protože čím dříve je nádor odhalen, tím je léčba méně zatěžující a šance na úplné vyléčení výrazně vyšší. Moderní metody navíc umožňují zachytit onemocnění v časných stadiích, kdy je prognóza pacientů velmi dobrá,“ vysvětluje Doc. MUDr. Antonín Brisuda, PhD, FEBU, onkourolog, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Kromě krve v moči by je důležité nepodceňovat i další obtíže, jako je častější močení, pálení či bolest při močení nebo pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře.

Kampaň Čůrám zdravě boří tabu

Spolek Hlas onkologických pacientů ve spolupráci s členskými organizacemi ONKO Unie a STK pro chlapy spouští dlouhodobou edukační kampaň Čůrám zdravě! (www.curamzdrave.cz). Jejím cílem je naučit veřejnost, že sledovat moč je normální a důležité. Kampaň navazuje na mezinárodní aktivity a zapojuje české pacienty i odborníky do globální komunity, která se snaží zlepšit prevenci a posílit hlas nemocných.

„Čůráme všichni, ale málokdo o tom dokáže otevřeně mluvit. Přitom právě včasné rozpoznání změn moči může zachránit život. Naším cílem je odbourat stud, dodat lidem odvahu a ukázat, že péče o zdraví močových cest není nic trapného, ale naopak projev odpovědnosti k sobě samým i svým blízkým,“ říká Michaela Tůmová, místopředsedkyně Hlasu onkologických pacientů.

Rizika a prevence

K nejvýznamnějším rizikovým faktorům pro rozvoj nádorů močového měchýře patří kouření – podle odborných dat souvisí s více než polovinou všech případů. Další rizika představuje dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, chronické záněty močových cest, věk, pohlaví (častěji se nemoc vyskytuje u mužů), či genetická predispozice. Prevencí je především nekouřit, dostatečně pít a nepodceňovat žádné urologické obtíže.

Moderní možnosti léčby

Léčba rakoviny močového měchýře se v posledních letech významně posunula. Lékaři dnes mají k dispozici nejen klasické chirurgické zákroky a intravezikální terapii (podávanou přímo do močového měchýře), ale i moderní imunoterapii a cílenou léčbu, které zlepšují výsledky i kvalitu života nemocných. Trendem je především časné nasazení moderních léků ještě před operací, což zvyšuje šanci na úplnou remisi.

Rakovina močového měchýře je onemocnění, které lze odhalit včas – pokud věnujeme pozornost tak přirozené věci, jako je naše močení. Ignorovat varovné signály se nevyplácí. Nová kampaň Čůrám zdravě proto vyzývá: všimněte si své moči, nestyďte se mluvit o problémech s močením a při jakékoliv změně neváhejte navštívit lékaře.

 

Zdroj: Hlas onkologických pacientů

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do čela české pobočky Viveka Basantaniho

23. září 2025  11:49

Q galerie v Uherském Brodě vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové

Q galerie v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové. Vernisáž je na programu v pátek 3. října od 17:00 za účasti...

23. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Strakoničtí vojáci při cvičení stříleli na cíl, který letí rychlostí až 300 km/h

Vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic při cvičení stříleli na cíl, který letí trojnásobně vyšší rychlosti než obvykle. Cvičné bezpilotní...

23. září 2025  10:09,  aktualizováno  10:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu otevřou lidem

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu u příležitosti Dne české státnosti otevřou veřejnosti. Zatímco kraj svůj program zaměřil na rozvoj a inovace,...

23. září 2025,  aktualizováno 

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Zataraste silnici, vyzvali policisté kamioňáka. Díky němu chytili prchajícího zloděje

Ne zcela tradičním způsobem se policistům podařilo ukončit zběsilou honičku, při které v Teplicích stíhali jednačtyřicetiletého recidivistu. Muž, jenž má na svědomí sérii krádeží a prchnout se snažil...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

ČTK Connect zve na konferenci Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

23. září 2025  11:31

Chrudim nevzdává plán získat evropskou dotaci na obnovu Michalského parku

Chrudim zatím nevzdává plán získat na obnovu Michalského parku evropskou dotaci. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) původně pro její získání stanovila...

23. září 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ze stejného místa v potoce hasiči lovili letos už třetí auto, policisté mají teorii

Náhoda, nebo je za tím něco více? Taková otázka mohla napadnout některého z hasičů, kteří v úterý ráno vyprošťovali osobní auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku. Tento rok totiž ze...

23. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

23. září 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.