Kristkův dům v Brně ožije dalším z legendárních happeningů jeho autora

Sochař, malíř a performer Lubo Kristek, který prožil třicet let v exilu v Německu, odkud vyrážel na umělecké toulky do zahraničí, je ve světě znám především svými díly ve veřejném prostoru. V Německu je to například šestnáctimetrová socha Strom vědění v landsberském gymnáziu či bronzová kašna Pijící v lázních Greifenberg. Jeho sochařská pouť zvaná Kristkova podyjská glyptotéka se rozkládá na území tří států (Česko, Rakousko a Slovensko). Kristek vloni oslavil osmdesát let, o čemž přinesl zprávu i zahraniční tisk, např. německý deník Augsburger Allgemeine.

U nás Lubo Kristka proslavily zejména asambláže a happeningy. Celoživotní asamblážová tvorba jej vedla přes kritické asambláže, ve kterých se zabývá sociálně citlivými tématy, například zranitelností člověka ve společnosti, lékařskou etikou a nástrahami konzumního způsobu života, až po monumentální díla, kterým je například právě Kristkův dům, jenž je obytnou asambláží.

Jeho happeningy se vyvinuly z tradice tzv. Kristkových nočních vernisáží, kterou založil v roce 1971 v Německu. Dodnes jich uskutečnil přes padesát v mnoha zemích Evropy, Ameriky i Asie. U nás vzbudily zájem zejména jeho porevoluční happeningy v Podhradí nad Dyjí (1994, 1995, 1996), kde má ateliér, happening Křížová cesta na hradě Landštejně v roce 2014, ve kterém účinkovalo přes 80 umělců a na kterém Kristek vystavil svůj cyklus obrazů věnovaný tematice křížové cesty, a jeho částečně autobiografický happening Sisyfiade aneb Balvan v čase v roce 2018 v Brně, v jehož průběhu byl Kristkův dům dokončen a symbolicky předán veřejnosti.

Kristek své happeningy nazývá mytologickými krajinami. 18. května se návštěvníci mohou těšit na akční tvorbu, snové scenérie, balzámování barvou, projekci, živou hudbu, mystické chůdaře a další surreální postavy.

Po happeningu odhalí emeritní primabalerína Národního divadla Brno Jana Kosíková Přibylová Kristkův nový obraz Poustevník aneb Ultima racio lacrimosních „vítězných“ masek. Průvodní slovo bude mít historička umění Barbora Půtová z Univerzity Karlovy.

Poté je do 22 hodin možná prohlídka schodištní asambláže Hudební sursum. Akce je součástí festivalu Open House Brno, který o Kristkově domě vytvořil krátký film:

Zdroj: Výzkumný ústav komunikace v umění

