Kristkův Let ptačí královny odhalen ve filmové noci

Téměř nahého Kristka s kozou spoutaného provazy přitáhl na scénu sedmičlenný roj lesních panen, který jej po pokynu soudce na chůdách převlékl do vězeňského šatu a uzavřel do klece v hledišti. Moderátor večera historik Milan Svoboda z Univerzity Karlovy naznačil, že se patrně jedná o trest za vše, co Kristek provádí svým modelkám, které se kvůli naplnění jeho vizí často ocitají v těžkých podmínkách. Kristka v kleci, střežené ženskou zásahovou jednotkou, panny krmily jeho oblíbeným melounem, zatímco ten sledoval filmy o sobě z „vězení“. Umělce nakonec vysvobodilo rozhodnutí diváků. Kristek pak poděkoval svým dlouholetým spřízněným duším.

Některá z Kristkových výtvarných děl mají původ v happeningu. Na této noční akci byla odhalena akční asambláž Let ptačí královny, která byla započata v autorově letošním happeningu v Brně nazvaném Dívka královnou ptačí říše. Asambláž odkryli ředitel Port Gallery v Barceloně Manel Giménez a Bibi Stevens, jejíž happeningový otisk je navždy součástí díla. Odhalení doplnil hudební gradací violoncellista a skladatel Jan Kavan.

Akční asambláž Let ptačí královny bude pravděpodobně posledním dílem, které ještě bude zařazeno do publikace o Kristkově celoživotní tvorbě asambláží, která se připravuje.

Zdroj: Výzkumný ústav komunikace v umění

