Kritická situace v bydlení a dopady dávkové reformy

EVSP v září 2024 konstatoval, že Česká republika porušuje právo na bydlení garantované Evropskou sociální chartou. Kritizován byl zejména nedostatek ochrany před vystěhováním, neexistence sociálního bydlení a pokračující diskriminace romských rodin.

Organizace zabývající se touto problematikou více než dvě dekády představily model spolupráce se soukromými vlastníky nemovitostí. Například u jedné z organizací se prokázalo, že model umožnil zabydlet přes 400 domácností, tedy přibližně 1800 lidí, kteří tak získali stabilní domov, lepší přístup ke vzdělání a pracovním příležitostem a zhruba u 47% došlo do jednoho roku k úplné emancipaci, odchodu z dávkového systému a stali se ekonomicky aktivními.

Na společném setkání byla detailně rozebrána připravovaná reforma dávek na bydlení. Experti upozorňují, že její dopady mohou být katastrofální – snížení podpory povede k prohloubení chudoby a růstu sociálního vyloučení. Reforma se může dotknout zhruba každého desátého občana České republiky. Dle statistik žije na hranici chudoby a nemá úspory alespoň ve výši jednoho měsíčního příjmu až 1 milion lidí. Zejména rodiny s dětmi, senioři a zdravotně postižení tak mohou přijít o možnost udržet si bydlení. Analýzy ukazují, že reforma povede k vytlačování nízkorozpočtových domácností do lokalit, kde chybí infrastruktura i pracovní příležitosti. Zásadním problémem jsou vágní výpočty, které by ukázaly konkrétní dopady na jednotlivé domácnosti. V tomto případě panuje shoda odborníků o nezbytnosti kalkulačky, která by umožnila lidem orientovat se v tom, jak se jich reforma reálně dotkne.

Odborníci se shodují, že pokud stát nezajistí stabilní podporu ohroženým domácnostem, dojde ke zhoršení sociální situace. Přístup „práce před bydlením“, který reforma předpokládá, neodpovídá reálným zkušenostem z terénu – stabilní bydlení je naopak klíčem k tomu, aby lidé mohli práci získat a dlouhodobě si ji udržet.

Namísto nevhodně parametricky nastaveného omezování dávek je nutné hledat systémové řešení, které umožní lidem udržet si bydlení a postupně snižovat svou závislost na dávkách. Klíčem je propojení garantovaného bydlení, sociální práce a efektivní finanční podpory.

