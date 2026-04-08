Kritika Evropské komise: Svým hodnocením prý ohrožuje cíl „Evropy bez kouře“

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávané hodnocení stávajících pravidel pro tabák a nikotin (TPD), které má sloužit jako základ pro budoucí revizi unijních zákonů. Podle společnosti BAT je však tento proces netransparentní a provází ho řada zásadních pochybení. Celý proces hodnocení vykazuje známky zaujatosti, což potvrzuje i fakt, že zpráva obdržela negativní stanovisko od vlastního kontrolního orgánu Komise – Výboru pro kontrolu regulace (RSB). Toto selhání signalizuje, že dokument nesplňuje základní standardy lepší regulace.
Kritika BAT se dále zaměřuje na ideologické vlivy, které měly přípravu podkladů doprovázet. Na revizi se totiž podílelo syndikát neziskových organizací financovaný agenturou Bloomberg, který je programově zaměřen proti jakémukoli užívání nikotinu, zatímco hlasy dospělých spotřebitelů či malých a středních podniků byly ignorovány. Zpráva navíc podle BAT zcela přehlíží realitu nelegálního trhu. Zkušenosti z Nizozemska například ukazují, že po zákazu příchutí vzrostlo vapování u mladistvých o 15 %. Odhaduje se, že v současnosti je přibližně polovina unijního trhu s elektronickými cigaretami nelegální nebo nesplňuje platné normy.
Situaci kriticky zhodnotil Fabio de Petris, viceprezident BAT pro vnější záležitosti v EU: „Dosažení Evropy bez kouře do roku 2040 vyžaduje chytrou regulaci bezkouřových nikotinových výrobků. Kdyby se Komise řídila vědou, musela by uznat rozsáhlé důkazy o tom, že tyto produkty mají ve srovnání s cigaretami profil se sníženým rizikem a miliony dospělých kuřáků na ně přecházejí.“
Společnost rovněž upozorňuje na selektivní práci s daty a ignorování vědeckých poznatků. Komise údajně opomíjí důkazy o tom, že dospělí kuřáci masivně přecházejí na méně rizikové alternativy, a místo toho setrvává u tvrzení o elektronických cigaretách jako „vstupní bráně“ ke kouření, která jsou mnoha vědci odmítána.
Na místě je zmínit přístup zemí, které kombinují přísná pravidla pro klasické cigarety s podporou méně škodlivých bezkouřových výrobků. Mezi ně patří Švédsko, Řecko a právě Česká republika. Zatímco v celé EU klesla míra kouření od roku 2014 pouze o dva procentní body na současných 24 %, v Česku došlo podle dat Eurobarometru mezi lety 2020 a 2023 k poklesu počtu kuřáků o 7 procentních bodů.
De Petris zároveň varoval před dopady špatné legislativy: „Mnoho regulací se ukázalo jako nevymahatelných. Místo snižování poptávky pouze vyhánějí spotřebitele na nelegální trhy ovládané zločinci, kde neexistují věkové kontroly, bezpečnostní standardy ani daňové příjmy. Zpráva vzbuzuje vážné pochybnosti o tom, zda se Komise řídí důkazy, nebo jen obhajuje předem stanovenou agendu.“
Zveřejněná zpráva má být vodítkem pro budoucí legislativní návrhy, které by mohly dále omezit prodej e-cigaret, nikotinových sáčků nebo zahřívaného tabáku. BAT však varuje, že bez nápravy chyb v hodnocení nemůže tento dokument sloužit jako věrohodný základ pro novou regulaci, která by ovlivnila trh generující v EU ročně přes 107 miliard eur na daních a podporující téměř 1,45 milionu pracovních míst.
Zdroj: BAT
