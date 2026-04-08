Kritika Evropské komise: Svým hodnocením prý ohrožuje cíl „Evropy bez kouře“

  12:10
Brusel/Praha 8. dubna 2026 (PROTEXT) - Snaha Evropské unie stát se do roku 2040 kontinentem bez kouře může skončit neúspěchem. Společnost British American Tobacco (BAT) ostře kritizuje čerstvě zveřejněnou hodnotící zprávu Evropské komise o tabákové legislativě. Podle tabákového giganta Komise upřednostňuje politickou agendu před vědeckými důkazy a přehlíží pozitivní příklady zemí, jako je například i Česko, kde díky alternativám počet kuřáků klesá.

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávané hodnocení stávajících pravidel pro tabák a nikotin (TPD), které má sloužit jako základ pro budoucí revizi unijních zákonů. Podle společnosti BAT je však tento proces netransparentní a provází ho řada zásadních pochybení. Celý proces hodnocení vykazuje známky zaujatosti, což potvrzuje i fakt, že zpráva obdržela negativní stanovisko od vlastního kontrolního orgánu Komise – Výboru pro kontrolu regulace (RSB). Toto selhání signalizuje, že dokument nesplňuje základní standardy lepší regulace.

Kritika BAT se dále zaměřuje na ideologické vlivy, které měly přípravu podkladů doprovázet. Na revizi se totiž podílelo syndikát neziskových organizací financovaný agenturou Bloomberg, který je programově zaměřen proti jakémukoli užívání nikotinu, zatímco hlasy dospělých spotřebitelů či malých a středních podniků byly ignorovány. Zpráva navíc podle BAT zcela přehlíží realitu nelegálního trhu. Zkušenosti z Nizozemska například ukazují, že po zákazu příchutí vzrostlo vapování u mladistvých o 15 %. Odhaduje se, že v současnosti je přibližně polovina unijního trhu s elektronickými cigaretami nelegální nebo nesplňuje platné normy.

Situaci kriticky zhodnotil Fabio de Petris, viceprezident BAT pro vnější záležitosti v EU: „Dosažení Evropy bez kouře do roku 2040 vyžaduje chytrou regulaci bezkouřových nikotinových výrobků. Kdyby se Komise řídila vědou, musela by uznat rozsáhlé důkazy o tom, že tyto produkty mají ve srovnání s cigaretami profil se sníženým rizikem a miliony dospělých kuřáků na ně přecházejí.“

Společnost rovněž upozorňuje na selektivní práci s daty a ignorování vědeckých poznatků. Komise údajně opomíjí důkazy o tom, že dospělí kuřáci masivně přecházejí na méně rizikové alternativy, a místo toho setrvává u tvrzení o elektronických cigaretách jako „vstupní bráně“ ke kouření, která jsou mnoha vědci odmítána.

Na místě je zmínit přístup zemí, které kombinují přísná pravidla pro klasické cigarety s podporou méně škodlivých bezkouřových výrobků. Mezi ně patří Švédsko, Řecko a právě Česká republika. Zatímco v celé EU klesla míra kouření od roku 2014 pouze o dva procentní body na současných 24 %, v Česku došlo podle dat Eurobarometru mezi lety 2020 a 2023 k poklesu počtu kuřáků o 7 procentních bodů.

De Petris zároveň varoval před dopady špatné legislativy: „Mnoho regulací se ukázalo jako nevymahatelných. Místo snižování poptávky pouze vyhánějí spotřebitele na nelegální trhy ovládané zločinci, kde neexistují věkové kontroly, bezpečnostní standardy ani daňové příjmy. Zpráva vzbuzuje vážné pochybnosti o tom, zda se Komise řídí důkazy, nebo jen obhajuje předem stanovenou agendu.“

Zveřejněná zpráva má být vodítkem pro budoucí legislativní návrhy, které by mohly dále omezit prodej e-cigaret, nikotinových sáčků nebo zahřívaného tabáku. BAT však varuje, že bez nápravy chyb v hodnocení nemůže tento dokument sloužit jako věrohodný základ pro novou regulaci, která by ovlivnila trh generující v EU ročně přes 107 miliard eur na daních a podporující téměř 1,45 milionu pracovních míst.

 

Zdroj: BAT

 

POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ

(využívající cílení a/nebo doručování reklamních sdělení založené na OSOBNÍCH ÚDAJÍCH)

• • Zadavatelem je Medialist s.r.o.

• • Toto reklamní sdělení souvisí s hodnotící zprávu Evropské komise o tabákové legislativě

Více informací naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1UUU5pGO7hl_8svWZtX2Q3BhM_JDFhkKV/view 

 

 

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou má nově v názvu označení státní

ilustrační snímek

Slovo státní přibylo v názvu muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum o to usilovalo osm let, očekává od toho zvýšení prestiže. Náklady spojené se...

8. dubna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Moravské divadlo Olomouc uvede v premiéře Krobotovu inscenaci Bořiny za břehem

ilustrační snímek

Do hospody v Zábřehu na Šumpersku zavede diváky nová inscenace Moravského divadla Olomouc s názvem Bořiny za břehem. Za titulem stojí autorské duo herce a...

8. dubna 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Zákaz sociálních sítí pro děti nestačí. Jak je naučit bezpečnému a zodpovědnému chování?

Pokud dítě pravidla poruší a využívá sociální sítě „tajně“, může to vést k...

Debata o omezování sociálních sítí pro děti sílí v Česku i ve světě. Zatímco někteří volají po zákazech, jiní upozorňují, že realita on-line prostředí je složitější a vyžaduje spíš porozumění než...

8. dubna 2026  12:30

Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Pohled na centrum Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o...

8. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Do Zlína se po šesti letech vrací filmový festival o lidských právech Jeden svět

ilustrační snímek

Do Zlína se po šesti letech vrací mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Bude od 16. do 22. dubna ve zlínském zámku. Kromě projekcí...

8. dubna 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Zloději na Rychnovsku poškodili pět kilometrů kabelů a další majetek

ilustrační snímek

Na stavbě v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku poškodili zloději pět kilometrů kabelů a další majetek. Ze zdí a příček opravovaného objektu vytrhali a odnesli...

8. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Jarní burza semínek ve Frýdlantě

ilustrační snímek

Milovníci zahradničení a přírody mohou přijít do Městského muzea Špitálek ve Frýdlantě. Vymění si tu semínka nebo odkopky rostlin na burze.

8. dubna 2026  12:15

Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda.

Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

8. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

