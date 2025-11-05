Křižíkova ulice v Českých Budějovicích dostane nový povrch a obrubník, pozor na uzavírky a kyvadlový provoz

Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Jedná se o výměnu obrusné vrstvy, o frézu vozovky, dostane takzvaně nový kabát, včetně výměny obrub. Ta ulice si to doopravdy zaslouží, protože víme, že je velmi dopravně zatížená."
Řidiči v Českých Budějovicích se tak musí připravit na další dopravní omezení. Práce tu potrvají až do 5. prosince.
Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "To je ten nejzazší termín. My bychom byli rádi, kdyby se nám to povedlo o něco dříve, ale je třeba vzít v úvahu to, že jsme si vědomi dopravního zatížení té ulice, proto tam se nejedná z větší části o úplnou uzavírku, aby zůstala průjezdná, bude tam kyvadlový provoz, bude tam provoz na semafory přes týden."
O víkendech a státních svátcích pak ale řidiči musí počítat s celkovou uzavírkou komunikace.
Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Tam ten provoz už není takový a samozřejmě řidiči mohou využít náhradní trasu po Novohradské třídě, která není tak dopravně zatížená o víkendech, takže bude docela pohodlná objízdná trasa, o víkendech bohužel to tam musíme úplně uzavřít, ale přes týden zase opět pojedeme kyvadlovým provozem, stejně tak musíme říct, že provoz MHD zůstane dotčen, to znamená ti, co se tam dopravují do zaměstnání nebo odjíždějí z Mladého, tak MHD bude jezdit tak, jak jsme zvyklí."
Pro zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě bude upraven provoz semaforů na křižovatce Mánesova Novohradská. Celkové náklady na opravu Křižíkovy ulice se vyšplhají na 5,6 milionu korun bez DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
