Křižovatka Mileta v Hradci Králové oficiálně hlásí hotovo

Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky, Hradec Králové: „Vidíme tady zcela nové vazby pro pěší a cyklisty, vidíme tři bypassy, které nám umožňují vytvářet ne tak problematické situace. A to, co nevidíme, jsou rekonstruované prakticky všechny inženýrské sítě pod povrchem.“
Červnové otevření jednoho z podchodů provázely potíže, kdy po vydatném dešti došlo k jeho zatopení.
Petr Mareš, stavbyvedoucí, M - SILNICE: „Ten povrch byl vytvořen také podle projektové dokumentace, takže my jsme to provedli správně, jak bylo určeno projektem. Nicméně se ukázalo, že to nebylo úplně vhodné řešení. Domluvili jsme se proto s investorem, že to opravíme a dáme sem stejný povrch jako je na okolních cyklostezkách.“
Podle Ředitelství silnic a dálnic se proměna Milety připravovala už od 80. let minulého století a celou přípravu provázela řada překážek. Obavy panovaly i před samotným zahájením stavby.
Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: „Skutečně před těmi 2,5 lety jsme se velmi báli, že přestavba této křižovatky způsobí kolaps hradecké dopravy, přestože ty dopravní problémy tady byly, tak zdaleka ne tak velké, jak se očekávalo. Myslím si, že dopravní a inženýrská opatření v průběhu stavby byla realizována velmi dobře.“
Přestavba klíčového dopravního uzlu v Hradci Králové vyšla na více než půl miliardy korun. Nová podoba Milety přináší především bezpečnější prostor jak pro řidiče, tak pro chodce a cyklisty.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
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