Křižovatka na Ryšánce bude bezpečnější a plynulejší

Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4: „Máme zde režim 1+1 s tím, že jeden pruh jede v protisměru. Po měsíci vyhodnocování toho, jak to tady funguje, jsme zjistili, že je tu spousta nedodělků a rizik. Jsem rád, že na základě společného jednání jak s ROPIDem, tak se stavbou metra D a vedením Odboru dopravy, se podařilo najít řešení.“
To už nabylo právní moci a je tak možné zahájit úpravy.
Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4: „Hlavní změny nastanou v místě, kde je nejnebezpečnější přechod vedoucí přes čtyřproudou komunikaci a je výrazně frekventovaný, protože na této straně je přecházení zakázáno. Takže je dohodnuto, že se tam vybuduje z LEGA dočasný dělící ostrůvek, který umožní ochranu chodců a zároveň se přeprogramuje světelná signalizace, která zase umožní, že auta a autobusy, které pojedou z ulice Antala Staška, budou projíždět až v momentě, kdy chodci dokončí přecházení.“
Zároveň se zřídí vyhrazený pruh pro autobusy ze směru od Jižní spojky.
Jaroslav Míth (ODS), radní MČ Praha 4: „Autobusy, které dnes stojí v kolonách, by měly na Budějovickou už dojíždět včas. Řešení bude příznivé i pro individuální motoristy, protože přenastavení křižovatky nám umožní, že z ulice ze Zeleného pruhu bude možné odbočovat do ulice Na Strži. Jednou z těch věcí, která to umožní, je naše dohoda se stavbou, že ohradu z neprůhledné předělají na průhlednou, aby na odbočování bylo vidět.“
Úpravy zaberou pouze týden. Křižovatka si tak nevyžádá úplně uzavření a i po dobu úprav bude v provozu. Dělící ostrůvek omezí odbočování především autobusů, které tak budou muset jezdit velmi opatrně a pomaleji. Průjezd křižovatkou se během oprav sice zpomalí, ale bude stále možný. Týden úprav a omezení ale určitě stojí za plynulejší, a hlavně bezpečnější křižovatku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava