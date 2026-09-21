Kroužky letos nezdražují. Zájem dětí o tvoření navíc mobily nevytlačily

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  11:07
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Praha 21. září 2026 (PROTEXT) - Rostoucí ceny volnočasových aktivit nutí část českých rodin zvažovat, za které kroužky a sporty pro své děti si ještě mohou dovolit zaplatit. Společnost Kroužky, která je součástí skupiny DT Holding, přitom ceny pro školní rok 2026/2027 nezvyšuje. Mezi oblíbené patří i kreativně zaměřené kroužky, jejichž nabídku letos rozšířila novinka Základy komiksu. Přihlašování na kroužky pro školní rok 2026/2027 stále pokračuje, volná místa ale postupně ubývají a kroužky na školách v celé České republice startují už od 1. října.

„Víme, že rodinné rozpočty jsou v posledních letech pod stále větším tlakem a cena může při rozhodování o volnočasových aktivitách dítěte hrát významnou roli. O to větší radost máme, že se nám pro letošní školní rok podařilo ceny našich kroužků udržet a nemuseli jsme zdražovat. Chceme, aby kvalitní volnočasové aktivity zůstaly dostupné co největšímu počtu dětí,“ říká Radka Dobiášová ze společnosti Kroužky.

Téma cen mimoškolních aktivit je aktuální právě na začátku nového školního roku.

„Podle našich informací zdražuje pro letošní školní rok všechny své aktivity téměř polovina oslovených organizátorů, další část pak alespoň některé z nich. My ceny držíme přesto, že nájmy prostor ve školách za poslední tři roky vzrostly místy až o 50 procent,“ upozorňuje Radka Dobiášová.

V září vrcholí výběr kroužků na nový školní rok

Přestože školní rok už začal, řada rodičů vhodnou mimoškolní aktivitu pro své děti stále hledá. Společnost Kroužky proto i v průběhu září stále aktualizuje nabídku. Rodiče si mohou na webu krouzky.cz vybírat podle lokality, školy i zaměření dítěte.

Výhodou je také to, že velká část aktivit probíhá přímo ve školách, které děti navštěvují. Odpadá tak složité převážení dětí po městě a organizování další dopravy v pracovním týdnu.

„Rodičům vždy doporučujeme, aby při výběru vycházeli především z toho, co dítě skutečně baví. Nemá smysl vybírat kroužek jen podle toho, co je zrovna populární nebo co by si přál rodič. Volnočasová aktivita by měla být především prostorem, kde dítě zažije radost, úspěch a může rozvíjet to, co ho přirozeně zajímá,“ doplňuje Radka Dobiášová.

Děti mají mobily v ruce. Tvořit ale nepřestaly

Přestože je volný čas dnešních dětí stále více spojený s mobily, tablety a dalšími obrazovkami, zájem o kreativní činnosti podle zkušeností společnosti Kroužky nezmizel. V nabídce pro letošní školní rok proto nechybí tradiční Kreativní tvoření ani jeho různé varianty a nově také Základy komiksu.

Nový kroužek je určen dětem od 3. třídy a propojuje kreslení s vyprávěním příběhů. Děti se učí pracovat s postavou, výrazem, kompozicí nebo komiksovými bublinami, kombinují kresbu s textem a postupně si vytvářejí vlastní jednoduchý komiks. Kroužek rozvíjí nejen kreativitu a fantazii, ale také schopnost vyprávět příběh, soustředění a jemnou motoriku.

Vedle komiksu mohou děti vybírat například z Kreativního tvoření, Kreativního tvoření a šperkování nebo propojení kreativního tvoření se 3D pery. Při jednotlivých aktivitách pracují s papírem, textilem, korálky, drátky, přírodními i druhotnými materiály a vytvářejí vlastní výrobky.

„Často slýcháme, že děti dnes tráví volný čas hlavně u obrazovek. Zájem o kreativní kroužky nám ale ukazuje, že chuť něco vlastníma rukama vytvořit, kreslit, vymýšlet a pracovat s fantazií rozhodně nezmizela. A právě nový kroužek Základy komiksu je hezkým příkladem aktivity, která je dětem blízká a zároveň jim dává prostor vytvořit něco vlastního,“ říká Radka Dobiášová.

Aktuální nabídku kroužků pro školní rok 2026/2027 včetně informací o volných místech najdou rodiče na webu krouzky.cz.

Zdroj: Kroužky

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59257.

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