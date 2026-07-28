Kroužky navazují spolupráci s Mercuria Laser Game. Nabídnou kroužek laser game

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  11:53
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Praha 28. července 2026 (PROTEXT) - Organizace Kroužky navázala spolupráci se společností Mercuria Laser Game a rozšiřuje svou nabídku volnočasových aktivit o kroužky laser game. Ty budou nově dostupné na pěti místech v České republice, aktuálně ve čtyřech lokalitách v Praze a v Liberci. Děti si tak mohou vyzkoušet moderní pohybovou aktivitu, která propojuje sport, strategii i týmovou spolupráci – navíc za výhodnější cenu.

Kroužky vedle této spolupráce zároveň rozšiřují svou nabídku i o další nové programy, například kroužek základů animace nebo finanční gramotnosti.

Mercuria Laser Game se organizaci kroužků ve svých arénách věnuje již přibližně deset let. Nová spolupráce s Kroužky staví na propojení zkušeností obou subjektů – od systému a zákaznické báze přes věrnostní program až po know-how v oblasti samotné aktivity. Díky tomu jsou kroužky pro zákazníky organizace Kroužky dostupnější a vztahují se na ně i výhody věrnostního programu.

„Spojením sil s Mercurií přinášíme dětem atraktivní aktivitu, která je baví, rozhýbá je a zároveň rozvíjí jejich dovednosti. Zároveň tím rozšiřujeme naši nabídku o další zajímavý typ kroužku, který doplňuje naše stávající programy,“ říká Jakub Reindl, výkonný ředitel organizace Kroužky.

„Spolupráci s organizací Kroužky vnímáme jako další krok ke zkvalitnění našich služeb. Na našich lekcích se zaměřujeme především na přirozený pohyb, který děti motivuje díky herním prvkům. Během jednotlivých lekcí zvládnou uběhnout i několik kilometrů, aniž by to samy vnímaly jako sportovní výkon. Právě spojení aktivního pohybu, týmové spolupráce a zábavy dělá z laser game ideální kroužek pro děti, které chtějí být v pohybu a zároveň si každou lekci naplno užít,“ říká Jakub Švec, spoluzakladatel Mercuria Laser Game.

Laser game kroužky jsou určeny pro děti různých věkových kategorií a probíhají pod vedením zkušených instruktorů v profesionálních arénách. V minulém školním roce je navštěvovalo přibližně 200 dětí.

Každá lekce představuje výraznou fyzickou aktivitu. Děti během ní uběhnou přibližně pět kilometrů. Herní vesty jsou navíc vybaveny krokoměrem, takže si mohou po každé hře prohlédnout detailní statistiky.

Kromě zábavy a fyzické kondice přináší kroužek i rozvoj klíčových dovedností. Děti si přirozeně zlepšují postřeh, schopnost rychlého rozhodování, strategické myšlení i spolupráci v týmu.

Další rozvoj spolupráce

Aktuálně je v nabídce 14 kroužků na pěti místech. Do budoucna plánují obě společnosti spolupráci dále rozšiřovat. V případě úspěchu chtějí v příštím roce navázat také příměstskými tábory.

Kroužky

Kroužky jsou platforma zaměřená na organizaci volnočasových aktivit pro děti, které probíhají nejčastěji přímo ve školách a školkách po celé České republice. Jejich cílem je zpřístupnit kvalitní kroužky co nejširšímu okruhu dětí a podporovat jejich rozvoj přirozenou a zábavnou formou.

 

Zdroj: Kroužky

 

 

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