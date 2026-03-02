Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

Autor:
  13:19
Šenov 2. března 2026 (PROTEXT) - V Šenově ve směru na Frýdek-Místek stála inkriminovaná křižovatka, která znamenala reálnou hrozbu pro řidiče, především z důvodu kolon v dopravních špičkách a nepřehlednosti. Ta zavinila několik dopravních nehod, z nichž některé byly i smrtelné.

Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Město Šenov se dlouhodobě potýkalo s dopravními komplikacemi, které tady na křížení silnic 2/473, 2/478 a rampy 1 a 11, z vedlejších ulic vznikaly hlavně ve špičce dlouhé kolony. Ta křižovatka byla z hlediska bezpečnosti velice nebezpečná, došlo tady k několika vážným dopravním nehodám. V roce 2022 i k úmrtí, k tragickým následkům, tak se město Šenov rozhodlo to vzít do svých rukou a v tuto chvíli jsme tady vybudovali dočasný provizorní kruhový objezd, který byl řešen formou vodorovného dopravního značení a umístění tzv. citybloků. Nicméně velkou výhodou potom je, že tato stavba se dostala i do Bílé knihy dopravy Moravskoslezského kraje. To znamená, že v budoucnu tady možná vznikne plnohodnotný kruhový objezd.”

Zdá se, že situace se navzdory řidičům, kteří nejsou na tuto novinku ještě zvyklí, velice uklidnila a prospěla celkové bezpečnosti v daném úseku.

Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Tak, jak každá novinka, která vzniká někde, tak jsme měli v začátku velké obavy, že ten kruhový objezd, kdo je zvyklý jezdit po hlavní od Frýdku směr Šenov, že tam vznikne nějaká vážná dopravní nehoda. V tuto chvíli první měsíc ukázal, že doprava se velice zklidnila, zvýšila se plynulost provozu, hlavně z vedlejších komunikací.”

Plnohodnotný kruhový objezd do budoucna bude budovat pravděpodobně Moravskoslezský kraj.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Srnce uvěznil na rybníce tající led, z mokré pasti mu pomohli hasiči na člunu

Záchrana srnce uvězněného na tajícím ledu uprostřed rybníka v Náramči na...

Na částečně zamrzlou plochu rybníka Gbel v Náramči na Třebíčsku vyrazili hasiči na raftu. Nešlo však o žádnou nedělní vyjížďku, ale záchranu srnce, který na nádrži uvázl. Vysílené mladé zvíře si...

2. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí je očištěný od parazitického jmelí

ilustrační snímek

Park Botanika v centru Valašského Meziříčí na Vsetínsku je očištěný od parazitického jmelí. Park byl založený před 135 lety, tamní zeleň i přilehlou lipovou...

2. března 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

VIDEO: Ikonická Slezanka jde k zemi, v okolí sledují vibrace i případné trhliny

Do zdí Slezanky v centru Opavy se zakousla těžká technika, začala demolice...

Do někdejšího obchodního centra Slezanka v centru Opavy se v pondělí zakousl bagr. Reálně tak začalo bourání objektu, pro nějž město nenašlo žádné vhodné využití. Místo Slezanky má v místě vzniknout...

2. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pivovar Lobeč v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojů

ilustrační snímek

Pivovar Lobeč na Mělnicku v dubnu představí návštěvníkům novou expozici parostrojních technologií. Součástí bude i unikátní památkově chráněný parostroj...

2. března 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Pardubice zkoumají dopravní chování obyvatel pro lepší plánování města

ilustrační snímek

Pardubice chystají průzkum dopravního chování obyvatel města a okolních obcí. Má za cíl zmapovat, odkud a kam lidé cestují, jaké dopravní prostředky využívají...

2. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:52,  aktualizováno  13:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:32,  aktualizováno  13:26

Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

2. března 2026  13:19

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů

ilustrační snímek

Liberečtí celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví téměř za 20 milionů korun. Skupina daňovou trestnou činnost podle jejich dosavadního zjištění páchala...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Výstaviště Praha zve na sezonu 2026: návrat Průmyslového paláce

2. března 2026  13:15

Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE.

Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej...

2. března 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.