Kruhový objezd v Šenově zvýšil bezpečnost v kritickém úseku

Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Město Šenov se dlouhodobě potýkalo s dopravními komplikacemi, které tady na křížení silnic 2/473, 2/478 a rampy 1 a 11, z vedlejších ulic vznikaly hlavně ve špičce dlouhé kolony. Ta křižovatka byla z hlediska bezpečnosti velice nebezpečná, došlo tady k několika vážným dopravním nehodám. V roce 2022 i k úmrtí, k tragickým následkům, tak se město Šenov rozhodlo to vzít do svých rukou a v tuto chvíli jsme tady vybudovali dočasný provizorní kruhový objezd, který byl řešen formou vodorovného dopravního značení a umístění tzv. citybloků. Nicméně velkou výhodou potom je, že tato stavba se dostala i do Bílé knihy dopravy Moravskoslezského kraje. To znamená, že v budoucnu tady možná vznikne plnohodnotný kruhový objezd.”
Zdá se, že situace se navzdory řidičům, kteří nejsou na tuto novinku ještě zvyklí, velice uklidnila a prospěla celkové bezpečnosti v daném úseku.
Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Tak, jak každá novinka, která vzniká někde, tak jsme měli v začátku velké obavy, že ten kruhový objezd, kdo je zvyklý jezdit po hlavní od Frýdku směr Šenov, že tam vznikne nějaká vážná dopravní nehoda. V tuto chvíli první měsíc ukázal, že doprava se velice zklidnila, zvýšila se plynulost provozu, hlavně z vedlejších komunikací.”
Plnohodnotný kruhový objezd do budoucna bude budovat pravděpodobně Moravskoslezský kraj.
Zdroj: POLAR televize Ostrava