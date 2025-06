Krve je v létě pro nemocnici kritický nedostatek

V polovině července proběhly akce ke Světovému dni dárců krve, které se během dvou dnů zúčastnilo 157 dárců. Pro návštěvníky byly ve dvou dnech nachystány stánky zdravotních pojišoven České průmyslové ZP (205) a Revírní bratrské pokladny (213) s jejich dárky a informacemi. Zájemci měli možnost nechat si vyšetřit zásobní železo a konzultace s lékařem-hematologem.

„Již mohu prozradit, že v srpnu chystáme úplnou novinku, a to mobilní odběry, kdy budeme za dárci vyjíždět do jejich místa bydliště nebo pracoviště! Je to velice nejen administrativně náročný proces, ale věřím, že se naše úsilí vyplatí. Naším cílem je být dárcům blíž a vyjít vstříc i těm, kteří nemohou z jakýchkoli důvodů osobně přijet za námi do Opavy. Zatím máme vytipovaných 12 míst a usilovně pracujeme na tom, abychom nejpozději v srpnu mohli za dárci vyjet,“ uvádí primář HTO MUDr. LukᚠStejskal.

Na konci června Transfuzní stanice SNO zopakovala úspěšnou akci loňského roku Vítáme prázdniny s HTO, která je zaměřena především na rodiče školáků, kteří ten den dostávají své vysvědčení. Rodiny si po darování mohou užít volný den právě s dětmi, které končí ve škole dříve. Tentokrát byl jako doprovodný program na stánku společnost Naše cesta ke zdraví s měřením tělesných hodnot, konzultací v nutriční oblasti a s ochutnávkou zdravých nápojů a svačinek. Bistro Špitálka věnovalo dárcům poukaz na kávu a dort. V tento poslední školní den nám pomohlo 82 dárců. Děkujeme!

Tím výhody pro dárce nekončí. Pro prvních 80 dárců, kteří přijdou darovat plnou krev, město Opava věnovalo permanentky na Městské koupaliště na celé léto. Občerstvit se dárci mohou nejen nápojem, ale i nanukem Mrož, které věnovala společnost Bidfood. Vedení Slezské nemocnice si připravilo na celý červenec i srpen soutěž o ubytování v beskydském hotelu Sluníčko a o poukazy do nemocniční lékárny. Stačí přijít darovat a automaticky se tak zapojíte do soutěže. „Cílem všech těchto akcí není jen nalákat nové dárce, ale také poděkovat těm stálým a odměnit je za jejich ochotu pomáhat. Krev se nedá ničím nahradit a v letních měsících ji potřebujeme více než kdykoli jindy,“ doplňuje závěrem ředitel SNO Ing. Karel Siebert, MBA.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.