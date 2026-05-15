Krvesaj z Prádla potvrdil svou světovou úroveň v Londýně

Body od světových expertů jako měřítko kvality
London Spirits Competition patří mezi nejrespektovanější události v oboru lihovin. Porota zde hodnotí vzorky v několika kategoriích, přičemž systém udělování medailí je obdobný jako u prestižních vinařských soutěží – ocenění získávají produkty, které od expertů obdrží stanovený počet bodů. V Londýně je kladen důraz na samotnou chuť, technickou kvalitu destilátu, ale i na jeho celkovou hodnotu pro spotřebitele a vizuální identitu. Pro likérku z Prádla je úspěch v této konkurenci potvrzením, že Krvesaj obstojí podle přísných mezinárodních měřítek a v prostředí s mnohem vyšší konkurencí.
„Úspěch v Londýně je pro nás důležitý především proto, že jde o nezávislé a anonymní hodnocení v obrovské konkurenci. Krvesaj je náš nejprodávanější produkt a medaile z LSC je jasným signálem, že naše receptury jsou srozumitelné i na mezinárodním poli,“ uvádí Hana Jenčíková, majitelka společnosti Jenčík a dcery.
Česká stopa na globální mapě lihovin
Tento mezinárodní úspěch plynule navazuje na bilanci v tuzemské soutěži Czech Noble Spirits Competition (CNSC) 2025. V loňském ročníku získala likérka celkem šest medailí, přičemž tři její produkty zvítězily ve svých kategoriích. Zlatou medaili si odnesla Vilemína, která se stala nejlepším likérem roku 2025. Opakovaný triumf v podobě „double zlaté“ zaznamenaly likéry Griotte, Chocolate a Le Duc Charmant - Creme De Cassis. Bronzové ocenění si z domácí soutěže odnesl Ďábelský Krvesaj a také Ořech / Prádelský Voříšek.
„Společnost Jenčík a dcery patří k výrobcům, kteří v našem hodnocení dlouhodobě vykazují stabilitu a vysokou úroveň. Jejich úspěch v ročníku 2025, kde bodovali hned se třemi produkty, jen potvrzuje, že v Prádle pracují s přesně definovanými technologickými postupy,“ dodává Martin Krupička, ředitel soutěže CNSC.
Likérka z Prádla staví na odborném zázemí, které rodina buduje po čtyři generace. Ing. Petr Jenčík, který v roce 1975 navrhl a realizoval technologii výroby jedné z prvních československých whisky, přenesl své zkušenosti z francouzského Dijonu do současných receptur. Aktuální medaile z Londýna i Prahy potvrzují, že tato sázka na odbornost a kvalitu surovin má své místo na globální mapě prémiových lihovin.
